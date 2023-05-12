法言人大結局｜婚照搶先睇！林夏薇孖馬明鼻貼鼻 人妻蔣祖曼首穿婚紗？
法言人大結局｜三Pair主角結婚照搶先睇
據知，今晚劇情繼續峰迴路轉，真兇雖然千算萬算，但最後竟然連「斷正的證據」就在自己身上亦懵然不知，作繭自縛。另劇組今日發布了「結局婚照」搶先睇，三 Pair 主角金師爺與佑家(林夏薇飾)、大雄(張頴康飾)與 Hazel(蔣祖曼 飾)、Will(黃嘉樂飾)與 Coco(趙璧渝飾)有情人終成眷屬，更齊齊舉行「單車 婚禮」向「友情歲月」致敬，似乎意味著金師爺脫罪成功。
法言人大結局｜林夏薇孖馬明鼻貼鼻超Sweet
觀乎三對新人婚照，首組 CP 即修成正果的馬明與薇薇相當甜蜜，除了攬到實一 實影婚照，其中一張鼻尖碰鼻尖的照片更是甜蜜滿瀉。之前為飾演「走佬新娘」 兩度披婚紗的薇薇，計埋結局已是第三度在《法》以婚紗露面，薇薇受訪時亦笑 言:「今次真係算着得最多婚紗嘅一次，雖然今次影婚紗相唔使係咁跑，不過都 有難度，因為要坐喺架單車度，就住啲姿勢嚟影相會抽筋。」談到與馬明的「金 田」CP 大受歡迎，薇薇坦言有意外驚喜:「見到觀眾正能量留言好鼓舞，都希望 有機會再同佢合作。」
法言人大結局｜蔣祖曼自封「硬照殺手」
造型方面，「冧樣擔當」蔣祖曼(Joman)及「霸氣 KOL」趙璧渝(Osanna)各有各性感，已為人妻的 Joman，原來現實生活從來沒有著過婚紗，也沒有拍過婚照，今次是為劇集第三度披嫁衣，並透露今次拍婚照過程「臨急臨忙」:「首先冇 乜時間試造型，第二係嗰日好多相都得我自己一個，因為阿康嗰日有嘢做，我哋 拿拿臨影完合照放佢走先。」她又笑言自己是「硬照殺手」:「如果場結婚戲係郁 住嚟做，我係 Ok，但一影相我就會怕醜同尷尬。」
法言人大結局｜趙璧渝入行十年來首演霸氣角色
至於趙璧渝則坦言很感激家豪哥及陳志江給予這次機會，讓她嘗試了很多個珍貴的第一次：「首先十年以嚟，我未試過演咁霸氣嘅角色，因為我畀人感覺未必 Carry 到，所以對我個人嚟講係好大突破，同埋套劇帶畀我好多第一次，包括第一 次上海報、第一次喺劇集片頭同片尾曲有鏡頭、第一次擁有咁完整嘅角色，第一 次正式影有另一半嘅婚紗相，無論戴頭紗同戒指都係第一次;雖然只係影硬照， 但都覺得成件事好靚。」談到角色 Coco 引發好評及迴響:「好多親友甚至街坊見到我都會叫我Coco，又讚我造型好靚，同埋話我跪地嗰場好正好型，我真係好開 心。第一次感覺到一個成功嘅角色會係點，當然背後係有好多幕後付出嘅努力去成就件事，我覺得自己好好彩。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！