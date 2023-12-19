法與情｜Dada陳靜素顏上陣扮窮單親媽媽 唔同晒樣網民唔認得

法與情｜現年34歲的陳靜（Dada）是少數𡃁模出身成功轉戰影壇成功的女藝人，於2013年憑《低俗喜劇》奪香港電影金像獎「最佳女配角」的她演技早已備受肯定，不過入行15年以來，Dada原來從未拍過電視劇！她有份參與拍攝的ViuTV劇集《法與情》於昨晚（18日）首播，作為第一部出演的劇集，向來以樣靚身材正的Dada更不惜拋低女神形象，不但以密實師奶造型現身，更激罕以素顏形象示人……