法言人｜蔣祖曼演「翁官」充滿少女心 現實同樣外剛內柔 被封「最強繼母」
蔣祖曼與張頴康有含蓄互動
蔣祖曼於《法言人》中飾演的「翁官」表面冷傲其實有顆少女心，與飾演張大狀（又名大雄）的張頴康有感情線，而張頴康每當遇到壓力便會狀況百出，名副其實「緊張大狀」，其後因為一場英雄救美，令蔣祖曼對他漸生情愫，二人更有不少含蓄又甜蜜的互動…
「翁雄」CP成功入屋 蔣祖曼為做官周圍攞料
蔣祖曼與張頴康這對「翁雄」CP已成功入屋，原來二人早於 15 年前拍攝電影《圍城》已經結緣，今次再度攜手合作，蔣祖曼笑指對方變得更開朗風騷，又謂曾獲馬明問候「對住張頴康辛唔辛苦？」蔣祖曼表示：「有一集會有場拖手過馬路嘅重點場口，我同佢係凌晨拍嘅，劇組要慢鏡拍，所以唔可以跑得太快驚 Out focus。嗰晚我著住高踭鞋跑咗好多次，隻腳跑到好痛，又要 Keep 住好甜蜜咁，但其實我一見到佢個樣我就想笑，但又要控制住自己嘅表情，對住佢真係好難做到好認真嘅感情戲。但我哋拍得好開心，好似聚舊咁。」蔣祖曼又指為做好「釘官」，專誠問經常出入法庭的好友攞料。
蔣祖曼現實中的好繼母
蔣祖曼幕前形象剛烈，但現象生活卻相反，她曾表示在20歲時有一段苦戀，當時男友沉迷賭博負債纍纍，蔣祖曼不惜一邊在餐廳打工、一邊拍劇為對方還債，不過男方竟瘋狂出軌，仲試過追自己的朋友，最終忍痛斬纜。到21歲蔣祖曼戀上任職電影幕後嘅老公陳卓麒（Keith ），二人拍拖時一直都係三人行，早已習慣冇二人世界，事關老公同前妻育有一子陳滌（Day），但其後前妻因病離世，蔣祖曼就接棒照顧Day，視Day如己出。當蔣祖曼同老公忙緊個時，Day更會主動幫手照顧妹妹，十分乖仔！
蔣祖曼拒做直升機家長
蔣祖曼同老公同樣係行內人，有時兩公婆都要互相配合工作時間，以最唔影響照顧小朋友為前題，如果真係冇時間就會搵家人照顧。蔣祖曼曾表示，自己對於孩子嘅態度十分放開，認為同小朋友都應該有自己嘅空間，因為喺唔喺屋企對小朋友成長未必有大幫助，有時唔喺小朋友身旁反而令佢哋更獨立。另外，蔣祖曼認為父母應該鼓勵小朋友去搵自己嘅興趣，所以唔會直升機媽媽。
蔣祖曼為繼子追個妹妹
蔣祖曼同老公於2014年結婚，婚後一年誕下囡囡陳可。蔣祖曼曾表示，當初想為陳家添個小朋友，最大原因是繼子Day想有細佬妹，「計劃生育前我第一個問佢想唔想要細佬妹先，佢話想呀，我問如果我真係唔生小朋友，你會點呀？佢話『我會嬲你囉，依家就嬲！』」Day自細就恨有細佬妹，最好是妹妹。當年爸爸與蔣祖曼結婚，他更以為一結婚就自動大肚，令她哭笑不得，「佢以為會單性繁殖！」
三人行睇超聲波
當時Day得知繼母懷孕後，表現得非常興奮，經常摸蔣祖曼肚子，連睇超聲波都是三人行，希望第一個得知BB性別，「照超聲波我同先生帶埋佢去，佢仲緊張過爸爸，係咁捽手問醫生仔定女，醫生話係女，但佢都質疑：『依家話係女啫，出咗世可能變咗仔㗎！』」好多父母都驚哥哥會呷細佬妹醋，但蔣祖曼好放心，因為Day太喜歡妹妹，但出現了另一煩惱，「我問佢想做一個點樣嘅哥哥，佢話一定會縱壞妹妹，叫我千祈唔好俾佢湊㖭呀！講嘢幾老積呀！」
蔣祖曼早已習慣沒二人世界
蔣祖曼表示：「細個嗰陣發脾氣會咁諗，你話從來冇介意過，當然冇可能！尤其是教仔教到好勞氣，但我咁諗，小朋友何嘗唔係咁諗呢，你又唔係我阿媽，你管我做乜啫？但阿仔冇，我哋好夾佢仲好錫我，所以我同先生啱啱拍拖都冇考慮咁多，我一早知佢有小朋友，可能當時冇諗咁長遠，咁多年一路走過來都習慣咗，我愛佢，我愛埋佢小朋友都好正常。」
蔣祖曼因繼仔唔認阿媽而喊
蔣祖曼表示，最令她難受是繼子Day剛懂事的年齡，回想起都有點眼濕濕，「我一向冇縱佢，曳我會罰，乖就會獎。幼稚園有段時間幾反叛，佢話：『你鬧我嗰時，我覺得你唔係我阿媽，你錫我先覺。』我即刻入廚房狂喊！」親生媽媽早已過身，Day不了解母親的角色是怎樣，蔣祖曼感慨道：「其實我都明嘅，佢唔係好知道究竟一個媽咪係點，佢只係睇電視認識，卡通片啲媽咪唔鬧人架嘛。有次佢問我朋友，如果你媽咪叫你做功課，你會唔會覺得佢好煩？我朋友話梗係會啦。嗰一刻我就知道，原來佢以為我鬧佢係唔錫佢，唔知道我係出於關心，依家大個咗佢就明白喇。我份人好直，有咩都講晒出嚟，佢都好明白我諗乜，所以相處得好好。」
蔣祖曼已簽入TVB做親生女
蔣祖曼的入行處女作是在2001年港台劇《Y2K+01》飾演「阿魚」，但之後多年來她都主力演出獨立電影，演技獲得外界一致好評，更被封為「獨立電影女皇」。近年蔣祖曼開始參與不少TVB劇演出，包括《鐵探》和《使徒行者》系列等，原來在2022年1月，她已與TVB簽下經理人合約，正式成為TVB旗下藝人。
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