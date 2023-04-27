法言人｜林峯「管家仔」驚喜現身勾起觀眾回憶 對上次現身TVB已經係3年前
林夏薇劇中自爆：我喜歡林峯！
第13集《法言人》劇情講到田佑家( 林夏薇 )懷疑自己鍾意咗金師爺( 馬國明 )，仲發夢見到一個神秘男子，擰轉面竟然係《溏心風暴之家好月圓》嘅「管家仔」林峯！接下來劇情，林夏薇甚至直接對好友張穎康坦言自己發夢見到林峯，二人的對話內容亦提及《家好月圓》以及林峯的角色，林夏薇更笑稱「我喜歡林峯，但唔代表想同佢一齊」。
「管家仔」深入民心！
劇集播出後林夏薇也在個人IG分享了這一幕，先是標註林峯問「點解係你」，然後分享心情「咁樣出現我有啲驚」，網民就留言提問：「監製暗示什麼？《 法言人2》 林峯做主角 ？鋪路叫林峯回來特別演出？」、「阿妹發夢見到阿哥，真搞笑」、「到尾會唔會有真林峯出現呢？」
林峯上次回娘家已經係3年前
值得留意的是，《法言人》同《溏心風暴之家好月圓》都係劉家豪監製，當年《溏心風暴之家好月圓》收視叫好叫座，林峯「管家仔」一角更加深入民心！唔知劉家豪遲啲會唔會再邀請更多「舊角色」加盟發展「劉家豪宇宙」呢？其實林峯對上一次主演無綫劇已經係2020年的《使徒行者III》，好多觀眾都希望佢再回娘家拍劇！
林夏薇憑《七公主》奪視后
林夏薇中央戲劇學院表演系本科畢業，睇得演得亦捱得，跟隨堂兄步伐加入無綫，林夏薇2011年起配角捱到 上花旦位置，曾於《逆緣》下苦功學日文演活角色贏盡觀眾歡心，除了演員身份，亦有個富豪老公莫贊生，2018年《逆緣》播畢即宣布不續約無綫，2019年6月改簽約邵氏兄弟成為旗下藝人，2022年憑《七公主》「顧語嫣」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」。
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