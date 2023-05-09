法言人 陳嘉慧

法言人｜26歲陳嘉慧遇迷暈陷阱露吊帶純白小背心險失守

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《法言人》大結局佔戲甚重的陳嘉慧飾演Grace，作為見習大律師，早在第5集登場，想不到竟然早過何依婷角入迷暈陷阱，究竟最後可唔可脫險⋯⋯

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《法言人》陳嘉慧飾Grace遇迷暈陷阱

今晚（9日）最新一集講到，Grace（陳嘉慧）同其他見習大律師跟住Adam（張達倫）去見客，而Adam要見嘅就係與TK、Martin合作，原先Adam講明做嘢唔飲得酒，但TK（陳少邦飾）同Martin（唐嘉麟飾）堅持要飲杯先，富二代Martin更加對陳嘉慧毛手毛腳，原本說好傾合約卻一再拖延，其後，在Adam去洗手間之際，Martin遞了一杯含迷姦水的飲品給陳嘉慧喝，誰知竟誤墮迷暈陷阱！

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情 第5集登場的 Grace演見習大律師，第五集登場，係蔣祖曼徒弟，明晚墮迷暈陷阱，結局會承認殺死陳少邦，卻被馬明識破另有內情⋯⋯
在Adam去洗手間之際，Martin遞了一杯含迷姦水的飲品給陳嘉慧喝。（圖片來源：TVB）

Adam及時解救

鏡頭一轉，Adam回來時始知徒弟出事，並跑去酒店房救人。畫面中，陳嘉慧陷入迷糊狀態，不斷說「好熱、好熱」，因而解開衫鈕。正當Martin準備乘人之危時，魔爪會伸延至重點小花陳嘉慧Erica身上幸好Adam趕到，並救走陳嘉慧，最後成功脫險！

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 陳嘉慧身陷危機，以為有救，點知張達倫個衰人⋯⋯
陳嘉慧身陷危機⋯⋯（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情
完全唔清醒！（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 陳嘉慧不斷說「好熱、好熱」
陳嘉慧不斷說「好熱、好熱」（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 陳嘉慧不自覺解開衫鈕
陳嘉慧不自覺解開衫鈕（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 最後拯救佢嘅人係...
最後拯救佢嘅人係…（圖片來源：TVB）

Grace默默支持Adam

Adam因為拯救了Grace而得罪了TK及Martin，被二人灌酒後拍攝不雅影片作要脅，Adam沒方法下只能為二人做商業事務律師，Grace不清楚背後原因，卻默默支持Adam。

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 Grace不清楚背後原因，卻默默支持師父Adam。
Grace不清楚背後原因，卻默默支持師父Adam。（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情 Grace在大結局忽然招認自己為殺死TK的兇手，案件看似告一段落。金師爺總覺得案中另有玄機……
Grace在大結局忽然招認自己為殺死TK的兇手，案件看似告一段落。金師爺總覺得案中另有玄機……（圖片來源：法言人結局劇照）

《法言人》劇情第21集何依婷希望多嘗試新事物，被星探發掘後躍躍欲試，前往模特兒公司試鏡但不知危險已在前面……

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情 成班Model誤墮陷阱！
成班Model誤墮陷阱！（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情 Alice試鏡成功，以為一帆風順……卻被困Studio，原來係色慾私竇！
Alice試鏡成功，以為一帆風順……卻被困Studio，原來係色慾私竇！（圖片來源：法言人結局劇照）

結局案情大翻轉陳嘉慧招認自己係殺人兇手？

法言人結局一集會講金師爺自辯成功脫罪；警方正式拘捕陳嘉慧。陳嘉慧招認自己為殺死TK的兇手，案件看似告一段落。金師爺總覺得案中另有玄機……金師爺主動擔任控方證人，欲於庭上拆穿Adam真面目，可惜功虧一簣……

金師爺計中有計，向Adam發起連串攻勢。Adam亦固若金湯。金師爺看似節節敗退，卻是留有一手，只為最後的逆轉勝！

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 法言人大結局｜21至25集劇情
馬國明由自辯變控方證人，與張達倫庭上終極對決。（圖片來源：TVB）

