法言人｜林峯「管家仔」驚喜現身勾起觀眾回憶 對上次現身TVB已經係3年前

林峯再回巢拍劇？現正熱播中嘅《法言人》除咗關注田佑家( 林夏薇 )同金師爺( 馬國明 )嘅感情線，劇中仲有唔少驚喜客串，喺第13集更有林峯以《溏心風暴之家好月圓》管家仔Look「現身」，即刻勾起觀眾回憶！！