29歲何依婷名利雙收 獲力捧豪換新車 孖住視后佘詩曼拍劇上位快

《法言人》昨晚（1 日）最新一集有兩大重頭戲，一為彭家大嫂（黎燕珊飾）與彭二太小蓮（文 雪兒飾）的角力戰，另一則為 Alice（何依婷飾）與 Hogan（丁子朗飾）分手戲。 而近年何依婷深受TVB力捧，在不少劇集中擔任要角，最近更孖住視后佘詩曼拍《新聞女郎》，仲獲阿佘送贈「大禮」，睇嚟何依婷想唔紅都難…