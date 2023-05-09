法言人︱陳少邦演惡霸奸到出汁獲好評 全裸上陣拍三級片原因超心酸
《法言人》陳少邦演惡霸奸到出汁獲好評
陳少邦在《法言人》中飾演反派惡少黃德權（TK），其中一幕用紅酒淋林夏薇成功搶Fo。陳少邦在劇中奸到出汁的演繹方法亦獲網民激讚，大讚他演活有錢野蠻少爺一角。在接受傳媒訪問時，陳少邦表示TK一角比以往所演繹的角色戲份更重，很高興網民開始留意並討論自己的演技，並希望有機會憑此角獲得來年台慶頒獎禮提名。
與林峯、楊茜堯同期訓練班同學
陳少邦在1997年參加過《Yes!》雜誌舉辦的校花校草選舉，同屆校草冠軍位億萬駙馬袁偉豪。隨後在1999年加入了TVB第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯、楊明及徐榮為同期藝員訓練班同學。雖然時隔多年，但陳少邦與林峯、楊茜堯等人依然感情深厚，時不時都有聚會聯絡感情。
浮沉多年主要演閒角
陳少邦於TVB藝員訓練班畢業之後，曾經一度飾演《赤沙印記@四葉草.2》男配角，不過之後在其他劇集中一直飾演閒角為主。因為未得到TVB重用，陳少邦在2015年毅然轉投香港電視，雖然在短時間內飾演《我阿媽係黑玫瑰》、《還來得及再愛你》、《末日+5》、《夜班》、《開腦儆探》等五套劇集，但因為香港電視未獲發牌，所以最後都決定以自由身重回TVB，在《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《再創世紀》、《解決師》等劇集飾演綠葉角色。
曾全裸上陣拍三級片養家
陳少邦在2016年與澳門主播鄭加盈結婚，為了養家幫補家計，陳少邦曾經一度接拍中港台三地合拍的真人真事改編情色電影《有罪》，全裸上陣飾演色魔台灣富二代李宗瑞。陳少邦在接受訪問時表示曾經想過放棄做演員，一度轉行做健身教練，不過最後都認為拍戲最適合自己，表示只要有機會演戲，飾演什麼角色都無所謂。
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