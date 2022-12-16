法證先鋒5大結局劇透｜黃宗澤被一杯咖啡K.O.？網民寸爆：小丑竟是我自己

無綫正在播放的台慶劇《法證先鋒5》即將進入結局周，內地早前已率先播出了大結局，不過內地觀眾睇完大結局後，都紛紛表示劇情太離譜，尤其黃宗澤變身小丑一幕，更令網民睇到O晒嘴，有網民更搞笑用了句網上潮語來為這個大結局作出總結，說：「小丑竟是我自己！」