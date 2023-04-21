趙璧渝

法言人｜ 33歲趙璧渝博上位自製偽裸照 入無綫10年吼準時機衝二線

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做藝人好講天時、地利、人和，不少人在圈中浮沉多年只等一個機會，好似最近兩套無綫劇《隱形戰隊》及《法言人》都有份演出的趙璧渝 （Osanna），可能觀眾講唔出佢個名，不過見到個樣一定認得。在《隱形戰隊》做完臥底殉職Madam，趙璧渝在《法言人》演當紅KOL Coco，為了博到盡更自製假裸照供劇情之用，成功升呢夥拍黃嘉樂演CP ，看來上位有望！

趙璧渝 隱形戰隊 隱形戰隊 趙璧渝將在新劇《法言人》中，同黃嘉樂做一對。
緊接《女法醫JD》播出的《法言人》中，趙璧渝也有份飾演「網紅CoCo」顏潔恩一角，並會和黃嘉樂飾演的主要律師角色阿Will有感情線，有頗多戲份。（圖片來源：無綫提供）

趙璧渝機會不斷嶄露頭角

無綫演員被指青黃不接，唔止馬國明連推兩套劇，就連配角都係熟口熟面，其中一人是33歲的趙璧渝，她在已播完的《隱形戰隊》中飾演臥底女警詹筱柔，分別曾於第17、19、22集的回憶戲份中出現，之後再在正熱播的《法言人》飾演18歲時曾拍攝裸照的當紅KOL Coco，曝光率都幾高。

趙璧渝 趙璧渝在《法言人》中飾演非常強勢的當紅KOL。
趙璧渝在《法言人》中飾演非常強勢的當紅KOL。（圖片來源：無綫提供）
趙璧渝 趙璧渝坦言是次角色與過往好唔同，是她入行10年最完整同最大挑戰的角色。
趙璧渝坦言是次角色與過往好唔同，是她入行10年最完整同最大挑戰的角色。（圖片來源：無綫提供）

誠邀親妹幫忙拍假裸照

日前劇情講趙璧渝遭當年操刀的攝影師勒索鉅額，並要脅公開裸照，趙璧渝尋求施雷律師樓協助而結識律師黃嘉樂飾，捲入裸照風波引起極大關注，一幕自告奮勇獨自面對傳媒霸氣十足，更振振有詞說：「你哋搞到我個仔，就係挑戰我底線。」趙璧渝為求效果逼真，特別搵親妹為她拍下一輯假裸照，不過只出了短短幾秒的「三小格」畫中畫，更為了展現美好身段，花了兩至三星期減去8磅。

趙璧渝 趙璧渝在劇中流出的裸照雖然只有幾秒，但她為了這一幕花盡心思，專誠找來親妹幫忙拍攝性感照片，之後再交給劇組加工改圖。
趙璧渝在劇中流出的裸照雖然只有幾秒，但她為了這一幕花盡心思，專誠找來親妹幫忙拍攝性感照片，之後再交給劇組加工改圖。（圖片來源：無綫提供）
趙璧渝 趙璧渝為了拍假裸照更刻意修身。
趙璧渝為了拍假裸照更刻意修身。（圖片來源：[email protected]

拍攝時只打底達性感極限

趙璧渝接受傳媒訪問時談到劇中的裸照， 她坦言為此花盡心思，拍完再交給劇組加工，因為想輯相像真度更高，趙璧渝拍攝時只是打咗底，自覺非常性感，所以輯相自己收藏不打算公開。為了塑造劇中的當紅KOL角色，趙璧渝表示這角色需要好強大的氣場，為投入角色參考了不少講女強人的戲，去學習凌厲啲眼神同表情語氣，所以開劇時覺得自己變得少說話及cool 咗。

趙璧渝 33歲的趙璧渝的社交網有不少性感泳照，身材都好有料。
33歲的趙璧渝的社交網有不少性感泳照，身材都好有料。（圖片來源：[email protected]
趙璧渝 趙璧渝在無綫做足10年大配角，終於有機會上位。
趙璧渝在無綫做足10年大配角，終於有機會上位。（圖片來源：[email protected]

藝訓班出身捱足10年「老人金牌」都攞埋

趙璧渝參加第26期藝員訓練班入行已10年，去年更從樂易玲手上攞埋十年服務金牌，過去拍過多套劇集都係做路甲，20年曾憑《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲引起外界關注，但始終未能上位。平時愛做運動的趙璧渝，身形健美樣貌亦甜美，今次有望彈起，上到二線都唔錯吖！

趙璧渝 趙璧渝連《獎門人》都上埋，仲唔係上緊位？
趙璧渝連《獎門人》都上埋，仲唔係上緊位？（圖片來源：[email protected]
趙璧渝 趙璧渝去年獲頒10年「老人金牌」，並由樂易玲頒獎。
趙璧渝去年獲頒10年「老人金牌」，並由樂易玲頒獎。（圖片來源：[email protected]
趙璧渝 趙璧渝有《逆天奇案》中扮女學生查案。
趙璧渝有《逆天奇案》中扮女學生查案。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》展喊功終上位

