《法證先鋒6》大結局 林景程關楚耀「真假冼陽」蔡潔故事線終極公開
林景程關楚耀真假冼陽大揭秘
在《法證先鋒》系列劇集中，關楚耀回歸並扮演「假冼陽」的角色，讓蔡潔感到困惑。他描述了角色的變化和與Dr. Fan之間的互動，提到上一集中的角色是變態又浪漫，以恐怖情人的形式出現，這樣的表現讓他和Dr. Fan之間產生了一種曖昧的情感。
另一方面，「真冼陽」其實是由林景程飾演，他表示自己在這個角色中演得最舒服。他描述了在拍攝現場觀察關楚耀的動作和小動作，並努力模仿和記住這些細節，以便更好地配合對方的演出。林景程表示大部分的演繹工作都交給了關楚耀，並且尊重對方的演出風格和表現方式。
面對兩位冼陽，蔡潔不少戲份都要重複再演一次，望住兩位冼陽，佢更封兩人為「法證Boys」。去到煞科日，蔡潔終於可以擺脫兩位男友，佢笑言「兩個男友真係好忙，大家唔好學我呀!」
頻生幻覺意外揭開內心創傷
在最後一次解剖工作中，範佩清將死者誤認為冼陽，情緒失控，意外地揭開了她內心的創傷。此時，冼陽突然出現在她家樓下，宣稱他的前妻已離開香港，希望能與佩清重新開始。然而，佩清已對冼陽失去信任，堅決拒絕他的追求。在一場激烈的爭執後，冼陽粗魯地推倒了佩清，導致她受傷。
命案纏身Dr.Fan變成嫌疑人
不久後，冼陽慘遭他殺，警方調查發現案發前夜佩清曾經經過冼陽的住所附近，並在她手背上發現可疑傷痕，使她成為此案的重大嫌疑人。面對重重困境，法醫部門的星柏和隊員們決定全力以赴為佩清洗脫嫌疑。他們深入分析案發現場的蛛絲馬跡，終於在微小的痕跡中發現了一些不尋常的物質。
追尋真相救贖之路結果害死人
同時，冼陽的前妻也成為調查的焦點，警方在她的手機內找到了一段令人震驚的影片。儘管影片內容對佩清不利，法醫部門仍未放棄，堅信佩清的內心創傷隱藏著某些祕密。在這場疑案重重的救贖之路上，佩清的處境愈加危險，她一直是同事們的依靠，如今卻反過來需要他們的幫助。
與蔡潔虐心幻愛 關楚耀真實身份令人細思極恐！
佩清(蔡潔)與冼陽(關楚耀)發展成虐心苦戀，更因此變成階下囚。經過兩位好朋友星柏(黃宗澤Bosco)與浩然(袁偉豪)嘅幫助，事件能否尋冤得雪？而冼陽嘅真實身份亦令人震驚！此角色的面貌一直是以林景程的狀態出現，在前面的集數中，有不少線索顯示星柏(黃宗澤Bosco)與浩然(袁偉豪)並不認同「冼陽撞樣關楚耀 」，只是蔡潔自己一廂情願以為故人就在眼前！這個幻覺竟要在驗屍一刻在揭發，震撼了不少觀眾！