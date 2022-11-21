法證先鋒5｜ 鄭俊弘橫跨16年有升職但冇加對白 被封「法證祖先」尷尬搵窿瓹

無綫的法證系列向來受歡迎，正熱播的《法證先鋒5》主要演員有黃宗澤、偉豪、蔡思貝、洪永城等、還有2006年第一輯已經存在的鄭俊弘。由23歲撈到39歲，鄭俊弘花了16年時間由技術員升職為鑑證主任，不過對白量都係咁上下。日前在記者會上，鄭俊弘當眾被洪永城稱呼為「祖先」，引發全場大笑，鄭俊弘只能「老尷」以笑遮醜。