趙璧渝在《隱形戰隊》第19集劇情交代其遇害前曾向Madam Fong（江美儀飾）提出退出臥底行動的要求，但遭江美儀堅決反對，最終她因為做臥底事敗遇害身亡，有指因此觸發其男友Ben Sir（胡諾言飾）在8年後疑似變成「內鬼」勾結匡勝天（陳展鵬飾），企圖向Madam Fong復仇。

隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 同江美儀對恃，喊到眼都紅晒。
同江美儀對恃，喊到眼都紅晒。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 與趙璧渝左三）讀同期訓練班入行的有何廣沛右三）、李旻芳左二）、譚永浩右一）等，一眾同學經常和導師鄭丹瑞相約聚會。
與趙璧渝（左三）讀同期訓練班入行的有何廣沛（右三）、李旻芳（左二）、譚永浩（右一）等，一眾同學經常和導師鄭丹瑞相約聚會。（圖片來源：[email protected]_hkp）
趙璧渝 隱形戰隊 隱形戰隊 趙璧渝在《隱形戰隊》雖然出場戲份不多，但亦有一場激動喊戲。
趙璧渝在《隱形戰隊》雖然出場戲份不多，但亦有一場激動喊戲。（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

趙璧渝身材姣好 大派福利益街坊

2020年《法證先鋒IV》每個單元中都有角色彈出，繼謝芷倫演死屍、楊潮凱演智障人士，還有誤食迷幻藥而危站天台、除剩黑Bra的銀行職員，最後被朱晨麗勇救，由於其性感演出加上亮麗面孔，立即引起熱話及被網民起底，她便是第26期無綫訓練班入行的趙璧渝，平日她亦愛在社交媒體上分享性感照片。

趙璧渝 隱形戰隊 隱形戰隊 趙璧渝廣告代言，多為內衣品牌。
趙璧渝廣告代言，多為內衣品牌。（圖片來源：[email protected]

趙璧渝拍《法證》剝剩黑Bra出位

趙璧渝演過多部劇集，但未有發揮，無家底、收入相當有限，但為了追求夢想一直堅持，曾試過戶口唔夠一百蚊，仍然捱下去。趙璧渝提到當收到《法證》劇本後，相當興奮，更為了角色去買新胸圍，事前keep fit又為免拍攝時水腫，前一天只飲水未有進食。但到真正拍攝時，要站在40樓高的天台，現場大風到可吹郁人，仲要只著住胸圍，趙璧渝坦言當時非常尷尬，幸好當投入角色便把多餘情緒拋諸腦後。演出令人留下深刻印象，趙璧渝為角色所花的心機絕對值得！

隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 30歲趙璧渝入行七年戶口窮剩雙位數 拍《法證》參考陳茵媺剝剩黑Bra出位
危立高樓天台邊，唔係特技！（圖片來源：《法證先鋒IV》截圖）
趙璧渝 隱形戰隊 隱形戰隊 趙璧渝 在《法證 》演一名銀行職員，被吳家樂利用去參與殺人計劃，誤食迷幻藥而神志不清走上天台，並危站在天台亢奮剝衫。
趙璧渝 在《法證先鋒IV》演一名銀行職員，被吳家樂利用去參與殺人計劃，誤食迷幻藥而神志不清走上天台，並危站在天台亢奮剝衫。（圖片來源：《法證先鋒IV》截圖）
隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 剝 剩 黑 bra 的 趙璧渝表示面對現場廿多名男工作人員，相當尷尬。
剝剩黑 bra 的趙璧渝表示面對現場廿多名男工作人員，相當尷尬。（圖片來源：《法證先鋒IV》截圖）

趙璧渝愛玩空中吊環 感謝小青姐提攜

自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。趙璧渝入行以來演過不少劇集，但大多是路人甲，較多戲份是在2019年《白色強人》演急症室醫生，又曾在梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝表示非常多謝小青姐給予演出機會。

隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。
自言唔係瘦底的趙璧渝平時要靠做運動去保持身段，近來愛上空中吊環瑜伽。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 曾在《 天命 》中演出。
曾在《 天命 》中演出。（圖片來源：[email protected]
隱形戰隊 趙璧渝 隱形戰隊 在同是梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝（左二）非常多謝小青姐給予演出機會。
在同是梅小青監製的《 宮心計2深宮計 》中演一名宮女，趙璧渝（左二）非常多謝小青姐給予演出機會。（圖片來源：[email protected]
趙璧渝 隱形戰隊 隱形戰隊 趙璧渝入行以來演過不少劇集但大多是路人甲，最多戲份是在去年《白色強人》演急症室醫生。
趙璧渝入行以來演過不少劇集但大多是路人甲，最多戲份是在去年《白色強人》演急症室醫生。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected]

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