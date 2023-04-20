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法言人丨內地網民睇厭馬國明唔收貨 喪插四宗罪連豆瓣評分都失蹤

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業界龍頭無綫近年專注大灣區發展賺人仔，電視劇撰寫方向都會遷就內地觀眾，除咗引以為傲嘅收視報告外，無綫亦不時都會發送豆瓣評分畀傳媒，宣揚下自己啲電視劇內地幾受歡迎。作為重頭劇嘅《法言人》宣傳鋪天蓋地，卡士粒粒一線，試問內地觀眾又點會唔期待呢？但凡事總有例外，劇集《法言人》內地播出後反應麻麻，內地網民更力插劇情悶爆，連豆瓣評分都未見有影失了蹤，似乎今次出師不利失晒威，到底發生了什麼事？

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（圖片來源：TVB提供）

法言人丨四宗罪之一：套套劇都馬國明睇到心煩

馬國明向來有觀眾緣唔使多講，深受內地觀眾嗒糖，但係睇得多始終都會厭倦，睇返資料馬國明近年已經孭重飛演過三套重頭劇，仲未計就快出街嘅《新聞女王》，加上《法言人》播前又有《隱形戰隊》，近排真係晚晚都係馬國明，難怪內地網民都話：「想要一點新意思！」

除咗馬國明睇到厭外，內地網民似乎覺得馬國明Carry唔到扮律師，仲話雖然馬國明個樣凍齡帥爆鏡，但橫睇掂睇都啱做貼地角色，多過次次扮社會上流精英，網民認為強行將他「離地化」唔多吸引：「麻煩能不能不要什麼劇都是馬國明，強行精英真不知道編劇監製怎麼想，參考一下《怒火街頭》，TVB真是選角色愈來愈不行！」

法言人 馬國明真係TVB御用精英分子，今次就主力做高級律師，唔係以前《律政新人王》嘅市井之徒。
馬國明真係TVB御用精英分子，今次就主力做高級律師，唔係以前《律政新人王》嘅市井之徒。（圖片來源：TVB提供）
法言人 之前做警察大騷俊男魅力！
之前做警察大騷俊男魅力！（圖片來源：TVB提供）
法言人 點少得「程至美」上身，喺《白色強人2》扮醫生！
點少得「程至美」上身，喺《白色強人2》扮醫生！（圖片來源：TVB提供）

法言人丨四宗罪之二：劇情拖拖拉拉 案例可以一集講完

《法言人》作為無綫拿手嘅法庭好戲，梗係唔少得海量式嘅官司案例，但似乎網民認為今次啲案例唔多吸引，內情基本簡單到可以一集講完，唔似以前《壹號皇庭》系列咁曲折，但要拆咗四集唔知想點，網民覺得如果可以濃縮，好似外國電視劇咁精簡，套劇就會精彩得多！

法言人 網民睇到嬲嬲豬狂數！
網民睇到嬲嬲豬狂數！（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

法言人丨四宗罪之三：馬國明煮飯多過打官司

《法言人》劇情就講到馬國明除咗係精英律師，私底下仲係叻叻廚神，仲會經常同採購商直播，拎新鮮食材表演煮餸show真功夫，搞到班內地觀眾完全R晒頭，有人仲反問點解煮餸多過打官司：「真的不是美食節目嗎？還要負責點評。」

法言人 晚晚煮飯網民唔收貨！
晚晚煮飯網民唔收貨！（圖片來源：《法言人》截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

法言人丨四宗罪之四：套套劇時光倒流十多年 硬插舊歌無新意

無綫電視近年主打懷舊風，除咗之前音樂節目有《流行經典50年》，就連套套劇都鍾意翻唱舊歌冧師奶，早排《輕功》片尾曲就連陳百強《一生何求》都播過N次，就算收得嘅《下流上車族》都一樣搬埋葉德嫻1983年嘅《幸運是我》出嚟唱！今次《法言人》都唔例外，狂搬鄭伊健成名曲《友情歲月》出嚟叫演員翻唱，幾乎四位主角想當年就會響起《友情歲月》，一集至少聽到兩三次，搞到班網民摸不着頭腦反問：「現在是播古惑仔，還是法庭劇？」

法言人 晚晚都唱！
晚晚都唱！（圖片來源：《法言人》截圖）

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法言人 今晚講「衰十一」好激！
今晚講「衰十一」好激！（圖片來源：TVB提供）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、網民留言截圖資料或影片來源：[email protected]

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