法證先鋒V | 21歲區明妙脹爆崩壞 網民轉捧26歲羅毓儀！一句可憐回應批評…

TVB台慶劇《法證先鋒5》在週一首播，由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔等人主演。第一週劇情就講述到連詩雅與區明妙這一對苦命姊妹的故事。被網民稱為「翻版子瑜」的21歲區明妙，今輯《法證先鋒5》中竟然漲爆登場，嚇窒一班網民之餘，網民更紛紛表示要轉捧羅毓儀添！