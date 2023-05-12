法言人大結局｜蔣祖曼劇中成日變樣被質疑「後天加工」現實中從未穿婚紗
法言人｜蔣祖曼劇中成日唔同樣 更被網民質疑「後天加工」
近日更有網民發現「釘官」蔣祖曼在劇中經常唔同樣，有部分網民更質疑其外貌經過「後天加工」，陷整容疑雲。劇中有某些角度顯得蔣祖曼離奇變哨牙，面部亦稍微變尖，竟質疑佢下巴疑似加工，導致表情有些不自然，又話某些角度撞樣前港姐翁慧德。不過估計只是因為蔣祖曼拍劇期間，時瘦時肥導致唔連戲。
事實上，佢喺熱播劇《法言人》入面飾演嘅區域法院法官形象鐵面無私，但喺同張頴康飾演嘅張大狀「女上男下CP」嘅感情線又令觀眾睇得賞心悅目，被大讚演技拿捏非常準確，受TVB《星光路上》主播潘盈慧訪問時，被問及出道至今都保持住短髮嘅形象，佢話自己係一個唔多打扮外表嘅人，對於其他女性鍾意扮靚同購物，佢就話自己入到舖頭就會打喊露。
法言人大結局｜蔣祖曼自封「硬照殺手」
造型方面，「冧樣擔當」蔣祖曼(Joman)及「霸氣 KOL」趙璧渝(Osanna)各有各性感，已為人妻的 Joman，原來現實生活從來沒有著過婚紗，也沒有拍過婚照，今次是為劇集第三度披嫁衣，並透露今次拍婚照過程「臨急臨忙」:「首先冇 乜時間試造型，第二係嗰日好多相都得我自己一個，因為阿康嗰日有嘢做，我哋拿拿臨影完合照放佢走先。」她又笑言自己是「硬照殺手」:「如果場結婚戲係郁 住嚟做，我係 Ok，但一影相我就會怕醜同尷尬。」
即重溫《法言人》大結局精華:
蔣祖曼入行純因為愛上演戲
唔鍾意扮靚，又點解會入行呢？蔣祖曼覺得成件事好順理成章，當初讀書參加課外活動時，獲安排參加一個港台嘅劇集面試，之後就開始參與幕前演出。初時覺得拍青春劇覺得好開心好好玩，之後就再接觸獨立電影、舞台劇、電台DJ等工作。至於踏足電視台，就係由一位舞台劇攝影師推薦佢畀監製 蘇萬聰 ，之後再認識監製 劉家豪 。
蔣祖曼向來形象硬朗《輕．功》喊戲極大挑戰
蔣祖曼一直飾演嘅角色都畀人硬朗感覺，直至去到劇集《鐵探》飾演被人欺負嘅角色時，蔣祖曼都話收到劇本嘅時候好開心，好想呈現到另一面畀觀眾睇到。喺劇集《輕．功》入面飾演黎耀祥個女，但係成套劇就要不停喊，蔣祖曼都話係一大挑戰：「我記得有一場同祥哥，喺按摩店度做對手戲，嗰日好緊張，因為係成套戲拍第一場喊戲，加上收到劇本見到有咁多場喊戲，究竟要點喊，初時都未掌握得到，但拍到中段就發現可以習慣喊既感覺。」
喺劇集度面對演技嘅挑戰，又何止應付喊戲呀！蔣祖曼喺劇集《逆天奇案》飾演大狀，對住一大堆劇本，仲要有好多專業嘅用詞，係唔可以出錯，蔣祖曼話「我認真，我未試過，我嗰時連發夢都背緊，我就同自己講妳背唔到妳就真係…妳唔好諗啦，背啦!」嚟到今次喺劇集《法言人》飾演法官，蔣祖曼就笑住話輕鬆好多啦，不過對自己要求高嘅佢就有啲後悔，因為覺得自己演得唔夠威嚴。
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蔣祖曼曾遇「渣男」 婚後忙於照顧仔女 拍劇成為「Me Time」
喺《法言人》入面，蔣祖曼就要主動追求阿康，不過現實生活中，佢就話自己絕對唔會咁做，不過就直認係一位愛情至上嘅人。喺感情路上，蔣祖曼遇過唔少「渣男」，例如賭徒、隱瞞自己有女友嘅人。直至遇到現任老公先搵到真正幸福，Joman話完全唔介意老公有一名兒子：「嗰時我得21、2歲，當時我話，哦…你有個仔呀！OK！我同個仔真係好似姊弟咁相處。」婚後為老公生咗一名女兒，Joman話平時喺屋企都要忙於照顧一對仔女同打理家頭細務，所以工作嘅時間先係自己嘅「Me Time」。
即睇完整訪問片段：
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