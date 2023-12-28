法與情｜Dada陳靜演技超班情緒大爆發 30秒獨腳戲喊到面容扭曲

法與情｜現年34歲的陳靜（Dada）在ViuTV《法與情》中因為素顏演出而備受注目，但身為金像奬最佳女配角的她更憑出色演技獲讚。雖然Dada只是一單案件中的主角，但她所飾演的單親媽媽Lisa炎麗珊戲份極重，發揮空間甚至勝過女主角謝安琪。在第8集中，Dada在法院門外大崩潰的一場獨腳戲，成功贏得觀眾們的掌聲！