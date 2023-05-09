法言人｜26歲陳嘉慧遇迷暈陷阱露吊帶純白小背心險失守
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《法言人》陳嘉慧飾Grace遇迷暈陷阱
今晚（9日）最新一集講到，Grace（陳嘉慧）同其他見習大律師跟住Adam（張達倫）去見客，而Adam要見嘅就係與TK、Martin合作，原先Adam講明做嘢唔飲得酒，但TK（陳少邦飾）同Martin（唐嘉麟飾）堅持要飲杯先，富二代Martin更加對陳嘉慧毛手毛腳，原本說好傾合約卻一再拖延，其後，在Adam去洗手間之際，Martin遞了一杯含迷姦水的飲品給陳嘉慧喝，誰知竟誤墮迷暈陷阱！
Adam及時解救
鏡頭一轉，Adam回來時始知徒弟出事，並跑去酒店房救人。畫面中，陳嘉慧陷入迷糊狀態，不斷說「好熱、好熱」，因而解開衫鈕。正當Martin準備乘人之危時，魔爪會伸延至重點小花陳嘉慧Erica身上幸好Adam趕到，並救走陳嘉慧，最後成功脫險！
Grace默默支持Adam
Adam因為拯救了Grace而得罪了TK及Martin，被二人灌酒後拍攝不雅影片作要脅，Adam沒方法下只能為二人做商業事務律師，Grace不清楚背後原因，卻默默支持Adam。
《法言人》劇情第21集何依婷希望多嘗試新事物，被星探發掘後躍躍欲試，前往模特兒公司試鏡但不知危險已在前面……
結局案情大翻轉陳嘉慧招認自己係殺人兇手？
法言人結局一集會講金師爺自辯成功脫罪；警方正式拘捕陳嘉慧。陳嘉慧招認自己為殺死TK的兇手，案件看似告一段落。金師爺總覺得案中另有玄機……金師爺主動擔任控方證人，欲於庭上拆穿Adam真面目，可惜功虧一簣……
金師爺計中有計，向Adam發起連串攻勢。Adam亦固若金湯。金師爺看似節節敗退，卻是留有一手，只為最後的逆轉勝！
陳嘉慧爆冷躋身TVB年報「頭版」！今年陪曾志偉飛日本
26歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在劇集《迷網》中飾演心機「小三」彈起， 在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！
《法證先鋒V》陳嘉慧與丁子朗合謀殺人
劇中飾演社工雁菊嘅Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙嘅係雁菊、劍成同一個神秘人聯手，鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時嘅身份樣貌，令劇情加添懸疑。當時Erica澄清自己唔係兇狠：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇片都覺得自己幾狼死吓！平時嘅我唔係咁，我平時好溫柔、好陽光！
《愛上我的衰神》陳嘉慧首當女一即入圍「最佳女主角」5強
陳嘉慧在劇集《愛上我的衰神》首當女一，更與胡鴻鈞合作，憑該劇「潘小渝」一角在《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，另外亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。除此之外，陳嘉慧亦有在熱播中嘅《法言人》亮相，若只計目前「出街」嘅節目，陳嘉慧唔算有太多亮眼代表作，僅做過一次女一而已，躋身首頁亦算是爆冷！
7. 嘉慧留學日本十年回港圓藝員夢
陳嘉慧自12歲開始跟隨在日本工作的母親到當地讀書多年，直到畢業於日本櫻美林大學後才回流香港，因此對日本相當熟悉，直到17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！