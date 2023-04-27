法言人｜邵珮詩三料冠軍入行11年只演過8套劇 被網民指屋企大把錢唔憂做

現年32歲的邵珮詩（Veronica）自2012年參選《溫哥華華裔小姐》奪得亞軍入行，2014年她再勇奪《香港小姐》冠軍，並加入TVB。近日在劇集《法言人》中，她飾演其中一個法庭個案的原告人文美芬（Fanny），戲份不算多，原來她入行11年來，都只係參演過8部劇集，連她自己也忍不住直言：「好耐冇入劇組！」