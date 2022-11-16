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法證先鋒V | 21歲區明妙脹爆崩壞 網民轉捧26歲羅毓儀！一句可憐回應批評…

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TVB台慶劇《法證先鋒5》在週一首播，由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔等人主演。第一週劇情就講述到連詩雅與區明妙這一對苦命姊妹的故事。被網民稱為「翻版子瑜」的21歲區明妙，今輯《法證先鋒5》中竟然漲爆登場，嚇窒一班網民之餘，網民更紛紛表示要轉捧羅毓儀添！

法證先鋒V | 21歲區明妙脹爆崩壞

TVB台慶劇《法證先鋒V》在週一首播，第一週劇情便講述到區明妙遭人綁架，戲份都頗重。可是區明妙一出場的時候，便嚇窒一班網民！事關原有「翻版子瑜」之稱的區明妙，今次竟然漲爆登場，臉又腫，雙下巴又出曬黎，遠睇完全同《黯夜守護者》的區明妙判若兩人！

區明妙 區明妙今次臉腫腫咁出鏡！
區明妙今次臉腫腫咁出鏡！（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
區明妙 好驚嚇！
好驚嚇！（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
區明妙 完全同《黯夜守護者》的區明妙判若兩人！
完全同《黯夜守護者》的區明妙判若兩人！（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）

區明妙一句可憐回應網民批評

劇集一出，區明妙都知道網民對她的漲爆崩壞造型作出批評，昨晚在社交平台上傳了自己的發胖前後對比圖，並且寫到：「係同一個人冇錯了，問題就係減肥前後嘅分別。直到自己成日時肥時瘦，以後上鏡會好好控制體重的了，求大家唔好咁苛刻嗚，我愛美食」區明妙表示自己在拍攝的上年放肆食多咗，所以搞到臉腫腫咁上鏡，幾個月前已經減掉6kg，回復原本可愛的樣子。

區明妙 區明妙表示自己在拍攝的上年放肆食多咗，所以搞到臉腫腫咁上鏡，幾個月前已經減掉6kg
區明妙表示自己在拍攝的上年放肆食多咗，所以搞到臉腫腫咁上鏡，幾個月前已經減掉6kg（圖片來源：[email protected]__au）

網民轉捧26歲羅毓儀

眼看崩壞了的區明妙，網民紛紛表示要轉捧《下流上車族》的「車蔓蔓」羅毓儀。唔好睇羅毓儀一臉童顏，原來佢已經26歲，除了擁有甜美臉孔，在《下流上車族》中精湛的演技亦備受讚賞，被網民追捧為「可愛女神」。

區明妙 眼看外表崩壞的區明妙，網民都紛紛表示要轉捧《下流上車族》的「車蔓蔓」羅毓儀
眼看外表崩壞的區明妙，網民都紛紛表示要轉捧《下流上車族》的「車蔓蔓」羅毓儀（圖片來源：LIHKG網民留言截圖）
區明妙 區明妙一臉童顏
羅毓儀一臉童顏（圖片來源：[email protected]
區明妙 被網民追捧為「可愛女神」
被網民追捧為「可愛女神」（圖片來源：[email protected]
區明妙 身穿女僕服裝的羅毓儀曾經一度引起網民熱話！
身穿女僕服裝的羅毓儀曾經一度引起網民熱話！（圖片來源：[email protected]

區明妙熱愛戶外活動水着晒曲線

「御用學生妹」區明妙熱愛戶外，近日就趁機抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照。

區明妙 區明妙IG勁多泳照，展現青春魅力。
區明妙IG勁多泳照，展現青春魅力。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
區明妙 區明妙熱愛戶外，早前為了抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照及影片。
區明妙熱愛戶外，早前為了抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照及影片。（圖片來源：IG＠miumiu__au）

區明妙引10.2萬粉絲追蹤

只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她不時在IG分享日常生活點滴，並以清純打扮，勁吸10.2萬followers。她一雙水汪汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉，與擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。她向來在劇集飾演學生妹角色，去年憑《愛上我的衰神》一角榮登新女神。

區明妙 區明妙果然係大個女，個膽都大啲！
區明妙果然係大個女，個膽都大啲！（圖片來源：[email protected]__au）
區明妙 網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以摙贏Collar的Day。
網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以摙贏Collar的Day。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
區明妙 區明妙榮升女神，IG追蹤人數增至超過10萬。
區明妙榮升女神，IG追蹤人數增至超過10萬。（圖片來源：[email protected]__au）

9度演「年輕版」 留大台好浪費！

以區明妙的演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。區明妙在劇集《童時愛上你》演楊卓娜的年輕版，同高海寧在童年時姊妹情深，其後反目﹗今次已是第9次演「年輕版」，之前在《一屋老友記》演年輕版滕麗名、《福爾摩師奶》演年輕版陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮的年輕版以及《愛上我的衰神》陳嘉慧的年輕版，被封為無綫女演員御用「年輕版」!

區明妙 區明妙在《愛上我的衰神》飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。
區明妙在《愛上我的衰神》飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙 區明妙拒做韓國練習生，卻得到另一個機會在《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集。
區明妙拒做韓國練習生，卻得到另一個機會在《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
區明妙 區明妙在《童時愛上你》演年輕版楊卓娜「雷碧倩」，即高海寧家姐。
區明妙在《童時愛上你》演年輕版楊卓娜「雷碧倩」，即高海寧家姐。（圖片來源：《童時愛上你》截圖）
區明妙 區明妙曾在《地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。
區明妙曾在《地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。 （圖片來源：《地產仔》截圖）

前Honey Bees成員拒赴韓做練習生

區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。

區明妙 區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。
區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

區明妙現「神秘黑點」網民撐取代Day

早前區明妙於IG出post到郊外出走晒身形，畫面清涼消暑。有眼利網民發現她身上驚現「神秘黑點」，紛紛留言：「見到神秘的黑影」。有網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以鍊贏Collar的Day（許軼），留言：「妙妙過檔ViuTV，阿Day冇掟企啦！」、「直頭可以取代Day啦！」、「大家都係臉圓，佢自然過Day好多」。

區明妙 21歲「港版子瑜」IG派福利，身上驚現「神秘黑點」。
21歲「港版子瑜」IG派福利，身上驚現「神秘黑點」。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
區明妙 原來係區明妙呢一「點」，令她成為網民討論目標。
原來係區明妙呢一「點」，令她成為網民討論目標。（圖片來源：IG＠miumiu__au）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：IG＠miumiu__au、新傳媒圖片庫、《地產仔》截圖、《愛上我的衰神》截圖、《童時愛上你》截圖 、LIHKG網民留言截圖

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