法言人｜18歲童星出身黃可盈甜美歌聲受讚賞 原來係多才多藝美少女
《法言人》黃可盈孖胡鴻鈞獻唱《世上只有》
《法言人》中金師爺（馬國明飾）與田佑家律師（林夏薇飾）在幫老闆娘Macy打官司之餘，又幫淇淇圓夢，「撮合」淇淇與偶像胡鴻鈞（胡鴻鈞 Hubert 飾）見面兼合唱，網民都大讚飾演淇淇的黃可盈（Melanie）：「囡囡唱歌真係好好聽」、「小妹妹一唱歌已很感動」、「唱得好好，亦演得好好」等等。
講最後心願狂派洋蔥
劇中Macy為愛女化妝喊不停，淇淇堅強笑問：「係咪我太靚，媽咪唔抵得我呀？」又向Macy說出最後心願：「就算以後剩番你自己一個，你都要開開心心，記得要成日笑，笑多啲，人都健康啲！」劇情狂派洋蔥，非常催淚！
大讚「媽咪」康華「話喊就喊」
黃可盈過去曾演出過不少慘情角色，今次在《法言人》中飾演淇淇亦是眼淚不斷，她謙稱自己演喊戲還有進步空間，並大讚媽咪康華「話喊就喊」兼好人：「有一晚我哋拍得比較夜，康華姐擔心我自己返屋企危險，主動話車埋我。」
感激胡鴻鈞畀唱歌意見
黃可盈又表示很開心能在劇集中獻唱並獲Hubert教路：「我好鍾意唱歌，但冇公開演唱經驗嘅我要同專業歌手一齊唱，真係有少少緊張。好彩拍攝當日我哋試錄咗3次就good take，Hubert哥哥好nice，有畀唱歌意見同鼓勵我。等埋位時我都有同佢傾偈，佢好傾得同埋會講笑，我哋仲唱《到此一遊》打發時間。」
11年後再遇「爸爸」馬明好驚喜
黃可盈又笑指今次演出最大驚喜，是繼《點解阿Sir係阿Sir》後，相隔11年再與馬明合作，可盈說：「基本上佢冇乜點變，依然都係咁型仔，同埋成熟穩重咗。」
自小周身刀 多才多藝
現年18歲、正修讀大學Year 1的黃可盈，5歲已開始做童星，演出經驗豐富，至今拍攝超過35部劇集，另外還有電影及廣告演出原來她不但愛演戲，更熱愛唱歌跳舞和畫畫，曾是香港兒童合唱團成員，贏過很多大大小小的比賽，而且擁有8級鋼琴資格，仲不時在社交網分享一邊彈吉他一邊唱歌的影片，非常多才多藝。
親民友善 得圈中前輩喜歡
黃可盈自小已喜歡表演，曾憑《星空下的仁醫》中的未成年懷孕少女角色引起關注，此外又演出過《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《飛虎2》、《巾幗梟雄之諜血長天》、《十八年後的終極告白》等劇集，期間合作過的演員也多不勝數，包括鍾嘉欣、周家怡、黃浩然、岑麗香、湯洛雯等，她亦不時在社交網分享和前輩們的合照。
黃可盈曾與不少藝人前輩合照：
睇埋黃可盈大個女靚相：
仲有《法言人》黃可盈與胡鴻鈞合作的拍攝花絮：
《法言人》淇淇給媽媽最後的禮物精華片段：
黃可盈話好開心見到大家有被感動到，多謝大家支持！
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