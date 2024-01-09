法與情｜56歲蘇永康驚變脹爆大狀 與「泰國通」胡慧沖撞樣嚇親網民
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ViuTV劇集《法與情》播映至今去到第三個星期，案件一單接一單，終於進入直路去到藥廠案！56歲的蘇永康在劇中飾演藥廠老闆Roger（劉浩龍 飾）的代表律師「林大狀」，在第15集入面與劉浩龍有不少唇槍舌劍的戲碼，不過卻因為脹爆身形，一登場就令網民驚訝到不得了……
蘇永康變脹爆大狀
蘇永康雖然早就在第11集出場，當時她與謝安琪打官司時有過激烈爭論的場面，當時穿上大狀袍的他已經被指身形脹了不少。去到第15集，蘇永康再次因藥廠案登場，擔任劉浩龍代表律師的他脫去一身大狀袍和律師假髮，僅僅以西裝造型登場，更加突顯他的身形變化，短髮示人、戴上黑色粗框眼鏡的蘇永康更被網民指激似「泰國通」胡慧沖：「個樣搞到咁」、「成隻豬」、「肥到呢」、「肥到鼻都大埋」、「那誰？」。不過，亦有網民為蘇永康平凡，大讚久違復出拍劇的他演技有進步：「又演得幾自然！」
蘇永康劉美娟合體似足《壹號皇庭》續集
該劇是蘇永康和劉美娟事隔超過20年再合作的劇集，再加上同樣是法律題材，令不少網民慨歎2023年的《法與情》猶如90年代的《壹號皇庭》續集一樣：「又向TVB致敬？」、「好似《壹號皇庭》續集」、「好多TVB演員」、「點解好似好娘咁」、「咁有大台feel」、「out爆」。
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圖片來源：ViuTV影片截圖、TVB影片截圖、FB@胡慧沖