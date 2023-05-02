29歲何依婷名利雙收 獲力捧豪換新車 孖住視后佘詩曼拍劇上位快
力捧原因1何依婷基層出身 靠自身努力出人頭地
現年29歲的何依婷出身於基層家庭，早年定居黃大仙區公共屋邨，後來憑著自身努力考獲優異成績，終於2012年考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，GPA更超過3.5分，名副其實是學霸。Regina在2016年考獲一級榮譽學士學位，畢業後亦曾在安永會計師事務所任職金融服務顧問。
力捧原因2港姐亞軍何依婷照樣跑贏同屆冠軍
何依婷後來參選《2017年度香港小姐競選》，自參選已因其亮眼外貌成為該屆大熱門，當年她表現相當淡定又有自信，更被樂小姐點名大讚。在參選問答環節與森美對答時，何依婷同時表現大方，森美問Regina：「最喜歡別人稱讚她甚麼？」Regina回應指：「我鍾意別人讚我勤力。因為我覺得無論一個人有多厲害也好，一定要勤力多練習才會愈來愈進步。」可惜後來因為評判鄭裕玲「有兩票」而令黑馬雷莊𠒇跑出成為冠軍，而Regina則以一票之差成為亞軍，事後令不少網民怒斥賽果造馬，紛紛替Regina感到不值，更封她為民選港姐冠軍。後來她參加了第29屆藝員訓練班，出道正式成為藝人。
力捧原因3何依婷入行6年火速上位
Regina簽約TVB成為合約藝員翌年獲安排加入《學是學非》第六輯主持，成為「是非精」的她火速上位，後來亦獲TVB力捧，出演多部熱播劇的重要角色，代表作包括《機場特警》、《星空下的仁醫》，更在入行短短4年間已用第二女主角的身分出演《十月初五的月光》。
力捧原因4樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」
TVB助理總經理樂易玲接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」，小花方面，何依婷亦受到無綫力捧，其他力捧對象包捨陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍。
力捧原因5何依婷孖阿佘拍重頭劇《新聞女郎》
在新劇《新聞女郎》演員陣容中，除佘詩曼與馬國明外，還有無綫近年力捧的兩位花旦高海寧和何依婷，這個演員配搭對於觀眾來說絕對有新鮮感。何依婷在劇中飾演阿佘徒弟，戲份一定唔少啦！昨日何依婷更在社交網的IG story晒阿佘送贈的靚湯，睇嚟得到阿佘歡心，興奮表示：「一人一壺靚湯，多謝Man姐」並@了阿佘IG帳號。
力捧原因6何依婷觀眾緣較馮盈盈優勝
以觀眾緣及現時發展來看，29歲的何依婷絕對較28歲的馮盈盈優勝，只因馮盈盈在入行不久後，已因她的招牌懶音、豪放言語、吵耳聲音及誇張行為而大收負評，加上近年馮盈盈疑因緋聞及在外做生意的關係，被TVB雪藏，現時可以看到她亮相的節目數量已大不如前。反而何依婷的發展節節上升，不但有份出任大量大Show司儀，同時亦劇接劇拍到無停手，估計前途無可限量，近日有傳媒發現何依婷豪換新車，睇嚟事業名利相當有起色！
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