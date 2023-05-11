法言人︱27歲容天佑入行12年終熬出頭 曾傳前度林穎彤媽咪嫌太奀遭棒打鴛鴦

無綫熱播中的劇集《法言人》劇情緊湊、口碑不俗，帶紅不少無名演員，其中飾演見習師爺「Tony仔」的容天佑就憑一招逆天跳躍起飛腳打出名堂，獲網民大讚。入行12年的容天佑多年來演盡無名角色，更有傳當年因為容天佑太奀，而被前度林穎彤母親嫌棄，被對方棒打鴛鴦。