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ViuTV新劇《法與情》起用大量TVB舊班底 網民超擔憂列3大伏味濃原因

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ViuTV劇集《法與情》將於下星期首播，不過該劇開播之前在網上已經有不少負評聲音，指出劇集實在有太多TVB舊演員，例如葉璇、JJ賈曉晨及蘇永康等人，對於向來串「大台理論」的ViuTV劇集相比大台味極濃，被外界質疑極大機會中伏…….

《法與情》將於下星期首播，不過該劇開播之前在網上已經有不少負評聲音。
《法與情》將於下星期首播，不過該劇開播之前在網上已經有不少負評聲音。（圖片來源：《法與情》海報）

《法與情》3大伏味濃原因

1）「大台味濃」ViuTV劇集多數劣評四起

有不少網民表示ViuTV劇集之所以受歡迎，是因為題材新穎，劇情令人估唔到至於更願意用新演員帶來新意，例如《IT狗》曾經在劇中提及的「大台理論」，在網上掀起極大的討論度令觀眾拍手叫好。然而，翻查過往紀錄，ViuTV「大台味濃」的劇集幾乎全部都表現奇差，就算有熟悉的前TVB一線演員助陣都冇用，例如宣萱、張慧儀演出的《極度俏郎君》；胡杏兒、吳家麗、陸詩韻、沈卓盈演出的《熟女強人》；郭羨妮、劉心悠、陳思齊、李天翔演出的《冥冥之中》等等，開播後反應都差強人意，被外界封作「ViuTV知名爛劇」。

法與情 網民認為如果大台拍出來的《IT狗》首先要改名⋯⋯
《IT狗》曾經用「大台理論」串爆TVB！（圖片來源：《IT狗》劇照）

《極度俏郎君》被網友評為「世紀膠劇」

視后宣萱和黑哥姜皓文擔大旗的《極度俏郎君》，今年播出後被網友評為「世紀膠劇」劣評如潮，就連有份演出的ERROR成員保錡都曾經自爆根本唔想拍，亦唔明劇本講乜，仲和議可以當《愛回家》咁睇，認真倒米！當時網民列出該劇犯了4宗罪，包括TVB式大團圓結局、冇一個角色彈起、姜皓文極度浮誇兼且宣萱冇驚喜又做「人質女王」。

法與情 極度俏郎君 世紀膠劇 保錡 《極度俏郎君》於上周五12日)播完，不過收視與口碑都麻麻。
《極度俏郎君》收視與口碑都麻麻。（圖片來源：ViuTV圖片）

《熟女強人》被轟TVB味濃

視后胡杏兒擔大旗的《熟女強人》，於2020年播出當時同樣受到網民指責，指出該劇的問題包括演員演技差、劇情對白老土、TVB味濃兼失去ViuTV的特色。

法與情
（圖片來源：ViuTV）

《冥冥之中》被指拍攝手法怪、鏡頭運用好「大台」

郭羨妮、劉心悠主演的2021年劇集《冥冥之中》，當時被狠批拍攝手法、鏡頭攞位、以至燈光都好「大台」感覺既老土又低質，並指出該劇監製黃偉賢原來曾在無綫任職編導，執導不少經典劇包括2004年《陀槍師姐IV》、2006年《法證先鋒》、2012年《危情護花》等。

法與情 《冥冥之中》不但有一堆TVB舊演員，就連鏡頭運用都被指「好大台」。
《冥冥之中》不但有一堆TVB舊演員，就連鏡頭運用都被指「好大台」。（圖片來源：ViuTV）

2）《法與情》監製與《熟女強人》監製屬同一人

監製伍健雄雖然有不少電影製作經驗，如《瑪達蓮娜》、《紮職3》等，但他有份參與的ViuTV劇集《熟女強人》於2020年播出後卻被網民狂鬧演員演技強差人意、劇情對白老土節奏慢兼且TVB味濃沒有ViuTV特色，更直接指「已棄劇」。如今他再擔任《法與情》監製，難免令人擔心會否如《熟女強人》般照辦煮碗，再令人失望一次。

