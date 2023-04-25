法言人｜18歲童星出身黃可盈甜美歌聲受讚賞 原來係多才多藝美少女

現正播出的TVB劇集《法言人》，日前一集講到健美中心老闆娘Macy（康華飾）與其患癌女兒淇淇（黃可盈飾）的故事，兩人的演出相當催淚，其中年僅18歲的童星黃可盈，歌聲更備受網民讚賞，原來她由5歲已開始拍劇，演出經驗豐富，至今已演出超過35部劇集！