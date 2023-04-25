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法言人｜18歲童星出身黃可盈甜美歌聲受讚賞 原來係多才多藝美少女

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現正播出的TVB劇集《法言人》，日前一集講到健美中心老闆娘Macy（康華飾）與其患癌女兒淇淇（黃可盈飾）的故事，兩人的演出相當催淚，其中年僅18歲的童星黃可盈，歌聲更備受網民讚賞，原來她由5歲已開始拍劇，演出經驗豐富，至今已演出超過35部劇集！

法言人 黃可盈近日在《法言人》的演出大受網民讚賞。
黃可盈近日在《法言人》的演出大受網民讚賞。（圖片來源：[email protected]

《法言人》黃可盈孖胡鴻鈞獻唱《世上只有》

《法言人》中金師爺（馬國明飾）與田佑家律師（林夏薇飾）在幫老闆娘Macy打官司之餘，又幫淇淇圓夢，「撮合」淇淇與偶像胡鴻鈞（胡鴻鈞 Hubert 飾）見面兼合唱，網民都大讚飾演淇淇的黃可盈（Melanie）：「囡囡唱歌真係好好聽」、「小妹妹一唱歌已很感動」、「唱得好好，亦演得好好」等等。

法言人 黃可盈上台拖住「彩蛋」胡鴻鈞合唱，令網民大嗌驚喜。
黃可盈上台拖住「彩蛋」胡鴻鈞合唱，令網民大嗌驚喜。（圖片來源：《法言人》截圖）
法言人 唔少網民都大讚黃可盈唱歌好好聽！
唔少網民都大讚黃可盈唱歌好好聽！（圖片來源：《法言人》截圖）

講最後心願狂派洋蔥

劇中Macy為愛女化妝喊不停，淇淇堅強笑問：「係咪我太靚，媽咪唔抵得我呀？」又向Macy說出最後心願：「就算以後剩番你自己一個，你都要開開心心，記得要成日笑，笑多啲，人都健康啲！」劇情狂派洋蔥，非常催淚！

法言人 康華同可盈嘅故事，感動唔少網民。
康華同可盈嘅故事，感動唔少網民。（圖片來源：《法言人》截圖）
法言人 月亮下感人一幕，唔只網民嗌感動，連黃可盈自己都話睇到喊。
月亮下感人一幕，唔只網民嗌感動，連黃可盈自己都話睇到喊。（圖片來源：《法言人》截圖）

大讚「媽咪」康華「話喊就喊」

黃可盈過去曾演出過不少慘情角色，今次在《法言人》中飾演淇淇亦是眼淚不斷，她謙稱自己演喊戲還有進步空間，並大讚媽咪康華「話喊就喊」兼好人：「有一晚我哋拍得比較夜，康華姐擔心我自己返屋企危險，主動話車埋我。」

法言人 康華與可盈感情要好，唔使埋位時更是玩得相當開心。
康華與可盈感情要好，唔使埋位時更是玩得相當開心。（圖片來源：TVB提供）

感激胡鴻鈞畀唱歌意見

黃可盈又表示很開心能在劇集中獻唱並獲Hubert教路：「我好鍾意唱歌，但冇公開演唱經驗嘅我要同專業歌手一齊唱，真係有少少緊張。好彩拍攝當日我哋試錄咗3次就good take，Hubert哥哥好nice，有畀唱歌意見同鼓勵我。等埋位時我都有同佢傾偈，佢好傾得同埋會講笑，我哋仲唱《到此一遊》打發時間。」

法言人 對於能夠與胡鴻鈞同台合唱，黃可盈表示很開心，並大讚胡鴻鈞好玩得。
對於能夠與胡鴻鈞同台合唱，黃可盈表示很開心，並大讚胡鴻鈞好玩得。（圖片來源：TVB提供）

