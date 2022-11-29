法證先鋒5｜袁偉豪受訪狂寸《愛回家》 蔡思貝面左左似「搭枱」
《法證先鋒5》袁偉豪：會搵《愛回家》編劇傾吓
袁偉豪早前在社交平台抨擊傳媒，之後被外界認為他小氣，最近TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》將類似情況加入劇情當中，袁偉豪日前接受TVB娛樂新聞台訪問時，就回應話無睇到該集，但有睇過傳媒轉載的報導，當時反應是「啊咁得意呀？」並語帶諷刺說：「我唔知佢哋係咪寫到無題材，要搵啲題材寫吓！」雖然表示幫到件事就開心，但仍補充話：「我都會搵編劇傾吓偈！」
蔡思貝「補刀」叫袁偉豪加入《愛回家》
站在一旁的蔡思貝在袁偉豪接受訪問時，全程擔天望地、無參與話題，連字幕組最初都冇出佢個名，似乎真係當自己「搭枱」一樣，但當袁偉豪講到被《愛．回家》抽水一事時，蔡思貝就忽然笑住「補刀」，向袁偉豪獻計，提議他可以乘機加入《愛．回家》，扮演返自己！
被封「面癱刑警」 袁偉豪解釋話要配合黃宗澤
袁偉豪講到被拍檔Bosco黃宗澤及洪永城取笑他演出的角色經常木口木面，更封他為「面癱刑警」，袁偉豪就解釋：「我個角色係長期唔夠瞓，所以唔會有精神，冇精神自然冇乜笑容，而且我飾演嘅係一個警察，有警察嗰種尊嚴，唔會嬉皮笑臉，再加上Bosco喺劇入面話我係一個『面癱刑警』，呢啲我哋都有傾過，所以我就跟住呢個方向去做，大家都有呢個默契。」
即睇袁偉豪與蔡思貝接受訪問片段：
重溫袁偉豪疑不滿成《愛.回家》影射情節 爆Seed鬧「繼續無限放大？」後刪Po
無綫小生袁偉豪又網上爆Seed？事緣他接受《Star Talk》的訪問在日前播出，當中提到近年成為箭靶被攻擊感到壓力大，加上同晚TVB劇集《愛.回家之開心速遞》播出一集，當中角色KC有對白：「我而家欠咗你班傳媒呀？」又出現「軟飲王」情節，似衝著袁偉豪而來，難怪他晚上再出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大？」但他轉頭又刪走這個限時動態！
重現「而家欠咗你班傳媒呀？」對白
袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」外號，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，今年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，導師之一的袁偉豪被網民質疑導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」
湊巧向來貼地的TVB處境劇《愛回家之開心速遞》日前播出一集，講到KC因為節目腰斬，被傳媒追訪期間同記者交惡，爆seed話：「你質夠我未呀？我而家欠咗你班傳媒呀？」完全是以袁偉豪鬧傳媒事件做故事素材，對白又有出現「軟飯王」、「靠姐夫上位」情節。
質疑傳媒「點解永遠錯重點」？
再加上同晚TVB播出了袁偉豪接受《Star Talk》的訪問，當中除宣傳新歌及分享製作心得外，袁偉豪亦提出成為眾人箭靶感到壓力大和不公平：「其實好大壓力，但我好被動，嗰段時間好低潮，好迷失，覺得工作上付出咗咁多，但反而外來嘅聲音，專注唔係工作上，而且仲成為箭靶，覺得有啲唔公平，變咗有一種好失落嘅感覺，成個人都冇晒光彩，跌咗落漩渦中。」袁偉豪再度於晚上出po爆seed：「點解啲報道，永遠都係錯重點？明明係宣傳新歌，講吓近況，但係永遠出嚟就係錯重點嘅呢？又繼續無限放大 ？」他更希望大家不要搬字過紙，集中在他的音樂作品上，不過袁偉豪未知何解，翌日已刪走這個限時動態！
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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