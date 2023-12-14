ViuTV新劇《法與情》起用大量TVB舊班底 網民超擔憂列3大伏味濃原因
《法與情》3大伏味濃原因
1）「大台味濃」ViuTV劇集多數劣評四起
有不少網民表示ViuTV劇集之所以受歡迎，是因為題材新穎，劇情令人估唔到至於更願意用新演員帶來新意，例如《IT狗》曾經在劇中提及的「大台理論」，在網上掀起極大的討論度令觀眾拍手叫好。然而，翻查過往紀錄，ViuTV「大台味濃」的劇集幾乎全部都表現奇差，就算有熟悉的前TVB一線演員助陣都冇用，例如宣萱、張慧儀演出的《極度俏郎君》；胡杏兒、吳家麗、陸詩韻、沈卓盈演出的《熟女強人》；郭羨妮、劉心悠、陳思齊、李天翔演出的《冥冥之中》等等，開播後反應都差強人意，被外界封作「ViuTV知名爛劇」。
《極度俏郎君》被網友評為「世紀膠劇」
視后宣萱和黑哥姜皓文擔大旗的《極度俏郎君》，今年播出後被網友評為「世紀膠劇」劣評如潮，就連有份演出的ERROR成員保錡都曾經自爆根本唔想拍，亦唔明劇本講乜，仲和議可以當《愛回家》咁睇，認真倒米！當時網民列出該劇犯了4宗罪，包括TVB式大團圓結局、冇一個角色彈起、姜皓文極度浮誇兼且宣萱冇驚喜又做「人質女王」。
《熟女強人》被轟TVB味濃
視后胡杏兒擔大旗的《熟女強人》，於2020年播出當時同樣受到網民指責，指出該劇的問題包括演員演技差、劇情對白老土、TVB味濃兼失去ViuTV的特色。
《冥冥之中》被指拍攝手法怪、鏡頭運用好「大台」
郭羨妮、劉心悠主演的2021年劇集《冥冥之中》，當時被狠批拍攝手法、鏡頭攞位、以至燈光都好「大台」感覺既老土又低質，並指出該劇監製黃偉賢原來曾在無綫任職編導，執導不少經典劇包括2004年《陀槍師姐IV》、2006年《法證先鋒》、2012年《危情護花》等。
2）《法與情》監製與《熟女強人》監製屬同一人
監製伍健雄雖然有不少電影製作經驗，如《瑪達蓮娜》、《紮職3》等，但他有份參與的ViuTV劇集《熟女強人》於2020年播出後卻被網民狂鬧演員演技強差人意、劇情對白老土節奏慢兼且TVB味濃沒有ViuTV特色，更直接指「已棄劇」。如今他再擔任《法與情》監製，難免令人擔心會否如《熟女強人》般照辦煮碗，再令人失望一次。
3）謝安琪演技備受擔憂
謝安琪出道以來只不過2次劇，包括第1次在2014年以客串身份演出的TVB劇集《老表，你好hea！》，第2套就是2016年的TVB時裝奇幻驚悚劇《殭》。演出經驗並不豐富的謝安琪當時擔正做《殭》女一，被外界批評演技差兼造作劣評四起，如今再度挑戰做女主角，事隔7年演技是否有很大的進步，亦令網民感到非常擔憂。
《法與情》TVB演員聚首一堂
ViuTV公開《法與情》的最新預告，從預告中所見，余安安和謝安琪在劇中將有不少針鋒相對的場面，連青筋都突了出來大展精湛演技，不過除了這2大女主角之外，有不少都是TVB的熟悉面孔，蘇永康、JJ賈曉晨、葉璇、劉美娟、陳秀珠和陸駿光等等，不知道的話還以為是TVB的劇集。
網民鬧ViuTV唔捧自家藝人
另外參與演出的還有Dada陳靜、鄭融和Kenny關智斌等，但ViuTV藝人卻少之又少，只得COLLAR成員芯駖一個，令不少網民都鬧爆ViuTV為何不給機會自家藝人！
蘇永康劉美娟合體似足《壹號皇庭》續集
該劇是蘇永康和劉美娟事隔超過20年再合作的劇集，再加上同樣是法律題材，令不少網民慨歎2023年的《法與情》猶如90年代的《壹號皇庭》續集一樣：「又向TVB致敬？」、「好似《壹號皇庭》續集」、「好多TVB演員」、「點解好似好娘咁」、「咁有大台feel」、「out爆」。
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