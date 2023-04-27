法言人｜邵珮詩三料冠軍入行11年只演過8套劇 被網民指屋企大把錢唔憂做
《法言人》邵珮詩：是時候爆發出來了
邵珮詩今次在《法言人》飾演視帝卓朗（羅天宇飾）的前女友Fanny，入稟向羅天宇索償3,000萬港元，劇中除了有兩人昔日的甜蜜回憶外，與廚師新歡Louis（彭懷安飾）在法庭上亦有親密互動，但對白極少，發揮不算多。在劇組進行開鏡拜神儀式時，邵珮詩曾在社交網表示：
「收到通知後好開心，
大角色也好小角色也好，務求要演活這個角色，我會用我的真心去投入同完成。
我覺得我是一個感情很豐富的人，不同程度的內心戲，是時候爆發出來了！
#好耐冇入劇組喇 ＃感謝這個機會 ＃感謝導演監製們」
卸任港姐冠軍後被投閒置散
邵珮詩在2014年連奪香港小姐冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐三獎後加入TVB，但之後擔任主持工作居多，其中明珠台的《港生活·港享受》，更是由2015年一直主持至今，2016年，卸任港姐冠軍不久的邵珮詩以藝員訓練班同學身份參與節目《Sunday好戲王》，但貴為港姐冠軍的她卻只負責跳舞及陪嘉賓行出行入，被網民指大材小用，當時邵珮詩曾回應：「並沒有消失，當一位演員是不可計較地位或身份。」
《潮流教主》聲線過尖捱轟
但由2016年首次參演劇集《潮流教主》後，至今到《法言人》為止，邵珮詩原來只演出過8部劇集，對上一部是2021年播出的《欺詐劇團》，當中邵珮詩飾演的角色更連名都冇，只叫「漂亮少女」，戲份亦極少。
《愛回家》演欣欣入屋後退組
而在她演過的8個角色中，最令人印象深刻的相信是《愛·回家之開心速遞》入面心直口快、性格單純的「欣欣」，曾與Ivan有感情線，但剛入屋後她就退出了劇組。
唱《到此一遊》一度引熱議
此外2017年邵珮詩又曾與與蔡思貝、馮盈盈、黃心穎、張寶兒著上黑色皮裙，合唱改編版《到此一遊》MV，成為難得的熱話，更被封為TVB女神團，但之後這個組合未再有下文。
曾戀「書蟲」4年
感情方面，邵珮詩曾與在《愛回家》飾演「書蟲」的林浩文低調拍拖4年，至去年分手，林浩文受訪時指兩人是和平分手，關係由戀人變成家人，回復單身的邵珮詩則叫傳媒幫她介紹新對象。
網民指屋企大把錢唔憂做
由於邵珮詩發展平平，被網民嘲為「被遺忘的港姐」，有網民近日更在討論區開po，表示好耐冇見到邵珮詩，以為她早已經離巢，引起不少網民討論指：「維他奶後人，得閑咪亮吓相攞存在感」、「屋企大把錢」、「賺錢買花戴」、「唔憂做」等。
邵珮詩是維他奶創辦人曾孫女
事實上邵珮詩（Veronica）於香港出世，但自小在加拿大溫哥華長大，是維他奶創辦人之一邵蔚明的曾孫女，然而她指爺爺退休後，其所有直屬親屬已沒有接管生意，所有維他奶生意已非邵珮詩家族所擁有。
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邵珮詩於加拿大名牌大學Simon Fraser University的心理學系畢業，有家底亦有學歷，懂得五種語言包括粵語、英語、國語、日語和潮洲話，又識跳現代舞、溜冰、踩長板等，非常多才多藝，近年她更趁空閑時增值考了兩個瑜伽牌，又有印度瑜珈老師資格。
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