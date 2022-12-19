法證先鋒5｜高鈞賢奸仔回歸做「清潔師」冇好下場！深藏不露演技獲讚
《法證先鋒5》高鈞賢飾演奸角張世熙
高鈞賢飾演的張世熙（張Sir）與黃宗澤為同級，在一次搜證中陷害鄭俊弘，鄭俊弘過於自責而跳海輕生。高鈞賢畏罪潛逃至越南，於第11集會假扮遭遇車禍身亡，再於第19集回香港幫助親弟謝東閔毀屍滅跡，而背後原因是為了得到親弟捐助骨髓，治好自己的急性白血病。
回歸做「清潔師」令人不寒而慄
高鈞賢飾演的張世熙，在回歸後利用法證的專業知識，協助弟弟文傑（謝東閔飾）清理犯罪現場，被網民封為「清潔師」。對於高鈞賢回歸，網民再度稱讚其演技出色兼搶眼，尤其陰森的微表情變化更是令人不寒而慄。
為陳曉華之死與謝東閔兄弟反目
謝東閔飾演劇中反派之一的張文，是崇聯頭目，也是高鈞賢親弟，兼富太被殺案的真正兇手，於第19集捐出骨髓治好高鈞賢的白血病，但到第26集，謝東閔因為想幫助大哥高鈞賢追求他暗戀的楊冰（陳曉華飾），而間接害死了她，最終兄弟反目。
掙脫蔣怡催眠後被推落樓
不過到了第29集，死過又翻生、曾被網民以為會係Final Boss的張世熙（高鈞賢飾），並冇得到好下場，因為真正的Final Boss林凱馨Thena（蔣怡飾），終於現出了真面目。劇情講到張世熙懷疑林凱馨教唆司徒亮（白彪飾）謀殺張文傑，因此到咖啡店尋找張世熙，卻差點被對方催眠，最後高鈞賢雖然成功掙脫蔣怡的催眠，但仍被對方推落樓，當場死亡！
高鈞賢：唔想淨係為壞而壞
以往形象斯文的高鈞賢今次挑戰飾演大反派，演出令人印象深刻，網友大讚他有型靚仔，更封他為新一代凍齡男神。高鈞賢受訪時透露非常喜愛今次的角色，他說：
「呢個角色好好玩，睇到劇本時已經知道有好大發揮空間，雖然今次係演反派，但每個反派背後都係有原因，唔想淨係話為壞而壞，所以成個過程都有同監製好好溝通，之後會有一場感情戲交代得好好。」
親自要求角色戴眼鏡
高鈞賢續指曾演出《法證II》，當時飾演一名警察，今次則飾高級化驗師，因此花了不少功夫塑造新的感覺給予觀眾，他說：「本身角色唔使戴眼鏡嘅，係我自己要求要戴，想營造到斯文得嚟有啲深藏不露嘅感覺，同埋我都有參考咗好多劇集、電影，希望畀到觀眾專業嘅感覺。」
《法證先鋒5》精英團隊解構角色幕後的故事：
高鈞賢曾參演《法證》系列
高鈞賢曾經有份出演2008年的《法證先鋒II》，而當時法證精英團隊超大卡士，包括歐陽震華、林文龍、佘詩曼、鄭嘉穎、曹永廉、黃嘉樂。而高鈞賢飾演高級督察佘詩曼的手下，對白極少。
《白色強人2》高鈞賢被激讚演技超班
高鈞賢早在《白色強人2》客串，飾演病人關卓軒，是陳豪飾演的顧問醫生Vincent於世界醫護團做醫生時認識的醫生好友。本來關卓軒有一妻一女，打算離開世界醫護團，回港跟家人團聚，可惜五年前在戰區被反政府軍開槍射傷頭部，導致子彈留在腦部而影響了記憶及語言能力。
網民大讚高大有型
相隔八年後高鈞賢再次亮相熒光幕，表現令網民大讚他的演出令人動容，把病人的表情、動作演繹得十分到位：「我睇咗一輪才能認清楚係第一屆香港先生冠軍高鈞賢，扮右面肌肉失控做得非常好，好自然。去過大陸拍戲一輪果然唔同啲，突飛猛進」、「高鈞賢演技好好」、「高鈞賢呢一集做得很好」、「無見咁耐，佢挑戰呢個角色睇得出演技進步咗好多」等，亦有網民將目光放在他高大有型的外表。有不少網民看到該集播出後失望指高鈞賢的戲份太少，希望未來有更多他的演出。
高鈞賢相隔8年再亮相港劇《飛虎3》
另外前排高鈞賢亦在邵氏主理的劇集《飛虎3》中亮相，飾演程頌昕。程頌昕曾經做過無國界醫生，在難民營時照顧照顧過年幼的Renee，最後二人流淚告別，雖然只是短短的劇情，但已感動不少人。
與外籍童星用英文交流
高鈞賢與外籍童星用英文交流，備受網民關注，不少人讚他外表無變，甚至封他成為新一代凍齡男神：「高鈞賢外型唔差，我覺得佢穩重咗，樣子無走樣」、「開心見番前香港先生高鈞賢，佢演得好入戲啊」、「我鍾意高鈞賢，超靚仔，好型呀」、「仲係咁靚仔！」
高鈞賢於2005年加國回流選港男奪冠
高鈞賢10歲時隨家人移民到加拿大多倫多，畢業於約克大學工商理系，主修市場學。2003年參加Toronto Sunshine Boyz選舉奪得冠軍，2004年回港做模特兒，是2005年香港先生冠軍，參與過超過30部劇集拍攝。同時他涉足多個生意，曾與朋友合資開車房，亦開過餐廳、Playgroup及時裝店等。
高鈞賢曾甘為女友回港發展
高鈞賢在14年離巢無綫後，一度北上發展，曾於新版本《包青天》中飾演展昭，又有在《彎彎的大灣》中同偶像羅嘉良飾演父子。2020年他開宣布與邵氏簽五年合約，同時和TVB亦簽部頭合約。除了《法證先鋒V》之外，他還有參演未播出的《廉政狙擊·黑幕》、《黑金風暴》。他曾表示掛住香港觀眾，恨拍TVB劇集，很多人以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。
高鈞賢與億萬千金回復朋友關係
高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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