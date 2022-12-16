法證先鋒5大結局劇透｜黃宗澤被一杯咖啡K.O.？網民寸爆：小丑竟是我自己
《法證先鋒5》蔣怡催眠高鈞賢失手
「小丑」這個標誌性元素可說貫穿整個《法證先鋒》系列，來到第5輯，統領一眾小丑的幕後Final Boss終於現身，原來是在結局周才出場的蔣怡，她利用有著小丑拉花的忘憂咖啡作道具，催眠別人去扮作小丑殺人，直到想催眠奸角高鈞賢自殺時，卻中途失敗，令她要親自動手殺死對方，從而引起了黃宗澤等人的懷疑。
對黃宗澤自爆兇案真相
得知曝露了幕後兇手身份的蔣怡，向黃宗澤傾訴了自己中學時被人欺負的過去，並剖白了之前幾宗案件的真相，但之後她竟趁黃宗澤不注意，成功逃走，並綁架了王敏奕，試圖利用王敏奕的死亡，讓黃宗澤陷入傷痛，從而被她所催眠和控制。在失敗後，蔣怡終因非法禁錮及謀殺罪而被捕入獄。
黃宗澤變小丑 疑為第6輯留伏線
雖然劇中三對CP：黃宗澤與王敏奕、袁偉豪和蔡思貝、洪永城和蔡潔，都有情人終成眷屬，閒時仲一齊夾Band，似乎是非常Sweet的Happy Ending，但臨結尾，黃宗澤去探蔣怡監，竟在無咖啡的情況，都疑似被蔣怡成功催眠！之後熒幕上出現黃宗澤化妝成小丑的鏡頭，似乎在為第6輯《法證先鋒》留下伏線。
黃宗澤變小丑 疑為第6輯留伏線
不少網民指《法證先鋒》到最後破案竟然唔係靠法證，而係靠蔣怡「自爆」，又對最後黃宗澤變小丑一幕大感意外，指劇情太離譜，紛紛留言問：「我究竟睇咗d咩？ 」、「脫離了法證先鋒的故事」、「都唔知做乜？」等，更有網民用了句內地網上潮語「小丑竟是我自己」來為這個大結局作出總結，又說「看到最後，小丑竟是…電視前的觀眾。」、「我才是小丑」等。
網民：第一集就看出來了
不過亦有網民對黃宗澤扮小丑一幕毫不意外，指由第一集開始，已經知道了黃宗澤的小丑身份，只是想不到要等到大結局最後幾秒，才有他化妝成小丑的鏡頭，紛紛說：「第一集都有做到Bosco是小丑了啊」、「第一集就已經看出來了，黃宗澤是小丑」、「看第一集時就有懷疑了」、「太明顯了，差評」等等。
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后