法與情 壹號皇庭 劇集播出大量負評。
劇集播出大量負評。（圖片來源：《熟女強人》劇照）

3）謝安琪演技備受擔憂

謝安琪出道以來只不過2次劇，包括第1次在2014年以客串身份演出的TVB劇集《老表，你好hea！》，第2套就是2016年的TVB時裝奇幻驚悚劇《殭》。演出經驗並不豐富的謝安琪當時擔正做《殭》女一，被外界批評演技差兼造作劣評四起，如今再度挑戰做女主角，事隔7年演技是否有很大的進步，亦令網民感到非常擔憂。

法與情 謝安琪於《殭》第一次做女一，當年被鬧演技差。
謝安琪於《殭》第一次做女一，當年被鬧演技差。（圖片來源：《殭》影片截圖）
法與情 更經常扮可愛。
更經常扮可愛。（圖片來源：《殭》影片截圖）
法與情 慘不忍睹......
慘不忍睹……（圖片來源：《殭》影片截圖）
法與情 謝安琪事隔7年再做女主角。
謝安琪事隔7年再做女主角。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

《法與情》TVB演員聚首一堂

ViuTV公開《法與情》的最新預告，從預告中所見，余安安和謝安琪在劇中將有不少針鋒相對的場面，連青筋都突了出來大展精湛演技，不過除了這2大女主角之外，有不少都是TVB的熟悉面孔，蘇永康、JJ賈曉晨、葉璇、劉美娟、陳秀珠和陸駿光等等，不知道的話還以為是TVB的劇集。

法與情 壹號皇庭 蘇永康脹爆現身預告片。
蘇永康脹爆現身預告片。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 JJ賈曉晨。
JJ賈曉晨。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 葉璇。
葉璇。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 陳秀珠。
陳秀珠。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 法與情 Kay指這個法庭是《法與情》的拍攝主景。
Kay指這個法庭是《法與情》的拍攝主景。（圖片來源：FB@謝安琪 Kay Tse）

網民鬧ViuTV唔捧自家藝人

另外參與演出的還有Dada陳靜、鄭融和Kenny關智斌等，但ViuTV藝人卻少之又少，只得COLLAR成員芯駖一個，令不少網民都鬧爆ViuTV為何不給機會自家藝人！

法與情 壹號皇庭 Dada陳靜。
Dada陳靜。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 鄭融。
鄭融。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
法與情 壹號皇庭 COLLAR成員芯駖。
COLLAR成員芯駖企後面，仲要被blur。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

蘇永康劉美娟合體似足《壹號皇庭》續集

該劇是蘇永康和劉美娟事隔超過20年再合作的劇集，再加上同樣是法律題材，令不少網民慨歎2023年的《法與情》猶如90年代的《壹號皇庭》續集一樣：「又向TVB致敬？」、「好似《壹號皇庭》續集」、「好多TVB演員」、「點解好似好娘咁」、「咁有大台feel」、「out爆」。

法與情 壹號皇庭 《壹號皇庭》是TVB於1992年推出的劇集，一共推出了5部曲。
《壹號皇庭》是TVB於1992年推出的劇集，一共推出了5部曲。（圖片來源：TVB
法與情 壹號皇庭 劉美娟是《壹號皇庭》的女主角，在劇中飾演女主角江承宙Helen）。
劉美娟是《壹號皇庭》的女主角，在劇中飾演女主角江承宙（Helen）。（圖片來源：TVB
法與情 壹號皇庭 《壹號皇庭》中的蘇永康。
《壹號皇庭》中的蘇永康。（圖片來源：TVB
法與情 壹號皇庭 劉美娟右）在新劇中飾演法官。
劉美娟（右）在新劇中飾演法官。（圖片來源：IG@eugina_lau）

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圖片來源：ViuTV、《法與情》海報、《殭》影片截圖、IG@eugina_lau

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