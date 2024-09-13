《法證先鋒6》大結局 林景程關楚耀「真假冼陽」蔡潔故事線終極公開

《法證先鋒6》第23集是蔡潔故事線的正式大結局，飾演的法醫Dr.Fan 範佩清的她經歷了一連串的心理和情感考驗。範佩清在遭受攻擊後，一直受到創傷後遺症的困擾，夢中不斷出現曾經傷害她的冼陽，讓她感到極度害怕和焦慮。即便在醫生的建議下服用鎮靜劑，她的內心仍難以平復。

