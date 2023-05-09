陳少邦

法言人︱陳少邦演惡霸奸到出汁獲好評 全裸上陣拍三級片原因超心酸

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TVB劇集《法言人》今周播結局篇，其中不少好戲之人都有份參演，不少綠葉角色亦相當搶眼。在劇中飾演反派惡少黃德權（TK）的陳少邦更奸到出汁，引起網民與觀眾熱議。陳少邦當年與林峯、楊茜堯、楊明及徐榮為同期藝員訓練班同學，浮浮沉沉多年終於有機會出頭上位！

《法言人》陳少邦演惡霸奸到出汁獲好評

陳少邦在《法言人》中飾演反派惡少黃德權（TK），其中一幕用紅酒淋林夏薇成功搶Fo。陳少邦在劇中奸到出汁的演繹方法亦獲網民激讚，大讚他演活有錢野蠻少爺一角。在接受傳媒訪問時，陳少邦表示TK一角比以往所演繹的角色戲份更重，很高興網民開始留意並討論自己的演技，並希望有機會憑此角獲得來年台慶頒獎禮提名。

陳少邦 陳少邦在《法言人》中飾演反派惡少黃德權獲好評
陳少邦在《法言人》中飾演反派惡少黃德權獲好評（圖片來源：[email protected]_chan）
陳少邦 其中一幕用紅酒淋林夏薇成功搶Fo
其中一幕用紅酒淋林夏薇成功搶Fo（圖片來源：《法言人》截圖）
陳少邦 成支紅酒倒落頭！
成支紅酒倒落頭！（圖片來源：《法言人》截圖）

與林峯、楊茜堯同期訓練班同學

陳少邦在1997年參加過《Yes!》雜誌舉辦的校花校草選舉，同屆校草冠軍位億萬駙馬袁偉豪。隨後在1999年加入了TVB第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯、楊明及徐榮為同期藝員訓練班同學。雖然時隔多年，但陳少邦與林峯、楊茜堯等人依然感情深厚，時不時都有聚會聯絡感情。

陳少邦 陳少邦同林峯為同期同學。
陳少邦同林峯為同期同學。（圖片來源：[email protected]_chan）
陳少邦 陳少邦同林峯、楊茜堯感情依然好好。
陳少邦同林峯、楊茜堯感情依然好好。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung）
陳少邦 13期藝員訓練班依然會經常出嚟聚會。
13期藝員訓練班依然會經常出嚟聚會。（圖片來源：[email protected]_chan）

浮沉多年主要演閒角

陳少邦於TVB藝員訓練班畢業之後，曾經一度飾演《赤沙印記@四葉草.2》男配角，不過之後在其他劇集中一直飾演閒角為主。因為未得到TVB重用，陳少邦在2015年毅然轉投香港電視，雖然在短時間內飾演《我阿媽係黑玫瑰》、《還來得及再愛你》、《末日+5》、《夜班》、《開腦儆探》等五套劇集，但因為香港電視未獲發牌，所以最後都決定以自由身重回TVB，在《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《再創世紀》、《解決師》等劇集飾演綠葉角色。

陳少邦 陳少邦一度轉投香港電視，拍攝一連串電視劇，但可惜香港電視未獲發牌，所以最後都係以自由身重回TVB。
陳少邦一度轉投香港電視，拍攝一連串電視劇，但可惜香港電視未獲發牌，所以最後都係以自由身重回TVB。（圖片來源：[email protected]_chan）
陳少邦 陳少邦以閒角出演《家族榮耀》
陳少邦以閒角出演《家族榮耀》（圖片來源：[email protected]_chan）

曾全裸上陣拍三級片養家

陳少邦在2016年與澳門主播鄭加盈結婚，為了養家幫補家計，陳少邦曾經一度接拍中港台三地合拍的真人真事改編情色電影《有罪》，全裸上陣飾演色魔台灣富二代李宗瑞。陳少邦在接受訪問時表示曾經想過放棄做演員，一度轉行做健身教練，不過最後都認為拍戲最適合自己，表示只要有機會演戲，飾演什麼角色都無所謂。

陳少邦 陳少邦為了養家，曾經出演真人真事改編的三級片《有罪》飾演色魔。
陳少邦為了養家，曾經出演真人真事改編的三級片《有罪》飾演色魔。（圖片來源：《有罪》截圖）
陳少邦 在電影中更大膽以全裸上陣。
在電影中更大膽以全裸上陣。（圖片來源：《有罪》截圖）
陳少邦 一家三口非常幸福。
一家三口非常幸福。（圖片來源：[email protected]_chan）
陳少邦 戲外的陳少邦威暖男爸爸，非常顧家。
戲外的陳少邦威暖男爸爸，非常顧家。（圖片來源：[email protected]_chan）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chan、微博@楊怡TaviaYeung、《法言人》截圖、《有罪》截圖

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