法言人｜ 33歲趙璧渝博上位自製偽裸照 入無綫10年吼準時機衝二線

做藝人好講天時、地利、人和，不少人在圈中浮沉多年只等一個機會，好似最近兩套無綫劇《隱形戰隊》及《法言人》都有份演出的趙璧渝 （Osanna），可能觀眾講唔出佢個名，不過見到個樣一定認得。在《隱形戰隊》做完臥底殉職Madam，趙璧渝在《法言人》演當紅KOL Coco，為了博到盡更自製假裸照供劇情之用，成功升呢夥拍黃嘉樂演CP ，看來上位有望！