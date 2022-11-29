法證先鋒5｜袁偉豪受訪狂寸《愛回家》 蔡思貝面左左似「搭枱」

在TVB台慶劇《法證先鋒5》中飾演情侶的袁偉豪和蔡思貝，日前一同接受TVB娛樂新聞台訪問，期間袁偉豪寸爆回應最近有關《愛回家之開心速遞》中影射他小器的劇情，而身旁的蔡思貝卻全程「面左左」擔天望地，被網民取笑好似「搭枱」一樣！