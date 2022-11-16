法證先鋒V | 21歲區明妙脹爆崩壞 網民轉捧26歲羅毓儀！一句可憐回應批評…
法證先鋒V | 21歲區明妙脹爆崩壞
TVB台慶劇《法證先鋒V》在週一首播，第一週劇情便講述到區明妙遭人綁架，戲份都頗重。可是區明妙一出場的時候，便嚇窒一班網民！事關原有「翻版子瑜」之稱的區明妙，今次竟然漲爆登場，臉又腫，雙下巴又出曬黎，遠睇完全同《黯夜守護者》的區明妙判若兩人！
區明妙一句可憐回應網民批評
劇集一出，區明妙都知道網民對她的漲爆崩壞造型作出批評，昨晚在社交平台上傳了自己的發胖前後對比圖，並且寫到：「係同一個人冇錯了，問題就係減肥前後嘅分別。直到自己成日時肥時瘦，以後上鏡會好好控制體重的了，求大家唔好咁苛刻嗚，我愛美食」區明妙表示自己在拍攝的上年放肆食多咗，所以搞到臉腫腫咁上鏡，幾個月前已經減掉6kg，回復原本可愛的樣子。
網民轉捧26歲羅毓儀
眼看崩壞了的區明妙，網民紛紛表示要轉捧《下流上車族》的「車蔓蔓」羅毓儀。唔好睇羅毓儀一臉童顏，原來佢已經26歲，除了擁有甜美臉孔，在《下流上車族》中精湛的演技亦備受讚賞，被網民追捧為「可愛女神」。
區明妙熱愛戶外活動水着晒曲線
「御用學生妹」區明妙熱愛戶外，近日就趁機抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照。
區明妙引10.2萬粉絲追蹤
只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她不時在IG分享日常生活點滴，並以清純打扮，勁吸10.2萬followers。她一雙水汪汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉，與擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。她向來在劇集飾演學生妹角色，去年憑《愛上我的衰神》一角榮登新女神。
9度演「年輕版」 留大台好浪費！
以區明妙的演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。區明妙在劇集《童時愛上你》演楊卓娜的年輕版，同高海寧在童年時姊妹情深，其後反目﹗今次已是第9次演「年輕版」，之前在《一屋老友記》演年輕版滕麗名、《福爾摩師奶》演年輕版陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮的年輕版以及《愛上我的衰神》陳嘉慧的年輕版，被封為無綫女演員御用「年輕版」!
前Honey Bees成員拒赴韓做練習生
區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。
區明妙現「神秘黑點」網民撐取代Day
早前區明妙於IG出post到郊外出走晒身形，畫面清涼消暑。有眼利網民發現她身上驚現「神秘黑點」，紛紛留言：「見到神秘的黑影」。有網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以鍊贏Collar的Day（許軼），留言：「妙妙過檔ViuTV，阿Day冇掟企啦！」、「直頭可以取代Day啦！」、「大家都係臉圓，佢自然過Day好多」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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