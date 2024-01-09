法與情｜56歲蘇永康驚變脹爆大狀 與「泰國通」胡慧沖撞樣嚇親網民

ViuTV劇集《法與情》播映至今去到第三個星期，案件一單接一單，終於進入直路去到藥廠案！56歲的蘇永康在劇中飾演藥廠老闆Roger（劉浩龍 飾）的代表律師「林大狀」，在第15集入面與劉浩龍有不少唇槍舌劍的戲碼，不過卻因為脹爆身形，一登場就令網民驚訝到不得了……