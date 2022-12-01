法證先鋒5結局劇透 | 黃宗澤疑黑化 被批為扭橋而扭 觀眾問：我睇咗d咩？
《法證先鋒5》結局劇情強差人意 黃宗澤疑似黑化
近日，內地搶先播出《法證先鋒5》的大結局，在最後的小丑案中，蔣怡飾演終極大BOSS咖啡店老闆娘，一連多集以催眠手法催眠教唆他人殺人，最後由黃宗澤和袁偉豪等人聯手擊破她的犯罪計劃，成功將蔣怡逮捕。
可是到故事的最後，當黃宗澤獨自探望獄中的蔣怡時，疑似被對方催眠成功，最後更畫上小丑妝容，露出詭異一笑，令網民都紛紛討論黃宗澤是否也被黑化成功，成為下一個「小丑」兇手。
網民狠批：我睇咗d咩？
內地網民看完結局之後，都紛紛留差評，大部分網民都覺得劇情莫名奇妙、不知所謂：「都唔知做乜？」、「脫離了法證先鋒的故事」、「到底要演到什麼時候，小丑才願意出來？時不時要等到台慶60週年法證才完畢呢？」、「我睇咗d咩？」等。
蔣怡《法證先鋒5》做串星
在無綫新劇《法證先鋒5》「小丑伏屍案」(第26－30集)中，蔣怡飾演咖啡店老闆娘，仲會情挑黃宗澤，不過香港版蔣怡仍未出場，雖然是客串性質，總算過足戲癮，《法證先鋒5》在去年拍攝，劇中蔣怡身穿長袖衫，所以看不出當時她是否已暴瘦。對於客串拍劇，蔣怡雖然覺得很好玩，但每次開工都要通宵達旦，日間更要照顧一對子女，導致嚴重缺乏休息，所以蔣怡不能瞓身接劇。
蔣怡超模身形大縮水
45歲的蔣怡婚後專注做廿四孝人妻、人母，幕前工作明顯減少，不過閒時都會戲隱發作，在無綫新劇《法證先鋒5》蔣怡亦有份做串星。對食有要求的蔣怡，成為藍帶大廚後不時為親友烹調美食，不過自己就愈食愈瘦，日前她上載了一段自拍視頻，暴瘦如柴的她，心口驚現一排排骨，超模身形大縮水。
蔣怡難復當年勇
提起蔣怡，大家一定想起當年身高5呎10吋半，腿長46吋的她，當年的超級模特兒，有肉地又性感如同識行走衣架，據知蔣怡來從不靠節食及做運動減肥，仍能保持苗條身材，得天獨厚。日前，蔣怡在她個人社交網上載了一條視頻，當時好友李蕙敏在台上表演，她就在台下自拍，赫然現她激瘦了許多，瘦到剩返個頭，個口亦顯得很大，即使配以超幼吊帶裙上陣，已失去當年的誘人引力，
蔣怡皮包骨令人擔心
另一輯蔣怡身處晚宴與友人的合照，其心口更露出一排排胸骨，不禁令人擔心她的健康狀況。
網民反應極端 更明言不要再拍了？
劇集在大陸搶先播出，面對前四輯的劇情，一眾網民對於第五部期待甚高，但結果卻令網民十分失望。有網民指出「看第一二部時，能看到大量的案情分析，可這第五部，已經看不到警察的分析推理了全是等著，法證化驗過程也省了。」、「很多細節根本經不起推敲，也沒什麼邏輯性。」透露了該輯劇情已不比以前，更有網民生氣表示「越看到後面越爛，越來越莫名其妙」，亦有網民直接表示「讓很多刑偵劇的劇粉都失望了」由此可見網民對於劇情真的有「現實與理想」的差別。
網民失望：童年已經死了
除了劇情令人失望之外，演員表現也令一眾網民感到疑惑。有網民稱看完這部童年已經死了，而演員方面「蔡思貝我真是想畀負分」，有其他網民認為不明白換角的意義，有些演員依然在TVB但卻不找他們演出，更指出「第一部開始就保留的角色只有鄭俊弘演的小跟班」帶出了不重要角色比主演長壽的不滿。該劇播出後負評不斷，由劇情到用角，有網民直言「拍一部毀一部」。由此可見該劇在大陸真的不被看好！
《法證》系列橫跨16年 豆瓣評分每況愈下
《法證先鋒》第一輯已是16年前的事，由歐陽震華、林文龍和鍾嘉欣主演，豆瓣評分10分滿分獲8.8分，《法證2》2008年播映，新加入鄭嘉穎和佘詩曼，豆瓣獲8.3分。2011年《法證3》大換班，黎耀祥、張可頤、徐子珊和吳卓羲孭飛，豆瓣獲7.7分。2020年《法證4》再洗牌，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥主演，豆瓣僅獲5.1分，5輯之中最低分。新一輯有少少進步，獲5.9分，評分偏低。
《法證先鋒5》蔡思貝袁偉豪直播分享恐怖經歷
日前一眾演員在微博進行直播，其中蔡思貝分享了與袁偉豪拍戲的「恐怖」經歷：「有一場戲我們在墓地去野餐，就是跟他（指著袁偉豪）一起去查案的一場戲，我們在墓地野餐，然後看日出。」這時洪永城聽後笑言：「太浪漫了吧。」但蔡思貝就直言：「浪漫也是恐怖的，因為是墓地嘛，真的（墓地），有一點點害怕的，就是一邊吃，那一轉頭，哇！那個東西就吃完了。」
而蔡潔就以被兇手綁架然後放在解剖台上的一幕發表了自己的感受，她表示：「實際上的感覺是好冷，因為那個時候也是真的沒有穿衣服，躺在解剖台上面，又是冬天，就我們解剖的每一具屍體都很冷，印象很深刻。」
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后
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