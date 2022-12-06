盤點《法證先鋒5》美女排行榜 「達哥」蔡思貝排名奇高+第一位竟然係佢？
盤點《法證先鋒5》美女排行榜
第10位：傅嘉莉 （37歲）飾演殺人犯
今年已經37歲的傅嘉莉，在《法證先鋒5》飾演前法醫韻遙。近年目前工作大減的傅嘉莉，難得演出《法證5》，令一班網民都表示非常開心能夠再看到女神出現於無綫劇集中。
第9位：曾淑雅 （31歲）飾演化驗員
現年31歲的曾淑雅在《法證先鋒5》中飾演法證事務部的化驗員宋曉欣。曾淑雅唔只有「長腿女神」之稱，更被網民封為「三點式女神」！曾淑雅除了身形得天獨厚，更勤於運動keep fit，即使疫情期間亦經常去行山放輕鬆，生活非常健康。
第8位：鄧伊婷（32歲）法證部文員
今年32歲的鄧伊婷在《法證先鋒V》中飾演法證事務部的文員高愷愷，她形容這個角色專業又冷靜，展現她自己也從未見過的一面！鄧伊婷原名鄧議婷，今年已經入行第8年。鄧伊婷曾經靠《3日2夜》爆紅過，之後在前年熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！
第7位：陳嘉慧 （26歲）飾演殺人犯
今年只有26歲的陳嘉慧，在《法證先鋒5》中飾演劇中丁子朗和黃庭鋒的好友徐雁菊，今次她難得一改斯文形象，飾演女拳手這種打得的角色，仲被利用去殺人！近年被無綫熱捧的陳嘉慧 ，在出道短短五年已經擔任過女一，亦參演過《回歸》、《愛回家》《愛上我衰神》等多劇集，有望成為新一代花旦！
第6位：伍樂怡（29歲）飾演演員
今年29歲的伍樂怡在《法證先鋒5》中飾演蔡思貝劇組演員之一。29歲的伍樂怡（Kelly）曾參選《2017年度香港小姐競選》，雖然只入圍最後5強，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」，被盛讚有仙氣。近年伍樂怡更劇接劇，一連串拍了《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《金宵大夏2》和《超能使者》等劇集，早前在《超能使者》更憑著多個「𠝹波袋」造型，升呢為「𠝹波袋KOL」。
第5位：陳曉華（27歲）「1980年紙盒藏屍案、水泥藏屍案」單元中一人飾演兩角
陳曉華在《法證先鋒5》「1980年紙盒藏屍案、水泥藏屍案」單元中一人飾演兩角：楊冰母女。入行只有4年的陳曉華受TVB力棒極速上位，2022年一連拍下《食腦喪Ｂ》、《回歸》、《美麗戰場》等多套劇集，有望成為一線花旦！
第4位：連詩雅（34歲）飾演精神病疑犯
今年34歲的連詩雅在《法證先鋒5》在劇中飾演一個患有精神病的姐姐，在劇中一度以為妹妹被燒死。在兩頭集已率先出場打頭陣的連詩雅，演技明顯有進步，不少網民都大讚她表情夠可憐，可惜好快就被殺退場！
第3位：王敏奕（30歲）飾演警員霍寶英
曾志偉新抱王敏奕今年30歲，在《法證先鋒5》中與黃宗澤飾演情侶。憑《刑偵日記》和《把關者們》兩劇成功入屋的王敏奕不但五官精緻，外表仲非常清純童顏，完全睇唔出已經30歲，網民更稱她為「氣質女神」！
第2位：蔡思貝（31歲）飾袁偉豪女友
在《法證先鋒5》以打鼓、記者、眼鏡女、噴泉辮及長髮公關Look等多個造型現身的蔡思貝，當中長髮造型更是贏盡好評：「蔡思貝長髮Look像女神，驚艷！」、「有點高冷女神範」、「真的好看，絕了」。一早事先自爆為了角色專誠學打鼓的思貝，在日前曝光的劇集製作特輯中展現打鼓造詣，入型入格之餘更是相當有型。
第1位：蔡潔（33歲）飾演法醫科高級醫生
在《法陣先鋒5》中飾演女主角法醫科高級醫生范佩清的蔡潔，今年33歲的她在完成學業後，便正式加入香港演藝圈。在她的處女作《香港仔》已經全裸上陣與曾志偉演情欲戲！五官精緻又有一對長腿的她，被網民追封為新一代女神！
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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