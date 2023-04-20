法言人丨內地網民睇厭馬國明唔收貨 喪插四宗罪連豆瓣評分都失蹤
法言人丨四宗罪之一：套套劇都馬國明睇到心煩
馬國明向來有觀眾緣唔使多講，深受內地觀眾嗒糖，但係睇得多始終都會厭倦，睇返資料馬國明近年已經孭重飛演過三套重頭劇，仲未計就快出街嘅《新聞女王》，加上《法言人》播前又有《隱形戰隊》，近排真係晚晚都係馬國明，難怪內地網民都話：「想要一點新意思！」
除咗馬國明睇到厭外，內地網民似乎覺得馬國明Carry唔到扮律師，仲話雖然馬國明個樣凍齡帥爆鏡，但橫睇掂睇都啱做貼地角色，多過次次扮社會上流精英，網民認為強行將他「離地化」唔多吸引：「麻煩能不能不要什麼劇都是馬國明，強行精英真不知道編劇監製怎麼想，參考一下《怒火街頭》，TVB真是選角色愈來愈不行！」
法言人丨四宗罪之二：劇情拖拖拉拉 案例可以一集講完
《法言人》作為無綫拿手嘅法庭好戲，梗係唔少得海量式嘅官司案例，但似乎網民認為今次啲案例唔多吸引，內情基本簡單到可以一集講完，唔似以前《壹號皇庭》系列咁曲折，但要拆咗四集唔知想點，網民覺得如果可以濃縮，好似外國電視劇咁精簡，套劇就會精彩得多！
法言人丨四宗罪之三：馬國明煮飯多過打官司
《法言人》劇情就講到馬國明除咗係精英律師，私底下仲係叻叻廚神，仲會經常同採購商直播，拎新鮮食材表演煮餸show真功夫，搞到班內地觀眾完全R晒頭，有人仲反問點解煮餸多過打官司：「真的不是美食節目嗎？還要負責點評。」
法言人丨四宗罪之四：套套劇時光倒流十多年 硬插舊歌無新意
無綫電視近年主打懷舊風，除咗之前音樂節目有《流行經典50年》，就連套套劇都鍾意翻唱舊歌冧師奶，早排《輕功》片尾曲就連陳百強《一生何求》都播過N次，就算收得嘅《下流上車族》都一樣搬埋葉德嫻1983年嘅《幸運是我》出嚟唱！今次《法言人》都唔例外，狂搬鄭伊健成名曲《友情歲月》出嚟叫演員翻唱，幾乎四位主角想當年就會響起《友情歲月》，一集至少聽到兩三次，搞到班網民摸不着頭腦反問：「現在是播古惑仔，還是法庭劇？」
法言人丨率先劇透畀你睇
兩位近期上位中的年青演員游嘉欣（游游）及孔德賢（Danny）， 今晚（20日）一集會以個案主角身份現身，飾演「女尊男卑」的苦命小情人，因工作關係失去了一隻腳的孔德賢，因六年前與尚未成年的游嘉欣發生關係被告上法庭，最終失蹤的游嘉欣能否出庭作供，成為孔德賢洗清罪名關鍵…
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！