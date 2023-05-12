法言人大結局｜蔣祖曼劇中成日變樣被質疑「後天加工」現實中從未穿婚紗

於今晚大結局的《法言人》，劇中三pair主角有情人終成眷屬，當中與張頴康飾演一對的蔣祖曼（ Joman）更獲讚演技，將鐵面無私的法官和私下與張頴康甜蜜互動的「女上男下CP」，兩種反差很大的形象都拿捏非常準確！已為人妻的 Joman，原來現實生活從來沒有著過婚紗，也沒有拍過婚照，今次是為劇集第三度披嫁衣！