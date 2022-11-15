法證熱潮 | 《法證》舊將去晒邊？ 歐陽震華北上掘金棄英文名網民O嘴！
歐陽震華—離巢北上棄英文名
演出：《法證先鋒》、《法證先鋒2》
在第一、二輯的法證先鋒之中扮演的高彥博的歐陽震華，他在劇中直正不阿，認真的性格令他深受觀眾歡迎，更憑此角被提名最佳男主角和我的至愛男主角。不過自從前年和無綫結束38年賓主關係之後便專注在內地發展，而《伙記辦大事》便成為他的離巢之作。
歐陽震華早前上《聲生不息》以「港樂與我共此時」作主題分享感受時，表示「我想去掉我波比（Bobby）這個名字，要一個中文名字就夠。」他又謂看到有解放運車隊進入香港時，有感到兒子（香港）終於被爸爸媽媽（中國）接回家，又指自己是來自中國，來自中國香港。不過他早前因為在微博慶祝聖誕節時便被內地網民批評「中國人不需慶祝」，之後更香港網民取笑「勾洋辱華」。
林文龍—過檔亞視做副總裁
演出：《法證先鋒》、《法證先鋒2》
今年54歲的林文龍在劇中扮演古澤琛（Sam），但2019年已離開無綫，《那些我愛過的人》成為他的離巢之作。同年他獲亞洲電視控股董事會主席鄧俊杰在《2019亞洲小姐總決賽》記者會上宣布成為副總裁。當時據知情者指：「賴主席好盛意拳拳搵佢，對文龍喺圈中人脈同經驗好有信心，仲答應畀好大自由度佢去發揮，佢考慮咗一段時間，覺得自己都係時候去改變一下規律嘅人生，加上老婆郭可盈大力支持佢嘗試，覺得難得有呢個機會應該去把握，支持老公用心做一定可以做到成績！」但最近好像再沒下文。
鍾嘉欣—專心做靚媽6年抱三
演出：《法證先鋒》、《法證先鋒2》
在劇中扮演林汀汀（汀汀），她憑此劇獲提名最佳女主角、我最喜愛的電視女角色 ，但鍾嘉欣自從婚後便開始淡出螢幕。她在2018年便離開無綫，而《再創世紀》便成為她離巢之作。而她後來以十萬一集拍攝《星空下的仁醫》再度回歸無綫電視。2016年婚後起便6年抱三，生下大女梁愛晨（Kelly）、大仔Jared Anthony Leung和細女Anika Linda Leung。而鍾嘉欣在社交平台上上載細女照片，細女一出生便有很多頭髮，並獲好友留言祝賀，她早前更表示第三胎後便會正式封肚。
蒙嘉慧—嫁伊健轉行做老闆
演出：《法證先鋒》、《法證先鋒2》
今年49歲的蒙嘉慧在《法證先鋒系列》中扮演梁小柔，當年蒙嘉慧憑此角人氣急升，令她榮獲萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」提名。由2020年開始蒙嘉慧開始把重心轉到合夥生意上，一向熱愛日本的蒙嘉慧獲老公鄭伊健出資逾百萬在日本九州福岡市開設地產公司八方不動産株式会社，主要從事主要從事物業管理、買賣、移民及升學諮詢。她更不時親自拍片宣傳做公司生招牌。據知情者透露二人暫時會香港日本兩地走，並且有共識要完全息影才會去日本住。
鄭嘉穎—娶陳凱琳做住家男人
演出：《法證先鋒2》
今年53歲的鄭嘉穎在第二輯加入《法證先鋒系列》，並扮演楊逸昇（Ivan）。鄭嘉穎自從離開無綫後便專注到內地發展，而後來因內地劇集《步步驚心》中扮演愛新覺羅胤禩（八阿哥）在內地爆紅，成為中港兩地當紅的小生。而他近年開始專注家庭和電影發展，除了早前忙於電影《焚身》的宣傳活動之外，他花更多時間在家庭上，不時也可以在老婆陳凱琳的社交平台上看到他們一家大小的合照。
佘詩曼—北上掘金紅遍兩地
演出：《法證先鋒2》
今年47歲的佘詩曼同樣在第二輯加入《法證先鋒系列》並且扮演警察馬幗英，該角色令佘詩曼獲《Astro華麗台電視劇大獎2009》頒發我的至愛女主角、我的至愛角色並且和鄭嘉穎一起奪得我的至愛情侶檔。而她離巢後專注內地發展，早年憑《延禧攻略》裡飾演嫻妃一角而在内地名氣急升，並被網民大讚她演技出色「連手指尾都識做戲」。
黎耀祥—再食老本演豬八戒
演出：《法證先鋒3》
而在第三輯加入《法證先鋒系列》的黎耀祥飾演法證部高級化驗師布國棟，劇集成無綫2011年度全年收視冠軍劇集，而「Pro Sir」一角更令內地觀眾見識祥仔飾演專業人士的一面。而他在戲劇上尋求突破發展，近年不斷挑戰挑戰新角色，除了早年扮演殺手而操肌之外，更接拍牽涉武打的電視劇《拳王》。
而他最近再度扮演豬八戒，雖然他曾揚言因為自己體力問題，而且又怕破壞大家對豬八戒的集體回憶不會再扮演。但他接受傳媒訪時時提到因為受到對方誠意打動，導演和製作組亦對他非常優待，專程由北京飛到廣州與他會面，又早兩個星期已為他安排好機票及酒店，誠意十足，讓他難以拒絕。
徐子珊—刪社交平台退出娛圈
演出集數：《法證先鋒3》
在第三輯加入《法證先鋒系列》的43歲徐子珊飾演樂觀爽朗的高級督察凌倩兒，當年徐子珊有六部電視劇播出，成功令她廣為人知。2014年起，她開始減少工作，並且在2015年起修讀專業珠寶設計及彩色寶石專業課程。2017年，她開始以半工讀形式，修讀心理學碩士課程，一邊工作一邊讀書，為期兩年。同年宣布完成於香港大學的心理學碩士課程，並且息影並退出香港娛樂圈，又刪除所有社交平台，並會到歐洲攻讀心理學博士課程。而闊別公眾視線兩年的除子珊，早前則為慈善再現身公開場合。
張可頤—減少露面淡出幕前
演出集數：《法證先鋒3》
同樣在第三輯加入《法證先鋒系列》的53歲張可頤在劇中扮演鍾學心，此角令她提名2011年萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」及「我最喜愛的電視女角色」。其後她把發展重心轉投內地，在《陸貞傳奇》中飾演狡猾女官「婁青薔」一角令她的演技更大受中國內地觀眾讚賞及肯定。但她在社交平台的帖文和作品也越來越少，慢慢淡出幕前。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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