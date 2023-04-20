法言人丨內地網民睇厭馬國明唔收貨 喪插四宗罪連豆瓣評分都失蹤

業界龍頭無綫近年專注大灣區發展賺人仔，電視劇撰寫方向都會遷就內地觀眾，除咗引以為傲嘅收視報告外，無綫亦不時都會發送豆瓣評分畀傳媒，宣揚下自己啲電視劇內地幾受歡迎。作為重頭劇嘅《法言人》宣傳鋪天蓋地，卡士粒粒一線，試問內地觀眾又點會唔期待呢？但凡事總有例外，劇集《法言人》內地播出後反應麻麻，內地網民更力插劇情悶爆，連豆瓣評分都未見有影失了蹤，似乎今次出師不利失晒威，到底發生了什麼事？