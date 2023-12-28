法與情｜Dada陳靜演技超班情緒大爆發 30秒獨腳戲喊到面容扭曲
Dada陳靜30秒喊戲演技大爆發
被控誤殺的Dada向代表律師謝安琪分享，自己之所以不相信法律，以及痛恨律師的原因，是因為多年前經歷過老公麥子樂在一宗工業意外死亡。當年她希望替丈夫討回公道，可是卻被律師沈震軒阻撓，叫她收了賠償就息事寧人，最後即使她散盡家財仍沒法向承建商問責，不但老公被判「死於意外」，她更被誣衊「獅子開大口」，Dada最終在法庭門外當住傳媒面前喊，將生氣、崩潰和委屈全部一次過爆發出來……
法律根本就係不公不義，我先生死得不明不白，竟然可以喺一個咁唔合理嘅情況底下，任由一個大財團可以唔需要負上任何嘅責任啊！我終於明白，法庭喺度玩緊法律罅嘅遊戲！而唔係真正咁幫緊我哋市民㗎……
Dada獲網民大讚好戲
Dada這段接近20秒的情緒爆發戲碼播出之後，獲不少網民大讚演技好好：「呢段好逼真」、「果然係金像獎最佳女配角」。其中劇中謝安琪「串」Dada扮暈的「演技好差」的一幕，更被網民拿來笑，直指Dada的演技超班大多，這一幕實在太諷刺！
法與情｜陳靜棄女神形象網民唔認得
Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」，在第一集中已經有非常多戲份！為了演活角色，Dada不惜放棄亮麗的造型，不但要將一把長髮紮成馬尾兼穿上毫無睇頭的樸素服裝，更連妝都冇得化，甚至連她最愛的「大眼仔」都不能戴，在零眼妝之下，雙眼顯得勁無神，令不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada：「嘩，Dada唔化眼妝就出事」、「差啲認唔到」、「要認Dada唔係睇樣」、「我記得以前佢對眼冇咁細㗎喎」、「Dada化淡妝好樣衰」。
法與情｜陳靜演技精湛被網民大讚
不過，亦有劇迷睇完之後大讚Dada做得好好，認為她果然對得住金像獎「最佳女配角」這個稱號，即使演「八婆仔」依然演技明顯超班：「第一集做得最好係Dada」、「Dada做呢個角色唔易handle」、「睇到好想車巴佢」。Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化，因為長度不同可以有創作空間。她又表示自己第一次做媽媽的角色，笑稱自己的年齡都可以有個女，而且又表示自己在劇中經常都要喊！
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