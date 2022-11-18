法證先鋒5｜高鈞賢害鄭俊弘自殺! 靚仔化驗師背後有洋蔥

前香港先生冠軍38歲高鈞賢再次回歸TVB劇集，早前客串《白色強人2》獲讚演技超班，今次出演《法證先鋒5》角色亦非常有份量，飾演一個不擇手段的高級化驗師，與奸角謝東閔為兩兄弟，不但陷害鄭俊弘仲畏罪潛逃，今次戲份絕對有好大的發揮！