法證先鋒6丨倪嘉雯3分鐘濕疹告白演技細膩 入行4年 被封陳自瑤接班人
昨晚一集新單元個案「針筒殺人事件」同樣精彩，銷售員文樂德（葉泓聲飾）被發現倒斃於後巷，半裸的上身更甚有儀式感地插了大量針筒，死得矚目。正當Dr. Fan（蔡潔飾）及井Sir等為搜尋真兇苦惱不已之時，冼陽（關楚耀飾）向Dr. Fan投訴其介紹給自己的護士阿瑩（倪嘉雯Carmen飾）行徑古怪，似是涉及「針筒殺人事件」。最終東窗事發的阿瑩逃跑至天台、並危站於高達17層樓的大廈天台邊緣與Dr. Fan對峙，備受嚴重濕疹問題困擾長達二十多年的阿瑩，全程含淚激動申訴多年來被頑疾纏身的痛苦，除了痕癢及疼痛難當，朋友及途人的歧視及疏離亦令阿瑩心痛不已，除而對家人及社會充滿怨恨，更企圖自盡結束痛苦一生…
倪嘉雯3分鐘濕疹告白演技細膩
昨晚阿瑩危站天台場口其實齋看已十分緊張，Carmen坦言拍攝時雖然做足安全措施，但一眾幕後同事也一再戥她牙煙：「因為我真係企喺天台外面度拍，雖然我有吊威也，但因為嗰度風好大，工作人員都驚我會企唔穩。我好記得拍嗰陣我一路講一路向後褪，突然間我見到有工作人員係咁同我揮手，原來佢哋驚我越行越後會真係跌咗落去，嚇死佢哋。」
本身並沒有畏高的Carmen，坦言很開心能於實景天台進行拍攝：
「咁樣好幫到我投入個角色，我情願真做，好過喺綠幕度做，可能我比較新，我仲係好需要個環境帶到個感覺畀我。」
談到有指她天台一幕演得很好，Carmen除謙稱自己尚有很多改善空間，並感激監製及導演的貼心安排：
「嗰場本來係wide shot，但因為我當時一講對白已經開始自憐，導演同監製見到即刻好快再緊接拍tight shot，好多謝佢哋咁貼心。嗰吓我真係完全代入咗個角色，我邊講對白邊覺得好痛心同絕望。」
為投入角色全程收起招牌甜笑
除了天台這個場景，Carmen又感激劇組認真的「濕疹」化妝及近乎密不透風的服裝造型，亦讓她更易代入角色的苦況：「呢個濕疹妝其實要化好幾個小時，因為頸、心口、背同手臂全部都化。我好記得自己一化完妝照鏡都覺得好心噏，我幻想到一個廿幾歲嘅女仔、一個仲應該喺貪靚年紀嘅女仔，見到自己咁會有幾咁痛。服裝上，就算我著護士服，入面都會有件樽領打底嚟度遮濕疹，同人約會時又要攬住頸巾遮，呢啲都好幫到我代入角色。」談到網民大讚其是次演出與過往比較大有突破，Carmen坦言除了是首度演這類型角色，角色也與其自身性格相差很遠：「我本身係一個嘻嘻哈哈嘅人，而之前啲角色都會偏向做開心嘅女仔，今次呢個角色真係完全相反。我好記得我拍呢套劇時，我真係幾乎冇乜笑過，頂籠同心儀男仔食飯嘅戲會笑吓，但都要笑得好內斂。」
YouTuber 出身倪嘉雯加入無綫後即憑飾演女記者惹關注
28歲倪嘉雯2020 年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過 30 次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今 Carmen 在《新聞女王》中飾演記者 Amber，與之前成名作意外有了呼應。Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的 Carmen 在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。
倪嘉雯生痱滋獲阿佘隔空送藥
對此 Carmen 笑言能在台慶劇中參與度如此高十分興奮，並預告之後集數將更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高真係好感恩同好多謝佳導。呢套劇我身邊好多親友都有追，佢哋見到我會 Cap 圖畀我話見到我。」談到做回記者「老本行」，Carmen 笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen 坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」並大讚阿佘三件窩心事：
「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍 Office 戲好似真係返工咁，阿佘會準備 Supplement 同湯水畀我哋，又會同我哋 Share 用開嘅美容機，叫我哋輪住用。好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我真係生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」