法言人 林夏薇

法言人｜林峯「管家仔」驚喜現身勾起觀眾回憶 對上次現身TVB已經係3年前

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林峯再回巢拍劇？現正熱播中嘅《法言人》除咗關注田佑家( 林夏薇 )同金師爺( 馬國明 )嘅感情線，劇中仲有唔少驚喜客串，喺第13集更有林峯以《溏心風暴之家好月圓》管家仔Look「現身」，即刻勾起觀眾回憶！！

法言人 林夏薇 法言人 林峯
（圖片來源：《法言人》截圖）

林夏薇劇中自爆：我喜歡林峯！

第13集《法言人》劇情講到田佑家( 林夏薇 )懷疑自己鍾意咗金師爺( 馬國明 )，仲發夢見到一個神秘男子，擰轉面竟然係《溏心風暴之家好月圓》嘅「管家仔」林峯！接下來劇情，林夏薇甚至直接對好友張穎康坦言自己發夢見到林峯，二人的對話內容亦提及《家好月圓》以及林峯的角色，林夏薇更笑稱「我喜歡林峯，但唔代表想同佢一齊」。

法言人 林夏薇 法言人 林峯
（圖片來源：）林夏薇以為眼前人係馬國明（金師爺），結果得到「管家仔」現身！ （圖片來源：《法言人》截圖）
法言人 林夏薇 法言人 林峯
（圖片來源：《法言人》截圖）
法言人 林夏薇 法言人 林峯
（圖片來源：《法言人》截圖）

「管家仔」深入民心！

劇集播出後林夏薇也在個人IG分享了這一幕，先是標註林峯問「點解係你」，然後分享心情「咁樣出現我有啲驚」，網民就留言提問：「監製暗示什麼？《 法言人2》 林峯做主角 ？鋪路叫林峯回來特別演出？」、「阿妹發夢見到阿哥，真搞笑」、「到尾會唔會有真林峯出現呢？」

法言人 林夏薇 法言人 林峯 林夏薇分享了這一幕，先是標註林峯問「點解係你」，然後分享心情「咁樣出現我有啲驚」。
林夏薇分享了這一幕，先是標註林峯問「點解係你」，然後分享心情「咁樣出現我有啲驚」。（圖片來源：[email protected]

林峯上次回娘家已經係3年前

值得留意的是，《法言人》同《溏心風暴之家好月圓》都係劉家豪監製，當年《溏心風暴之家好月圓》收視叫好叫座，林峯「管家仔」一角更加深入民心！唔知劉家豪遲啲會唔會再邀請更多「舊角色」加盟發展「劉家豪宇宙」呢？其實林峯對上一次主演無綫劇已經係2020年的《使徒行者III》，好多觀眾都希望佢再回娘家拍劇！

法言人 林夏薇 法言人 林峯 《使徒行者III》的爆Seed林峯）與韋作榮馬國明）。
《使徒行者III》的爆Seed（林峯）與韋作榮（馬國明）。（圖片來源：TVB）
法言人 林夏薇 于素心收兵連環圖（1）管家仔整餅示愛，以為用老招數可以得米⋯⋯
于素心同管家仔呢一對真係經典。（圖片來源：TVB）
法言人 林夏薇 家好月圓林峯管家仔
林峯飾演的「管家仔」是深入民心的角色，插曲《愛不夠》十分洗腦。 （圖片來源：TVB）
法言人 林夏薇 法言人 林峯 林峯
林峯與堂妹林夏薇感情要好，曾經力邀金牌監製鄧智偉（圖右）幫林夏薇進軍樂壇。（圖片來源：[email protected]_fung_official）

林夏薇憑《七公主》奪視后

林夏薇中央戲劇學院表演系本科畢業，睇得演得亦捱得，跟隨堂兄步伐加入無綫，林夏薇2011年起配角捱到 上花旦位置，曾於《逆緣》下苦功學日文演活角色贏盡觀眾歡心，除了演員身份，亦有個富豪老公莫贊生，2018年《逆緣》播畢即宣布不續約無綫，2019年6月改簽約邵氏兄弟成為旗下藝人，2022年憑《七公主》「顧語嫣」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」。

法言人 林夏薇 林夏薇 視后 感言 鍾嘉欣
林夏薇和譚俊彥奪《萬千星輝頒獎典禮2021》視后視帝﹗（圖片來源：[email protected]
法言人 林夏薇 林夏薇在《七公主》飾演顧語嫣一角，憑角色奪得視后寶座﹗
林夏薇在《七公主》飾演顧語嫣一角，憑角色奪得視后寶座﹗（圖片來源：[email protected]
法言人 林夏薇 林夏薇 林夏薇其實對黑色喱士裝情有獨鍾。
（圖片來源：[email protected]
法言人 林夏薇 林夏薇 林夏薇的傲人身材在洪永城的鏡頭下表露無遺。
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《法言人》截圖、TVB、[email protected]_fung_official

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