法證先鋒5｜ 鄭俊弘橫跨16年有升職但冇加對白 被封「法證祖先」尷尬搵窿瓹
鄭俊弘橫跨16年得一輯冇份
日前《法證先鋒5》舉行記者會，劇中多位主位演員黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、王敏奕和鄭俊弘被安排一齊接受《東張西望》訪問，當中原來只有鄭俊弘是舊人，由06年第一輯已有份參演，橫跨16年經歷五輯《法證》，只有《法證先鋒3》冇佢份。
鄭俊弘由大師兄進化成祖先
問到尾聲時主持突然問大家有冇叫鄭俊弘做「大師兄」，黃宗澤即笑說：「佢(鄭俊弘)唔係大師兄，佢(鄭俊弘)直情係前輩。」而另一邊的洪永城即起哄說：「唔係祖先咩？」坐在一旁一直冇份發言的鄭俊弘先是耷低頭，顯得非常尷尬，被揶揄撈足咁年係前輩，全程只能以笑遮醜。
第一輯（2006年）演女一蒙嘉慧細佬
鄭俊弘被封「法證祖先」不無道理，他23歲(2006年)時參演第一輯《法證先鋒》，飾演蒙嘉慧細佬(梁小剛)，由法證技術員做起，身為女主角細佬，屋企戲點都會有佢份，keep住有得出鏡同有對白，到第二輯(08年)都係承接故事繼續演梁小剛。
升咗職但end game
到《法證先鋒IV》(20年)鄭俊弘升LV.做科學鑑證主任，角色名亦改為湛霆，仲有朱晨麗做女友，而剛播出最新一輯《法證先鋒V》湛霆這角色亦被保留，劇中是黃宗澤下屬兼徒弟，但不幸地鄭俊弘只出現到第七集，劇情講述因為一次鑑證失誤，他被師傅黃宗澤教訓，自覺好委屈，最後吞食安眠藥自殺身亡。由第一輯演到第五輯，經歷了16個年頭，雖然對白依然不多最後仲死埋，但咁多年都仲有份演，監製總算待他不薄。
高鈞賢害鄭俊弘自殺!
前香港先生冠軍38歲高鈞賢再次回歸TVB劇集，早前客串《白色強人2》獲讚演技超班，今次出演《法證先鋒5》角色亦非常有份量，飾演一個不擇手段的高級化驗師，與奸角謝東閔為兩兄弟，不但陷害鄭俊弘仲畏罪潛逃，今次戲份絕對有好大的發揮！即睇《法證先鋒5》最新劇情及角色介紹
《法證先鋒5》高鈞賢飾演高級化驗師張Sir（張世熙），與黃宗澤為同級，在一次搜證中陷害鄭俊弘，鄭俊弘過於自責而跳海輕生。高鈞賢畏罪潛逃至越南，於第11集會假扮遭遇車禍身亡，再於第19集回香港幫助親弟謝東閔毀屍滅跡，而背後原因是為得到親弟捐助骨髓，治好自己的急性白血病。
第6集劇情講到高鈞賢在搜證過程中銷毀證據，並製造虛假證據陷害鄭俊弘，富太被殺案中的犯人陳少邦出獄後對法證部提告，鄭俊弘最終過於自責承受不了壓力，選擇坐船出海輕生。
死得好委屈
在第7集尾一時睇唔開自殺死的鄭俊弘，原來是在二次搜證時遭化驗師高鈞賢陷害，黃宗澤為此愧疚不已，更在第8集為鄭俊弘平反，替其上訴得直。
法證先鋒1 | 鄭俊弘奮鬥16年 由無自信法證技術員做起……
14年客串《老表，你好hea！》被寸乜水
拍劇撈極唔起角色對白仲愈來愈削的鄭俊弘，其實8年前曾以真名客串《老表，你好hea！》，劇中一幕講述他上門搵王菀之，開門的鍾景輝笑指佢個樣咁奸是鄭子誠，而郭晉安就話唔知佢係乜水。39歲的鄭俊弘入行多年經歷都唔少，當年Hurt完一個又一個，最後娶何雁詩成為6億女婿，已經夠傳奇，雖然撈極都係閒角，但觀眾依家起碼都噏得出佢個名啩！
相關文章：鄭俊弘當年被封賤男
鄭俊弘（Fred）早年被爆有有米未婚妻Beebs，拍拖3年，但仍然不知足偷嗒何雁詩，令形象盡毀。之後Fred與何雁詩於機場高調拖手，默認兩人戀人關係。而男方曾接受傳媒訪問時指，兩人純屬朋友關係。但於機場中，Fred承認之前講大話，刻意誤導傳媒，被網民封為「僞人」、「賤男」。
戀情不被看好 遭瘋狂批評
何雁詩當年跟Fred一同出埠拍攝無綫節目《這個冬天不太冷》，朝夕相對下擦出愛火，又主唱劇集《我瞞結婚了》主題曲〈真心真意〉，拍MV時更打情罵俏。何雁詩被指是介入Fred和其未婚妻的小三，雖被爆出偷食事件，Fred卻多番維護何雁詩，在機場中指何雁詩並非小三，而兩段感情沒有重疊，更指自己處理前段感情低調，即使是何雁詩亦不知道其未婚妻的存在。雖然於機場中十指緊扣公開戀情，何雁詩更加以甜蜜笑容示人，但係網民對這段戀情並不看好！
前女友姜麗文 放手放開所有
Fred 2001年入行，但寂寂無聞。直至2012年《星夢傳奇》才名聲大噪。後來被曝在未成名前與秦沛囡囡姜麗文發展地下情逾6年，姜麗文一直默默支持Fred 。可惜《星夢》之後，Fred開始走紅，賤男格漸現，索性飛起姜麗文，同衆多女明星傳過緋聞，如蔡思貝、吳若希甚至係苗僑偉（三哥）個大女苗彤，真係「食家」。
Fred被爆背著未婚妻Beebs偷㗳何雁詩之後，前女友姜麗文於instagram貼出一張英國畫家Banksy的作品，圖中可見，小女孩戀戀不捨地把手上的紅色心型汽球放走，並寫道：「mentally and emotionally exhausted.」意思係精神上和情感上都消耗殆盡。唔知係咪因爲仲對Fred念念不忘而影響到心情，暗示自己覺得好攰，要放手呢？
姜麗文哥哥暗諷 ：「狗男女」
姜麗文哥哥姜文杰曾公開講過姜麗文因爲同Fred戀情告終受到好大傷害，似乎為妹妹感到不值。他亦於instagram貼出《整蠱專家》的電影截圖，字幕寫有：「好，一對狗男女」。而姜文杰就打上「my my.. what a voluptuous pair.. 」的字句，hashtag「#熱烈地彈琴熱烈地唱」、「#DKLMCFH」同「#花生」，先前見到細妹因爲Fred受傷害，再見到Fred 抱著燙手山芋，陷入形象危機，似乎感到心涼，留言中亦有不少網民同意姜麗文哥哥。
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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