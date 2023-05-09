法言人︱陳少邦演惡霸奸到出汁獲好評 全裸上陣拍三級片原因超心酸

TVB劇集《法言人》今周播結局篇，其中不少好戲之人都有份參演，不少綠葉角色亦相當搶眼。在劇中飾演反派惡少黃德權（TK）的陳少邦更奸到出汁，引起網民與觀眾熱議。陳少邦當年與林峯、楊茜堯、楊明及徐榮為同期藝員訓練班同學，浮浮沉沉多年終於有機會出頭上位！