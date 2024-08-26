法證先鋒6丨傅嘉莉演珠寶鑑證專業顧問 大騷專業技能 4年考獲多個文憑證書
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由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》），由鍾澍佳（佳導）擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。
周五（23日）晚最後一個焦點劇情，是原本答應了仔仔Alvin（許恩祺飾）到學校比賽二人三足的書婷（傅嘉莉Kelly飾），因臨時獲名珠寶鑑定師洪七言（冼燕芳飾）約見商討重要事情，竟臨時放了Alvin飛機，大鬧情緒的Alvin最終雖然在井Sir（袁偉豪飾）幫助下拿了第一名，但最終還是氣憤至將獎牌丟下海…
相關劇情特別之處，是當中呈現的寶石鑑定過程，無論是鑑定器材、內容及相關對白，均由修讀過珠寶鑑證文憑的Kelly提供意見，Kelly表示對於首度能將自己的專長放入劇集中深感興奮：「因為監製好細心亦好錫我，留意我近年修讀珠寶鑑證，就諗不如將呢個專長擺落我的角色人物上；但因為珠寶鑑證好難呈現，所以改咗珠寶設計。而第十集涉及珠寶鑑證嘅劇情，好多謝監製同編審咁信我，佢哋問咗我同埋跟咗我所有意見去呈現件事。當時我好興奮，因為呢樣嘢係我呢幾年好鍾意嘅嘢，我都有問番學校嘅教授，同佢一齊研究點樣簡而快去呈現件事。」
Kelly續指拍攝《法證先鋒6》期間，曾飛往英國拎取鑑證文憑，感覺劇集與珠寶鑑證這件事特別有緣。已持續讀了四年珠寶鑑證的Kelly，透露現時仍有繼續進修，相當好學上進：「我中間都讀咗好多個course，由初級到高級都有，包括瑞士頂尖鑑定所古柏林Gubelin嘅初、中、高班，我都全部讀晒。依家我修讀緊鑽石文憑鑑證，嚟緊一月都要考公開試。」