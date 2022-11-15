法證熱潮 | 《法證》舊將去晒邊？ 歐陽震華北上掘金棄英文名網民O嘴！

法證先鋒系列一直深受觀眾歡迎，繼無綫前年時隔七年再度重新拍攝《法證先鋒4》後，今年適逢是無綫55週年，無綫再度拍攝《法證先鋒5》，並於下周一正式首播。雖然和前作無太大關係，但仍吸引不少觀眾期待。而前三集的主角，早已離開無綫電視，以下盤點頭三輯九個主角的去向。