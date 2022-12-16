法證先鋒5

法證先鋒5大結局劇透｜黃宗澤被一杯咖啡K.O.？網民寸爆：小丑竟是我自己

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無綫正在播放的台慶劇《法證先鋒5》即將進入結局周，內地早前已率先播出了大結局，不過內地觀眾睇完大結局後，都紛紛表示劇情太離譜，尤其黃宗澤變身小丑一幕，更令網民睇到O晒嘴，有網民更搞笑用了句網上潮語來為這個大結局作出總結，說：「小丑竟是我自己！」

法證先鋒5 咖啡店老闆娘蔣怡利用有小丑拉花的忘憂咖啡作為催眠道具。
咖啡店老闆娘蔣怡利用有小丑拉花的忘憂咖啡作為催眠道具。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）

《法證先鋒5》蔣怡催眠高鈞賢失手

「小丑」這個標誌性元素可說貫穿整個《法證先鋒》系列，來到第5輯，統領一眾小丑的幕後Final Boss終於現身，原來是在結局周才出場的蔣怡，她利用有著小丑拉花的忘憂咖啡作道具，催眠別人去扮作小丑殺人，直到想催眠奸角高鈞賢自殺時，卻中途失敗，令她要親自動手殺死對方，從而引起了黃宗澤等人的懷疑。

法證先鋒5 蔣怡想催眠高鈞賢自殺。
蔣怡想催眠高鈞賢自殺。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法證先鋒5 但高鈞賢中途從催眠中醒來，令蔣怡要親自動手殺死對方。
但高鈞賢中途從催眠中醒來，令蔣怡要親自動手殺死對方。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）

對黃宗澤自爆兇案真相

得知曝露了幕後兇手身份的蔣怡，向黃宗澤傾訴了自己中學時被人欺負的過去，並剖白了之前幾宗案件的真相，但之後她竟趁黃宗澤不注意，成功逃走，並綁架了王敏奕，試圖利用王敏奕的死亡，讓黃宗澤陷入傷痛，從而被她所催眠和控制。在失敗後，蔣怡終因非法禁錮及謀殺罪而被捕入獄。

法證先鋒5 蔣怡亦有向黃宗澤送上忘憂咖啡，不過黃宗澤已開始懷疑蔣怡，因此並冇飲到。
蔣怡亦有向黃宗澤送上忘憂咖啡，不過黃宗澤已開始懷疑蔣怡，因此並冇飲到。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法證先鋒5 紙杯裝的咖啡上面亦係有小丑拉花。
紙杯裝的咖啡上面亦係有小丑拉花。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）

黃宗澤變小丑 疑為第6輯留伏線

雖然劇中三對CP：黃宗澤與王敏奕、袁偉豪和蔡思貝、洪永城和蔡潔，都有情人終成眷屬，閒時仲一齊夾Band，似乎是非常Sweet的Happy Ending，但臨結尾，黃宗澤去探蔣怡監，竟在無咖啡的情況，都疑似被蔣怡成功催眠！之後熒幕上出現黃宗澤化妝成小丑的鏡頭，似乎在為第6輯《法證先鋒》留下伏線。

法證先鋒5 劇中三對CP都有情人終成眷屬，閒時仲一齊夾Band。
劇中三對CP都有情人終成眷屬，閒時仲一齊夾Band。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法證先鋒5 蔣怡於最後小丑案中介入黃宗澤與王敏奕之間，搞到故事感情線大亂。
蔣怡最後被捕入獄，黃宗澤前往探監。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法證先鋒5 劇情講述蔣怡飾演終極大BOSS咖啡店老闆娘，能夠用一杯咖啡的時間去催眠教唆他人殺人。
這時蔣怡竟然無需要用咖啡，只用言語就疑似成功催眠了黃宗澤。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）

黃宗澤變小丑 疑為第6輯留伏線

不少網民指《法證先鋒》到最後破案竟然唔係靠法證，而係靠蔣怡「自爆」，又對最後黃宗澤變小丑一幕大感意外，指劇情太離譜，紛紛留言問：「我究竟睇咗d咩？ 」、「脫離了法證先鋒的故事」、「都唔知做乜？」等，更有網民用了句內地網上潮語「小丑竟是我自己」來為這個大結局作出總結，又說「看到最後，小丑竟是…電視前的觀眾。」、「我才是小丑」等。

法證先鋒5 黃宗澤在大結局尾端畫上小丑妝容，疑似被催眠黑化成功，成為下一個「小丑」兇手。
黃宗澤在大結局尾端畫上小丑妝容，疑似被催眠黑化成功，成為下一個「小丑」兇手。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）
法證先鋒5 黃宗澤突然變小丑，令內地網民都話唔明講乜，睇到眼火爆。
黃宗澤突然變小丑，令內地網民都話唔明講乜，睇到眼火爆。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖》）

網民：第一集就看出來了

不過亦有網民對黃宗澤扮小丑一幕毫不意外，指由第一集開始，已經知道了黃宗澤的小丑身份，只是想不到要等到大結局最後幾秒，才有他化妝成小丑的鏡頭，紛紛說：「第一集都有做到Bosco是小丑了啊」、「第一集就已經看出來了，黃宗澤是小丑」、「看第一集時就有懷疑了」、「太明顯了，差評」等等。

法證先鋒5
（圖片來源：網民留言截圖）
法證先鋒5
（圖片來源：網民留言截圖）
法證先鋒5
（圖片來源：網民留言截圖）
法證先鋒5
（圖片來源：網民留言截圖）
法證先鋒5 原來在第1集小丑上妝一幕，已有不少觀眾光從一對眼睛就看出了這是黃宗澤。
原來早在第1集小丑上妝一幕，已有不少觀眾光從一對眼睛就看出了這是黃宗澤。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）

常見問題

《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？

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《新四十二章》被閣置？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖、網民留言截圖

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