法與情｜Dada陳靜素顏上陣扮窮單親媽媽 唔同晒樣網民唔認得
法與情｜陳靜棄女神形象網民唔認得
Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」，在第一集中已經有非常多戲份！為了演活角色，Dada不惜放棄亮麗的造型，不但要將一把長髮紮成馬尾兼穿上毫無睇頭的樸素服裝，更連妝都冇得化，甚至連她最愛的「大眼仔」都不能戴，在零眼妝之下，雙眼顯得勁無神，令不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada：「嘩，Dada唔化眼妝就出事」、「差啲認唔到」、「要認Dada唔係睇樣」、「我記得以前佢對眼冇咁細㗎喎」、「Dada化淡妝好樣衰」。
法與情｜陳靜演技精湛被網民大讚
不過，亦有劇迷睇完之後大讚Dada做得好好，認為她果然對得住金像獎「最佳女配角」這個稱號，即使演「八婆仔」依然演技明顯超班：「第一集做得最好係Dada」、「Dada做呢個角色唔易handle」、「睇到好想車巴佢」。Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化，因為長度不同可以有創作空間。她又表示自己第一次做媽媽的角色，笑稱自己的年齡都可以有個女，而且又表示自己在劇中經常都要喊！
法與情｜陳靜曾被指外貌再升級 雙眼似出事
以性感演出聞名的Dada於今年1月驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，她一出場其外貌就成為網民關注的事情之一，並被指外貌與以往略有不同，蘋果肌比以往更飽滿、下巴線條變得更尖更明顯，而鼻樑亦較以往高挺，引來不少網民揣測DaDa疑似變樣「再升級」。不過，有眼利的網民就發現，DaDa的雙眼疑似出事，只因近鏡時，不難發現她的大細眼問題明顯，笑起上來時右眼疑似不能張開，令網民十分擔心！
法與情｜陳靜DaDa 13年奪金像獎「最佳女配角」
簽古天樂3年電影合約 自從陳靜專注在電影圈發展，甚信風水的她一直自住旺事業的風水屋，年前更與古天樂期下的電影公司簽下3年電影合約，不愁事業發展！她在接受傳媒訪問時指，要努力工作拍戲供樓，笑言「買樓就話『被照顧』，好無聊！」
34歲陳靜無預警晒婚紗照 惹粉絲猜測閃婚疑雲 Deep V造型大騷3吋事業線
Dada身材向來火辣，而且近年她迷上健身，不時都會在社交平台上分享健身成果，每次都獲網民大讚！自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！
陳靜超級Deep V婚紗 性感程度爆燈
陳靜昨晚在社交平台上分享了一段在外國街頭拍婚照的影片，片中陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗、另外又身穿超級Deep V婚紗，性感程度爆晒燈！陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。
網民猜測女神閃婚
不少網民激讚，更紛紛猜測女神疑公布喜訊：「冇喇冇喇，女神要結婚啦」、「睇片都咁靚，啲相咪不得了」、「狀態大勇！冇得輸！」、「美哭的女神 太有feel」。
34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！
34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！
陳靜大騷人魚線加事業線
陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！