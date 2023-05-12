法言人大結局｜婚照搶先睇！林夏薇孖馬明鼻貼鼻 人妻蔣祖曼首穿婚紗？

將於今晚大結局的《法言人》，昨晚（11 日）劇情繼續圍繞 TK（陳少邦飾）死亡案進行審訊，重點位分別是金師爺（馬國明飾）為免連累「友情歲月」選擇自辯；熙少（海俊傑飾）、清潔工及維修工人陸續加入作新證人，最新證據矛頭直指Adam（張達倫飾）及 Grace（陳嘉慧飾），不過金師爺最終能否自辯成功仍是 未知之數…