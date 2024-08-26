法證先鋒6丨傅嘉莉演珠寶鑑證專業顧問 大騷專業技能 4年考獲多個文憑證書

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》），由鍾澍佳（佳導）擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。