陳嘉慧爆冷躋身TVB年報「頭版」！今年陪曾志偉飛日本

26歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在劇集《迷網》中飾演心機「小三」彈起， 在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 2020年的《迷網》陳嘉慧飾演騙徒加綠荼婊，首次擔當重要角色。
2020年的《迷網》陳嘉慧飾演騙徒加綠荼婊，首次擔當重要角色。（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 「牛嘉碧」演的雖然係情婦，但原來係要為鄉下弟弟籌錢治病，冒險留港賣假手袋騙錢，最後涉嫌詐騙被捕。
「牛嘉碧」演的雖然係情婦，但原來係要為鄉下弟弟籌錢治病，冒險留港賣假手袋騙錢，最後涉嫌詐騙被捕。（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 陳嘉慧迅速上位，翌年就在《愛上我的衰神》做女一「潘小渝」！
陳嘉慧迅速上位，翌年就在《愛上我的衰神》做女一「潘小渝」！（圖片來源：TVB）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 李佳芯同黃翠如近年甚少戲劇仍位列年報首頁，不過都唔夠26歲的陳嘉慧Erica）搶眼！
李佳芯同黃翠如近年甚少戲劇仍位列年報首頁，不過都唔夠26歲的陳嘉慧（Erica）搶眼！（圖片來源：TVB ）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 周奕瑋 曾志偉 周奕瑋 旅遊熱話 講到日本用咩插頭嘅問題，一旁嘅周奕瑋即時大表認同：「我都搵插頭搵咗好耐！」
陳嘉慧今年初與曾志偉及周奕瑋一同飛往日本，綜藝、劇集都有大量新作排住隊推出。（圖片來源： 娛樂新聞台）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 無綫 排名 陳嘉慧最近有份參與《醫醫 我不想再病了》，都係扮演一名護士﹗
陳嘉慧參與《醫醫 我不想再病了》扮演一名護士﹗（圖片來源：[email protected] 001ericackw）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 陳嘉慧係無綫新一代bikini女神
陳嘉慧係無綫新一代bikini女神（圖片來源：陳嘉慧IG）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 拍完劇係要放鬆下自己☺️與陽光玩遊戲。
拍完劇係要放鬆下自己☺️與陽光玩遊戲。（圖片來源：陳嘉慧IG）
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（圖片來源：陳嘉慧IG）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 有樣有身材，但陳嘉慧竟然覺得自己樣唔夠靚身材唔夠好，所以唔敢參加香港小姐。
有樣有身材，但陳嘉慧竟然覺得自己樣唔夠靚身材唔夠好，所以唔敢參加香港小姐。（圖片來源：陳嘉慧IG）

《法證先鋒V》陳嘉慧與丁子朗合謀殺人

劇中飾演社工雁菊嘅Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙嘅係雁菊、劍成同一個神秘人聯手，鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時嘅身份樣貌，令劇情加添懸疑。當時Erica澄清自己唔係兇狠：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇片都覺得自己幾狼死吓！平時嘅我唔係咁，我平時好溫柔、好陽光！

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陳嘉慧在《法證先鋒5》中難得一改斯文形象，飾演已轉行做社工的前女拳手。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 《法證先鋒V》劇中飾演社工雁菊嘅Erica，與兒時好友傅劍成丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄何偉業飾）。玄妙嘅係雁菊、劍成同一個神秘人聯手，鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時嘅身份樣貌，令劇情加添懸疑。
《法證先鋒V》劇中飾演社工雁菊嘅Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙嘅係雁菊、劍成同一個神秘人聯手，鏡頭卻一直刻意隱瞞該名神秘人犯案時嘅身份樣貌，令劇情加添懸疑。（圖片來源：TVB）
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陳嘉慧被指側面似唐詩詠﹗（圖片來源： [email protected]

《愛上我的衰神》陳嘉慧首當女一即入圍「最佳女主角」5強

陳嘉慧在劇集《愛上我的衰神》首當女一，更與胡鴻鈞合作，憑該劇「潘小渝」一角在《萬千星輝頒獎典禮2022》首度入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，另外亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。除此之外，陳嘉慧亦有在熱播中嘅《法言人》亮相，若只計目前「出街」嘅節目，陳嘉慧唔算有太多亮眼代表作，僅做過一次女一而已，躋身首頁亦算是爆冷！

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二人獲網民大讚勁有CP感，亦有陳嘉慧粉絲笑言兩人吻戲時間太長，促請胡鴻鈞「放開那女孩」。（圖片來源：TVB《愛上我的衰神》截圖）
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陳嘉慧與胡鴻鈞合演「人鬼戀」。（圖片來源：TVB《愛上我的衰神》截圖）

7. 嘉慧留學日本十年回港圓藝員夢

陳嘉慧自12歲開始跟隨在日本工作的母親到當地讀書多年，直到畢業於日本櫻美林大學後才回流香港，因此對日本相當熟悉，直到17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。

法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 無綫 排名 陳嘉慧出席無綫節目巡禮，參演《愛上我的衰神》。
陳嘉慧曾主演《愛上我的衰神》。（圖片來源：[email protected]
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 無綫 排名 24歲陳嘉慧《蒲・世界》再做學生妹 曾留學日本十年介紹貼地蒲點
（圖片來源：[email protected]
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 無綫 排名 在日本留學多年的陳嘉慧也甚有「日本妹」感覺。
在日本留學多年的陳嘉慧也甚有「日本妹」感覺。（圖片來源：[email protected]
法言人 陳嘉慧 法言人 26歲小花 法言人 結局 陳嘉慧 Grace plt 蔡思貝 陳嘉慧 無綫 排名 24歲陳嘉慧《蒲・世界》再做學生妹 曾留學日本十年介紹貼地蒲點
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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