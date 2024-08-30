法證先鋒6丨朱樂洺入行12年演殺人犯得佘詩曼加持 演技大爆發受網民讚賞
《法證先鋒6》朱樂洺 與陳熙蕊交換殺人
現年30歲的朱樂洺（Matthew）在今次《法證先鋒6》中飾演情緒病患者曾梓謙，劇情講到他之前所犯的並非無差別殺人，而是目標明確地要殺死超市經理李樹權（鄧永健飾）為好友趙心嵐（陳熙蕊飾）報仇。曾梓謙與趙心嵐因同患抑鬱症而同病相憐，在曾梓謙為了心嵐殺人後，心嵐亦殺死了折磨及侮辱梓謙的前度彭倩玟（利穎怡飾），實行「交換殺人」。
網民勁讚演得逼真：演技明顯有進步
朱樂洺自2012年第26期無綫電視藝員訓練班畢業後加入TVB，曾因客串《愛‧回家之開心速遞》而為觀眾熟悉，這次演繹曾梓謙成了其演藝生涯代表作，連續兩晚獲不少網民留言讚好及鼓勵：「個殺人靚仔做得幾似，好逼真喎」、「有啲似日劇《白夜行》，內心戲演得好好，演技明顯有進步」、「作為觀眾，睇到你嘅演出，好想同你講聲：『你真係做得好好，表情同反應』」、「佢真係做得好似，近鏡有少少驚人」、「值得有多啲機會呀」等。
與陳熙蕊獲封「新一代傷感CP代表」
朱樂洺在監獄向黃宗澤及蔡潔的剖白一幕，更是由最初被阿爸嫌棄的空洞及哀怨、到聽到心嵐名字時的驚恐及手足無措、到開心及忘形地訴說與心嵐的真摯友誼、到憤恨地為心嵐抱不平，再到最後知道心嵐也為了自己殺人後的極度心痛，每種情緒包括動作及反應均演繹到位，難怪獲讚好戲！網民對他和同樣是新人的陳熙蕊（Blossom）也相當受落，封二人為「新一代傷感CP代表」，原來二人早在2022年的《黯夜守護者》中已合作過，一同飾演外來者遊戲公司的員工。
感激佳導提攜：佢教過我凡事有可能
對於角色大獲好評，朱樂洺感謝監製及導演用心幫忙，並特別感謝了佳導及曾在《新聞女王》中合作的佘詩曼。Matthew說：「喺我最想放棄嘅時候認識到鍾澍佳先生，佢話畀我聽就算行喺後面，只要用心做人哋一定會睇到，然後佢就畀咗今次嘅機會我。一開頭收到劇本，我心諗咁耐以嚟都未有人搵我做過咁重嘅角色，但我記得佢其中一句教過我嘅嘢係：『凡事有可能』，所以我就決定要好盡力、好盡力咁做呢個角色去報答佳導。」
獲佘詩曼親自分析劇本
朱樂洺續說：「由《新聞女王》到依家，我喺佳導身上學到好多嘢，無論私事或者戲劇上佢都教咗我好多嘢。同埋要多謝Man姐佘詩曼，因為我收到呢個角色嘅時候佢都喺現場，佢仲問我拍到邊度，又即刻叫我攞劇本出嚟同佢分析吓，佢同我講：『我哋SNK嘅個個都一定要好』好高興認識到佳導同Man姐，到依家我哋大家感情都係好好。」Matthew續指原本是歡樂先生的他，為了投入角色沉靜了好幾個月，並笑言拍攝街頭斬人戲時，因太投入以弄致拗柴要入院看急症，認真誇張！
《法證5》曾演法醫徐一嗚
入行12年的朱樂洺，曾在《東張西望》擔任主持，又演出過多部劇集，包括去年在《新聞女王》飾演「文家軍」之一的陳宇軒Brian，及在2022年《法證先鋒5》飾演蔡潔手下法醫徐一嗚，今輯卻變身成了殺人犯。此外朱樂洺又曾多次客串《愛回家》，其中較多戲份的是2019年飾演對「垃圾清」（周梓盈飾）毛手毛腳的著名演員馬榮，較近期的則是今年5月飾演髮型師Hair，為呂慧儀剪頭髮。