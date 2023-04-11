法言人｜陳展鵬揸的士快閃客串 麥玲玲貴婦look出場成焦點
法言人｜劉佩玥短髮Look出場 麥玲玲「數白欖」成全集焦點
《法言人》故事圍繞施雷律師事務所及「律政四大高手」發展，分別為在施雷舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、律師田佑家（林夏薇飾）、大狀馬
瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾）。劉佩玥Moon是首個法庭個案女主角，她飾演的Carol與黃祥興飾演的Albert爭奪女兒撫養權，經過連番辯論，Carol終醒覺自己未夠盡責主動棄權；Moon的短髮造型亦成功吸引網民注意，大讚她長髮及短髮Look各有韻味。至於玲玲姐除了色彩系造型夠搶，手上的貴婦
狗及「數白欖」講對白方式亦很吸睛，盡顯口齒伶俐一面，網民更封她為「算命界女神」，十分搞笑。
法言人｜馬明廚神上身 首集埋伏線 觀眾大感吊癮
至於被譽為全劇靈魂人物的金師爺，昨晚首集一出場已是故事性及氣勢兼備，以倒敍手法說故事的《法言人》，一來便是站在犯人欄中的金師爺「被控謀殺罪，
需即時還押」，為劇集增添懸念。之後鏡頭一轉，尚未捲入謀殺事件的金師爺晨早起床已著手處理大小公務，公事電話及message浪接浪之餘，更四出撲救各樣奇難雜症，就連起底工作亦難不到他；由於能力高、態度好，在律師樓及法庭均是人見人愛。為了與客人拉近距離、提高生意額，金師爺更踩過界鑽研廚藝，橋神之外亦是廚神。談到在劇中要不時展現高超廚藝，馬明受訪時笑指只是「掩眼法」：「其實我自己煮嘢食真係唔係好叻，所以好多謝劇組用鏡頭就我。現場拍攝時真係我煮嘅，但煮得唔好嗰啲就剪咗去，煮得似模似樣先剪落套劇。」
昨晚劇集結尾亦饒有心思，原來年青時的金師爺曾因洗黑錢罪名成立被判監禁四年，由於回憶劇情只去到該處便點到即止，不少網民大感吊癮，並很期待後續劇情發展。
法言人｜林夏薇眼鏡居家Look獲讚
至於有「滅絕師太」封號的女主角家家，甫出場即雄辯滔滔，與馬明在庭上更是高手過招。而私下的家家雖然同樣牙尖嘴利，但打扮卻隨意得多，網民對此亦十分受落，盛讚薇薇居家眼鏡Look可人。
法言人｜第1集精華 四位主角劇中經常玩整蠱
大家同自己嘅好朋友又會玩啲咩呢？金秉信 ( 馬國明 )、田佑家( 林夏薇 )馬瑋雄 ( 張頴康 )同庾國棟( 黃嘉樂 )四個好朋友成日都會互相整蠱對方。今次又到邊個中招呢？
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