法言人｜陳展鵬揸的士快閃客串 麥玲玲貴婦look出場成焦點

《法言人》於昨日（10日）開播，首集已經串星處處，近日《隱形戰隊》中討論度極高的匡勝天「煎Pan」以「的士陳」快閃送彩蛋，仲有短髮Look的劉佩玥、華麗現身的貴婦Look麥玲玲師傅，及李日朗、黃建東等。煎Pan雖只現身17秒，但其笑笑口問金師爺的一句：「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦！