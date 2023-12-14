ViuTV新劇《法與情》起用大量TVB舊班底 網民超擔憂列3大伏味濃原因

ViuTV劇集《法與情》將於下星期首播，不過該劇開播之前在網上已經有不少負評聲音，指出劇集實在有太多TVB舊演員，例如葉璇、JJ賈曉晨及蘇永康等人，對於向來串「大台理論」的ViuTV劇集相比大台味極濃，被外界質疑極大機會中伏…….