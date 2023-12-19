法與情 dada

法與情｜Dada陳靜素顏上陣扮窮單親媽媽 唔同晒樣網民唔認得

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法與情｜現年34歲的陳靜（Dada）是少數𡃁模出身成功轉戰影壇成功的女藝人，於2013年憑《低俗喜劇》奪香港電影金像獎「最佳女配角」的她演技早已備受肯定，不過入行15年以來，Dada原來從未拍過電視劇！她有份參與拍攝的ViuTV劇集《法與情》於昨晚（18日）首播，作為第一部出演的劇集，向來以樣靚身材正的Dada更不惜拋低女神形象，不但以密實師奶造型現身，更激罕以素顏形象示人……

法與情1-15集劇情劇透
法與情 dada Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」。
Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

法與情｜陳靜棄女神形象網民唔認得

Dada在劇中飾演被控誤殺的無錢單親媽媽「Lisa」，在第一集中已經有非常多戲份！為了演活角色，Dada不惜放棄亮麗的造型，不但要將一把長髮紮成馬尾兼穿上毫無睇頭的樸素服裝，更連妝都冇得化，甚至連她最愛的「大眼仔」都不能戴，在零眼妝之下，雙眼顯得勁無神，令不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada：「嘩，Dada唔化眼妝就出事」、「差啲認唔到」、「要認Dada唔係睇樣」、「我記得以前佢對眼冇咁細㗎喎」、「Dada化淡妝好樣衰」。

法與情 dada 不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada。
不少觀眾都表示難以想像這個「Lisa」就是索爆的Dada。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 成功演活「八婆仔」性格。
成功演活「八婆仔」性格。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 平時Dada的眼妝都比較誇張。
平時Dada的眼妝都比較誇張。（圖片來源：IG@dadachan）

法與情｜陳靜演技精湛被網民大讚

不過，亦有劇迷睇完之後大讚Dada做得好好，認為她果然對得住金像獎「最佳女配角」這個稱號，即使演「八婆仔」依然演技明顯超班：「第一集做得最好係Dada」、「Dada做呢個角色唔易handle」、「睇到好想車巴佢」。Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化，因為長度不同可以有創作空間。她又表示自己第一次做媽媽的角色，笑稱自己的年齡都可以有個女，而且又表示自己在劇中經常都要喊！

法與情 dada Dada獲網民大讚演技好好。
Dada獲網民大讚演技好好。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 皺晒眉！
皺晒眉！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化。
Dada早前在訪問中透露，拍劇與拍電影的最大分別是角色的變化。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 dada 面目猙獰的Dada。
面目猙獰的Dada。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

法與情｜陳靜曾被指外貌再升級 雙眼似出事

以性感演出聞名的Dada於今年1月驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，她一出場其外貌就成為網民關注的事情之一，並被指外貌與以往略有不同，蘋果肌比以往更飽滿、下巴線條變得更尖更明顯，而鼻樑亦較以往高挺，引來不少網民揣測DaDa疑似變樣「再升級」。不過，有眼利的網民就發現，DaDa的雙眼疑似出事，只因近鏡時，不難發現她的大細眼問題明顯，笑起上來時右眼疑似不能張開，令網民十分擔心！

法與情 dada 陳靜 雙眼疑似出事。
雙眼疑似出事。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖）
法與情 dada 陳靜 DaDa下巴尖尖。
DaDa下巴尖尖。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖）
法與情 dada 陳靜 有網民質疑DaDa係咪戴大眼仔出事？
有網民質疑DaDa係咪戴大眼仔出事？（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖）
法與情 dada 陳靜 大頭照亦能看出DaDa的其中一隻眼疑似肌無力。
大頭照亦能看出DaDa的其中一隻眼疑似肌無力。（圖片來源：IG@dadachan）

法與情｜陳靜DaDa 13年奪金像獎「最佳女配角」

簽古天樂3年電影合約 自從陳靜專注在電影圈發展，甚信風水的她一直自住旺事業的風水屋，年前更與古天樂期下的電影公司簽下3年電影合約，不愁事業發展！她在接受傳媒訪問時指，要努力工作拍戲供樓，笑言「買樓就話『被照顧』，好無聊！」

34歲陳靜無預警晒婚紗照 惹粉絲猜測閃婚疑雲 Deep V造型大騷3吋事業線

Dada身材向來火辣，而且近年她迷上健身，不時都會在社交平台上分享健身成果，每次都獲網民大讚！自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！

法與情 dada 陳靜 女神 自言單身的女神Dada昨晚6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！
自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜超級Deep V婚紗 性感程度爆燈

陳靜昨晚在社交平台上分享了一段在外國街頭拍婚照的影片，片中陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗、另外又身穿超級Deep V婚紗，性感程度爆晒燈！陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。

網民猜測女神閃婚

不少網民激讚，更紛紛猜測女神疑公布喜訊：「冇喇冇喇，女神要結婚啦」、「睇片都咁靚，啲相咪不得了」、「狀態大勇！冇得輸！」、「美哭的女神 太有feel」。

法與情 dada 陳靜 女神 陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗
陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗（圖片來源：IG@dadachan）
法與情 dada 陳靜 女神 陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。
陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。（圖片來源：IG@dadachan）

34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！

34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！

法與情 dada 陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線 陳靜 陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！
陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜大騷人魚線加事業線

陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃‍♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」

法與情 dada 陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
法與情 dada 陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
法與情 dada 陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
法與情 dada 陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV影片截圖、IG@dadachan

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