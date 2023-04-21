法言人｜ 33歲趙璧渝博上位自製偽裸照 入無綫10年吼準時機衝二線
趙璧渝機會不斷嶄露頭角
無綫演員被指青黃不接，唔止馬國明連推兩套劇，就連配角都係熟口熟面，其中一人是33歲的趙璧渝，她在已播完的《隱形戰隊》中飾演臥底女警詹筱柔，分別曾於第17、19、22集的回憶戲份中出現，之後再在正熱播的《法言人》飾演18歲時曾拍攝裸照的當紅KOL Coco，曝光率都幾高。
誠邀親妹幫忙拍假裸照
日前劇情講趙璧渝遭當年操刀的攝影師勒索鉅額，並要脅公開裸照，趙璧渝尋求施雷律師樓協助而結識律師黃嘉樂飾，捲入裸照風波引起極大關注，一幕自告奮勇獨自面對傳媒霸氣十足，更振振有詞說：「你哋搞到我個仔，就係挑戰我底線。」趙璧渝為求效果逼真，特別搵親妹為她拍下一輯假裸照，不過只出了短短幾秒的「三小格」畫中畫，更為了展現美好身段，花了兩至三星期減去8磅。
拍攝時只打底達性感極限
趙璧渝接受傳媒訪問時談到劇中的裸照， 她坦言為此花盡心思，拍完再交給劇組加工，因為想輯相像真度更高，趙璧渝拍攝時只是打咗底，自覺非常性感，所以輯相自己收藏不打算公開。為了塑造劇中的當紅KOL角色，趙璧渝表示這角色需要好強大的氣場，為投入角色參考了不少講女強人的戲，去學習凌厲啲眼神同表情語氣，所以開劇時覺得自己變得少說話及cool 咗。
藝訓班出身捱足10年「老人金牌」都攞埋
趙璧渝參加第26期藝員訓練班入行已10年，去年更從樂易玲手上攞埋十年服務金牌，過去拍過多套劇集都係做路甲，20年曾憑《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲引起外界關注，但始終未能上位。平時愛做運動的趙璧渝，身形健美樣貌亦甜美，今次有望彈起，上到二線都唔錯吖！
《隱形戰隊》展喊功終上位
趙璧渝在《隱形戰隊》第19集劇情交代其遇害前曾向Madam Fong（江美儀飾）提出退出臥底行動的要求，但遭江美儀堅決反對，最終她因為做臥底事敗遇害身亡，有指因此觸發其男友Ben Sir（胡諾言飾）在8年後疑似變成「內鬼」勾結匡勝天（陳展鵬飾），企圖向Madam Fong復仇。
趙璧渝身材姣好 大派福利益街坊
2020年《法證先鋒IV》每個單元中都有角色彈出，繼謝芷倫演死屍、楊潮凱演智障人士，還有誤食迷幻藥而危站天台、除剩黑Bra的銀行職員，最後被朱晨麗勇救，由於其性感演出加上亮麗面孔，立即引起熱話及被網民起底，她便是第26期無綫訓練班入行的趙璧渝，平日她亦愛在社交媒體上分享性感照片。
趙璧渝拍《法證》剝剩黑Bra出位
趙璧渝演過多部劇集，但未有發揮，無家底、收入相當有限，但為了追求夢想一直堅持，曾試過戶口唔夠一百蚊，仍然捱下去。趙璧渝提到當收到《法證》劇本後，相當興奮，更為了角色去買新胸圍，事前keep fit又為免拍攝時水腫，前一天只飲水未有進食。但到真正拍攝時，要站在40樓高的天台，現場大風到可吹郁人，仲要只著住胸圍，趙璧渝坦言當時非常尷尬，幸好當投入角色便把多餘情緒拋諸腦後。演出令人留下深刻印象，趙璧渝為角色所花的心機絕對值得！
趙璧渝愛玩空中吊環 感謝小青姐提攜
自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。趙璧渝入行以來演過不少劇集，但大多是路人甲，較多戲份是在2019年《白色強人》演急症室醫生，又曾在梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝表示非常多謝小青姐給予演出機會。
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