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法言人︱27歲容天佑入行12年終熬出頭 曾傳前度林穎彤媽咪嫌太奀遭棒打鴛鴦

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無綫熱播中的劇集《法言人》劇情緊湊、口碑不俗，帶紅不少無名演員，其中飾演見習師爺「Tony仔」的容天佑就憑一招逆天跳躍起飛腳打出名堂，獲網民大讚。入行12年的容天佑多年來演盡無名角色，更有傳當年因為容天佑太奀，而被前度林穎彤母親嫌棄，被對方棒打鴛鴦。

《法言人》「Tony仔」容天佑入行12年終熬出頭

容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔，於最新一集容天佑孤身上陣擊倒兩名大漢後，再與楊梓菁所飾演的Ada對打，拳來腳往一連兩場精彩動作戲獲網民大讚。容天佑為了拍攝兩場動作戲，事前特地接受特訓，平時一有時間就會喪做運動谷體能，非常用心。

法言人 tvb 容天佑 容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔
容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔。（圖片來源：TVB《法言人》截圖）
法言人 tvb 容天佑 最新一集容天佑孤身上陣擊倒兩名大漢，網民都大讚呢場打斗戲好好睇。
最新一集容天佑孤身上陣擊倒兩名大漢，網民都大讚呢場打斗戲好好睇。（圖片來源：TVB《法言人》截圖）
法言人 tvb 容天佑 同楊梓菁呢場打鬥戲更疑似被打到下巴！
同楊梓菁呢場打鬥戲更疑似被打到下巴！（圖片來源：[email protected] (official)）

曾傳前度林穎彤媽咪嫌太奀遭棒打鴛鴦

容天佑雖然已經入行12年，但多年來演藝事業都沒有太大起色。在入行初期，容天佑與林穎彤曾經有過一段情，兩年來分分合合，最後戀情只維持了兩年左右。有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。事隔多年，容天佑直言當年只有18歲，兩人因為性格不合而分開，過咗去嘅事就唔想再提起。

法言人 tvb 容天佑 容天佑同林穎彤有過段情，不過有傳林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，所以棒打鴛鴦。
容天佑同林穎彤有過段情，不過有傳林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，所以棒打鴛鴦。（圖片來源：[email protected]_lam）
法言人 tvb 容天佑 宜家容天佑都有個穩定嘅圈外女友。
現在容天佑都有個穩定嘅圈外女友。（圖片來源：[email protected]

憑《功夫新星》入行 浮沉12年演盡無名角色

容天佑從小開始已經同TVB淵源深厚，由8歲就開始參加節目《有招出招》，到15歲開始就參加《功夫新星》並獲得香港區頭三名，獲TVB簽Part-time演員約，到18歲中學畢業就正式加入TVB藝員訓練班。不過之後入行多年來都以演配角，多數以沒有對白的角色為主，容天佑反而沒有因此而感到唔開心和氣餒，反而認為每次工作經驗都給予自己機會去學習。

法言人 tvb 容天佑 容天佑由細開始已經習武，非常好身手。
容天佑由細開始已經習武，非常好身手。（圖片來源：[email protected]
法言人 tvb 容天佑 容天佑入行多年都飾演無名角色，直到《解決師》先有機會演比較多戲份嘅角色。
容天佑入行多年都飾演無名角色，直到《解決師》先有機會演比較多戲份嘅角色。（圖片來源：[email protected]

母親曾勸轉行 戶口一度得40蚊

容天佑表示自己從未因為事業平平而想離開娛樂圈，不過的確因為人工有限，經濟上有所壓力，容天佑母親亦曾經勸容天佑轉行。容天佑坦言曾經為了維持生活，而到酒樓做侍應及搬運，戶口更試過曾經只得40蚊，要朋友幫手過數先提到款。

法言人 tvb 容天佑 容天佑表示藝員訓練班嘅薪資唔高，曾經要到酒樓做侍應及搬運維持生計。
容天佑透露藝員訓練班嘅薪資唔高，曾經要到酒樓做侍應及搬運維持生計。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected](Official)、《法言人》截圖

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