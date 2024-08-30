法證先鋒6丨朱樂洺入行12年演殺人犯得佘詩曼加持 演技大爆發受網民讚賞

正在TVB翡翠台播出的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（簡稱《法證先鋒6》）中，近日有一位TVB小生演繹患有情緒病的殺人犯，演技備受網民讚賞，他自爆表現大躍進的背後原來有視后佘詩曼加持，親自為他分析劇本！

