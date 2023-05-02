法言人｜蔣祖曼演「翁官」充滿少女心 現實同樣外剛內柔 被封「最強繼母」

在《法言人》飾演區域法院法官「翁官」的蔣祖曼，形象鐵面無私好冷傲，私底下卻是性情中人少女心，劇中的她連房間主色也粉紅色，絕對「剛柔並重」，似足現實中的蔣祖曼。蔣祖曼14年與電影幕後陳卓麒結婚，她一直對老公跟已過身的前妻所生的兒子Day視如己出，細女出世後亦冇改變冇偏心，絕對是圈中最強繼母典範。