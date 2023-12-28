法與情 dada

法與情｜Dada陳靜演技超班情緒大爆發 30秒獨腳戲喊到面容扭曲

最新娛聞
東方新地

廣告

法與情｜現年34歲的陳靜（Dada）在ViuTV《法與情》中因為素顏演出而備受注目，但身為金像奬最佳女配角的她更憑出色演技獲讚。雖然Dada只是一單案件中的主角，但她所飾演的單親媽媽Lisa炎麗珊戲份極重，發揮空間甚至勝過女主角謝安琪。在第8集中，Dada在法院門外大崩潰的一場獨腳戲，成功贏得觀眾們的掌聲！

法與情 dada Dada飾演的單親媽媽Lisa炎麗珊戲份極重，發揮空間甚至勝過女主角謝安琪！
Dada飾演的單親媽媽Lisa炎麗珊戲份極重，發揮空間甚至勝過女主角謝安琪！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Dada陳靜30秒喊戲演技大爆發

被控誤殺的Dada向代表律師謝安琪分享，自己之所以不相信法律，以及痛恨律師的原因，是因為多年前經歷過老公麥子樂在一宗工業意外死亡。當年她希望替丈夫討回公道，可是卻被律師沈震軒阻撓，叫她收了賠償就息事寧人，最後即使她散盡家財仍沒法向承建商問責，不但老公被判「死於意外」，她更被誣衊「獅子開大口」，Dada最終在法庭門外當住傳媒面前喊，將生氣、崩潰和委屈全部一次過爆發出來……

法律根本就係不公不義，我先生死得不明不白，竟然可以喺一個咁唔合理嘅情況底下，任由一個大財團可以唔需要負上任何嘅責任啊！我終於明白，法庭喺度玩緊法律罅嘅遊戲！而唔係真正咁幫緊我哋市民㗎……

法與情 dada 劇中Dada因為老公麥子樂的死，而不再相信法律。
劇中Dada因為老公麥子樂的死，而不再相信法律。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 不但老公被判「死於意外」，她更被誣衊「獅子開大口」，Dada最終在法庭門外當住傳媒面前喊。
不但老公被判「死於意外」，她更被誣衊「獅子開大口」，Dada最終在法庭門外當住傳媒面前喊。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 極委屈！
極委屈！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 將生氣、崩潰和委屈全部一次過爆發出來。
將生氣、崩潰和委屈全部一次過爆發出來。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 「法律根本就係不公不義」這句說話，個個觀眾聽到都覺得好灰。
「法律根本就係不公不義」這句說話，個個觀眾聽到都覺得好灰。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Dada獲網民大讚好戲

Dada這段接近20秒的情緒爆發戲碼播出之後，獲不少網民大讚演技好好：「呢段好逼真」、「果然係金像獎最佳女配角」。其中劇中謝安琪「串」Dada扮暈的「演技好差」的一幕，更被網民拿來笑，直指Dada的演技超班大多，這一幕實在太諷刺！

法與情 dada 陳靜憑《低俗喜劇》奪第32屆香港電影金像獎「最佳女配角」。
陳靜憑《低俗喜劇》奪第32屆香港電影金像獎「最佳女配角」。（圖片來源：TVB影片截圖）
法與情 dada 謝安琪在劇中笑Dada演技差。
謝安琪在劇中笑Dada演技差。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada Dada自嘲只是臨時演員。
Dada自嘲只是臨時演員。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 謝安琪是該劇的女主角。
謝安琪是該劇的女主角。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 謝安琪的演技卻被網民狂鬧。
謝安琪的演技卻被網民狂鬧。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 葉璇雖然是女主角之一，但竟然等足8集先出場，而且亦只有2句對白。
葉璇雖然是女主角之一，但竟然等足8集先出場，而且亦只有2句對白。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

法與情｜陳靜棄女神形象網民唔認得

Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」，在第一集中已經有非常多戲份！為了演活角色，Dada不惜放棄亮麗的造型，不但要將一把長髮紮成馬尾兼穿上毫無睇頭的樸素服裝，更連妝都冇得化，甚至連她最愛的「大眼仔」都不能戴，在零眼妝之下，雙眼顯得勁無神，令不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada：「嘩，Dada唔化眼妝就出事」、「差啲認唔到」、「要認Dada唔係睇樣」、「我記得以前佢對眼冇咁細㗎喎」、「Dada化淡妝好樣衰」。

法與情 dada 不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada。
不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 成功演活「八婆仔」性格。
成功演活「八婆仔」性格。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 平時Dada的眼妝都比較誇張。
平時Dada的眼妝都比較誇張。（圖片來源：IG@dadachan）

法與情｜陳靜演技精湛被網民大讚

不過，亦有劇迷睇完之後大讚Dada做得好好，認為她果然對得住金像獎「最佳女配角」這個稱號，即使演「八婆仔」依然演技明顯超班：「第一集做得最好係Dada」、「Dada做呢個角色唔易handle」、「睇到好想車巴佢」。Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化，因為長度不同可以有創作空間。她又表示自己第一次做媽媽的角色，笑稱自己的年齡都可以有個女，而且又表示自己在劇中經常都要喊！

法與情 dada Dada獲網民大讚演技好好。
Dada獲網民大讚演技好好。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 皺晒眉！
皺晒眉！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化。
Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 面目猙獰的Dada。
面目猙獰的Dada。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV影片截圖、TVB影片截圖

讀者留言

熱門文章

 