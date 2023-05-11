法言人︱27歲容天佑入行12年終熬出頭 曾傳前度林穎彤媽咪嫌太奀遭棒打鴛鴦
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無綫熱播中的劇集《法言人》劇情緊湊、口碑不俗，帶紅不少無名演員，其中飾演見習師爺「Tony仔」的容天佑就憑一招逆天跳躍起飛腳打出名堂，獲網民大讚。入行12年的容天佑多年來演盡無名角色，更有傳當年因為容天佑太奀，而被前度林穎彤母親嫌棄，被對方棒打鴛鴦。
《法言人》「Tony仔」容天佑入行12年終熬出頭
容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔，於最新一集容天佑孤身上陣擊倒兩名大漢後，再與楊梓菁所飾演的Ada對打，拳來腳往一連兩場精彩動作戲獲網民大讚。容天佑為了拍攝兩場動作戲，事前特地接受特訓，平時一有時間就會喪做運動谷體能，非常用心。
曾傳前度林穎彤媽咪嫌太奀遭棒打鴛鴦
容天佑雖然已經入行12年，但多年來演藝事業都沒有太大起色。在入行初期，容天佑與林穎彤曾經有過一段情，兩年來分分合合，最後戀情只維持了兩年左右。有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。事隔多年，容天佑直言當年只有18歲，兩人因為性格不合而分開，過咗去嘅事就唔想再提起。
憑《功夫新星》入行 浮沉12年演盡無名角色
容天佑從小開始已經同TVB淵源深厚，由8歲就開始參加節目《有招出招》，到15歲開始就參加《功夫新星》並獲得香港區頭三名，獲TVB簽Part-time演員約，到18歲中學畢業就正式加入TVB藝員訓練班。不過之後入行多年來都以演配角，多數以沒有對白的角色為主，容天佑反而沒有因此而感到唔開心和氣餒，反而認為每次工作經驗都給予自己機會去學習。
母親曾勸轉行 戶口一度得40蚊
容天佑表示自己從未因為事業平平而想離開娛樂圈，不過的確因為人工有限，經濟上有所壓力，容天佑母親亦曾經勸容天佑轉行。容天佑坦言曾經為了維持生活，而到酒樓做侍應及搬運，戶口更試過曾經只得40蚊，要朋友幫手過數先提到款。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected](Official)、《法言人》截圖