盤點《法證先鋒6》7大內地網民失望位！ 「關禮傑2.0」出現勁出戲
失望位1 | 過於著重於感情戲
網民一開波就鬧《法證先鋒6》編劇並沒有吸取到《法證先鋒5》的經驗，堂堂的法證專業劇卻以感情戲分為主，頭7集大部分都是日常戲，就連三位主角的戲份都不是集中在案件上：「三個主角的戲份怎麼著也該集中在案件上吧，結果呢：一個在找老婆下落，順便照顧女鄰居；一個在陪閨蜜，順便認識新的異性朋友；另一個在照顧過世同事/好兄弟的老婆孩子」
日前，男主角黃宗澤出席活動時回應《法證先鋒6》感情戲過多的問題，他笑言唯有睇睇有冇第七季，到時再從感情戲和查案戲中取平衡。黃宗澤最後更搞笑圓場，指到第七季等王敏奕歸隊再正式查案。
失望位2 | 節奏緩慢 遲遲未入肉
正正因為《法證先鋒6》的劇情90%都是日常戲份，只有10%是談及案件，所以令到劇情節奏過於緩慢，遲遲未入肉，看到網民都非常煩躁，更指是「開3倍速嫌慢的程度」。網民又認為劇情零碎、案件結束得莫名其妙，大家都看到想棄劇：「真的難看，關於法證的內容寥寥無幾，案件莫名其妙就結束了，剪輯又九不搭八，零零碎碎的，要不是因為這個IP和想看黃宗澤，就是一部水劇」「第六部真的是一言難盡……案件總是莫名其妙就結束了…」等。
失望位3 | 咖啡店和洗衣房 出鏡率過高
今次《法證先鋒6》除了原本班底黃宗澤、蔡潔和袁偉豪之外，添加了三位新角色，由阮嘉敏、林正峰和戴祖儀Joey所飾演的「小鐵三角」組合。三位新人在劇中經常於咖啡店和洗衣房討論案件，令咖啡店和洗衣房的戲份多到可以將劇名改為《洗衣房先鋒》或《咖啡館先鋒》。
失望位4 | 林正峰 喧賓奪主狂出鏡
其中，林正峰在劇中飾演「小鐵三角」中擅長物理學的程朗，不少網民都認為林正峰的出鏡率太多，直指配角的戲份比主角還要多，有種「喧賓奪主」的感覺。
失望位5 | 阿Bob 演法醫超出戲
此外，林盛斌（阿Bob）都有份出演《法證先鋒6》，並在劇中飾演法醫。網民都話每次見到阿Bob出鏡都非常出戲，認為他太有喜感，一點都不像法醫；有網民就話阿Bob是代替Bobby歐陽震華出鏡，留言非常爆笑：「又係你哋話要bobby演法證，而家少兩個字母姐，差不多啦」「看到他就覺得像喜劇」「Bobby不拍，咪唯有搵阿Bob咯」。
失望位6 | 特意加插講普通話角色太突兀
今次《法證先鋒6》新增了不少新的配角，除了「小鐵三角」和阿Bob之外，亦添加了一名由北京到港實習的研究生角色。該角色全程講普通話，不少內地網民都覺得角色安排太突兀又多餘，又指有可能是因為《法證先鋒6》是合拍劇的緣故，所以故意安排加插講普通話的內地演員：「因為這是合拍劇，一看就是資本的力量，合拍劇裡總是喜歡安排內地演員」「超奇怪，突然來個講國語嘅」「而且好奇怪 看口型還有別人是說國語的 但只有她的配音才是國語」等。
失望位7 |林正峰化身「關禮傑2.0」
其中一集更提到黃宗澤與一班法證人員進行實驗後，發現疑點重重，所以吩咐在劇中擅長田徑運動的林正峰親身上陣做實驗，要求林正峰在天台助跑飛到對面樓，而兩座樓宇的差距極大，同關禮傑在《叛逃》世界級跳樓一幕有異曲同工之妙。