11年後再遇「爸爸」馬明好驚喜

黃可盈又笑指今次演出最大驚喜，是繼《點解阿Sir係阿Sir》後，相隔11年再與馬明合作，可盈說：「基本上佢冇乜點變，依然都係咁型仔，同埋成熟穩重咗。」

法言人 黃可盈2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，當時馬明客串飾演女主角鍾嘉欣的新鄰居，是個獨力照顧女兒琪琪的單親爸爸，在大結局一集出場。
黃可盈2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，當時馬明客串飾演女主角鍾嘉欣的新鄰居，是個獨力照顧女兒琪琪的單親爸爸，在大結局一集出場。（圖片來源：TVB提供）
法言人 《法言人》在2021年拍攝，黃可盈相隔11年與馬明再度合作拍劇，大讚馬明依然有型！
《法言人》在2021年拍攝，黃可盈相隔11年與馬明再度合作拍劇，大讚馬明依然有型！（圖片來源：TVB提供）
法言人 原來黃可盈2017年亦同林夏薇合作過，佢亦大讚林夏薇完全冇變過！
原來黃可盈2017年亦同林夏薇合作過，佢亦大讚林夏薇完全冇變過！（圖片來源：[email protected]

自小周身刀 多才多藝

現年18歲、正修讀大學Year 1的黃可盈，5歲已開始做童星，演出經驗豐富，至今拍攝超過35部劇集，另外還有電影及廣告演出原來她不但愛演戲，更熱愛唱歌跳舞和畫畫，曾是香港兒童合唱團成員，贏過很多大大小小的比賽，而且擁有8級鋼琴資格，仲不時在社交網分享一邊彈吉他一邊唱歌的影片，非常多才多藝。

法言人 黃可盈5歲時已獲廣告監製睇中，同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行，2010年開始加入TVB拍劇。
黃可盈5歲時已獲廣告監製睇中，同毛姐毛舜筠合作拍廣告入行，2010年開始加入TVB拍劇。（圖片來源：[email protected]
法言人 之後黃可盈又拍了不少廣告和劇集，演出經驗豐富。
之後黃可盈又拍了不少廣告和劇集，演出經驗豐富。（圖片來源：微博@陳泓達Hugo）
法言人 《點解阿Sir係阿Sir》係黃可盈第一部演出的劇集。
《點解阿Sir係阿Sir》係黃可盈第一部演出的劇集。（圖片來源：[email protected]

親民友善 得圈中前輩喜歡

黃可盈自小已喜歡表演，曾憑《星空下的仁醫》中的未成年懷孕少女角色引起關注，此外又演出過《法證先鋒V》、《金宵大廈2》、《飛虎2》、《巾幗梟雄之諜血長天》、《十八年後的終極告白》等劇集，期間合作過的演員也多不勝數，包括鍾嘉欣、周家怡、黃浩然、岑麗香、湯洛雯等，她亦不時在社交網分享和前輩們的合照。

法言人 黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕少女徐佳雪，後來更發現子宮生瘤，面對兩難局面，又要顧及爸爸感受，其忐忑的表現被黃可盈演繹得相當傳神，甚至惹哭觀眾，因而大受讚賞。
黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕少女徐佳雪，後來更發現子宮生瘤，面對兩難局面，又要顧及爸爸感受，其忐忑的表現被黃可盈演繹得相當傳神，甚至惹哭觀眾，因而大受讚賞。（圖片來源：《星空下的仁醫》截圖）
法言人 多才多藝的黃可盈，之後曾為節目《Sing空下的仁醫》上台獻唱！
多才多藝的黃可盈，之後曾為節目《Sing空下的仁醫》上台獻唱！（圖片來源：[email protected]

黃可盈曾與不少藝人前輩合照：

睇埋黃可盈大個女靚相：

法言人 現實中的黃可盈已升讀大學一年級大個女，化妝後好有K-pop美少女Feel。
現實中的黃可盈已升讀大學一年級大個女，化妝後好有K-pop美少女Feel。（圖片來源：[email protected]

仲有《法言人》黃可盈與胡鴻鈞合作的拍攝花絮：

《法言人》淇淇給媽媽最後的禮物精華片段：

黃可盈話好開心見到大家有被感動到，多謝大家支持！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《法言人》截圖、TVB提供、微博@陳泓達Hugo、《星空下的仁醫》截圖、微博@黃可盈Melanie資料或影片來源：[email protected] (official)

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