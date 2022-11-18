法證先鋒5｜高鈞賢害鄭俊弘自殺! 靚仔化驗師背後有洋蔥
《法證先鋒5》高鈞賢飾演 – 張Sir（張世熙）
高級化驗師
與黃宗澤為同級，在一次搜證中陷害鄭俊弘，鄭俊弘過於自責而跳海輕生。高鈞賢畏罪潛逃至越南，於第11集會假扮遭遇車禍身亡，再於第19集回香港幫助親弟謝東閔毀屍滅跡，而背後原因是為得到親弟捐助骨髓，治好自己的急性白血病。
《法證先鋒5》鄭俊弘因疏忽證物過於自責而自殺
第6集劇情講到高鈞賢在搜證過程中銷毀證據，並製造虛假證據陷害鄭俊弘，富太被殺案中的犯人陳少邦出獄後對法證部提告，鄭俊弘最終過於自責承受不了壓力，選擇坐船出海輕生。
謝東閔飾演 – 張文傑
劇中反派之一，崇聯頭目，為高鈞賢親弟，第三集富太被殺案的兇手，於第19集捐出骨髓治好高鈞賢的白血病。
高鈞賢曾參演《法證》系列
高鈞賢曾經有份出演2008年的《法證先鋒II》，而當時法證精英團隊超大卡士，包括歐陽震華、林文龍、佘詩曼、鄭嘉穎、曹永廉、黃嘉樂。而高鈞賢飾演高級督察佘詩曼的手下，對白極少。
《白色強人2》高鈞賢被激讚演技超班 惹網民熱議
高鈞賢在《白色強人2》飾演病人關卓軒，是Vincent於世界醫護團做醫生時認識的醫生好友。本來關卓軒有一妻一女，打算離開世界醫護團，回港跟家人團聚，可惜五年前在戰區被反政府軍開槍射傷頭部，導致子彈留在腦部而影響了記憶及語言能力。
相隔許久後的高鈞賢再次亮相節目，表現令網民大讚他的演出令人動容，把病人的表情、動作演繹得十分到位：「我睇咗一輪才能認清楚係第一屆香港先生冠軍高鈞賢，扮右面肌肉失控做得非常好，好自然。去過大陸拍戲一輪果然唔同啲，突飛猛進」、「高鈞賢演技好好」、「高鈞賢呢一集做得很好」、「無見咁耐，佢挑戰呢個角色睇得出演技進步咗好多」
亦有網民將目光放在他高大有型的外表。有不少網民看到該集播出後失望指高鈞賢的戲份太少，希望未來有更多他的演出。
《飛虎3》高鈞賢久違亮相網民激讚靚仔
另外前排高鈞賢都在《飛虎3》中亮相，飾演程頌昕。程頌昕曾經做過無國界醫生，在難民營時照顧照顧過年幼的Renee，最後二人流淚告別，雖然只是短短的劇情，但已感動不少人。高鈞賢與外籍童星用英文交流，備受網民關注，不少人讚他外表無變，甚至封他成為新一代凍齡男神：「高鈞賢外型唔差，我覺得佢穩重咗，樣子無走樣」、「開心見番前香港先生高鈞賢，佢演得好入戲啊」、「我鍾意高鈞賢，超靚仔，好型呀」、「仲係咁靚仔！」
高鈞賢於2005年加國回流選港男奪冠
高鈞賢10歲時隨家人移民到加拿大多倫多，畢業於約克大學工商理系，主修市場學。2003年參加Toronto Sunshine Boyz選舉奪得冠軍，2004年回港做模特兒，是2005年香港先生冠軍，參與過超過30部劇集拍攝。同時他涉足多個生意，曾與朋友合資開車房，亦開過餐廳、Playgroup及時裝店等。
他在14年離巢，然後一度北上發展，曾於新版本《包青天》中飾演展昭，又有在《彎彎的大灣》中同偶像羅嘉良飾演父子。2020年他開宣布與邵氏簽五年合約，同時和TVB亦簽部頭合約。除了《飛虎》之外，他還有參演未播出的《法證先鋒V》、《廉政狙擊·黑幕》、《黑金風暴》。他曾表示掛住香港觀眾，恨拍TVB劇集，很多人以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。
高鈞賢曾甘為女友返港 與億萬千金甜蜜約會
高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。但後來他回應二人已分手，回復朋友關係。
《法證先鋒5》精英團隊解構角色幕後的故事
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后