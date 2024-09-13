法證先鋒6 大結局 盤點五大「莫名其妙情節」吳業坤成最大敗筆位？
1.每個案件都結束得莫名其妙
有觀眾舉例指，第八集劇情講述周榮添的合夥人盧永耀（許俊豪飾）被發現在家中溺水死亡，但沒交代凶手是誰，就直接跳到下一單case，完成浪費了整個單元鋪排，即使去到大結局，仍有唔少凶手都未公開。
2.愛情線CP組合九唔搭八
有觀眾指出袁偉豪（井sir）與傅嘉莉（書婷）、黃宗澤（余sir）與蔣祖曼（娜娜）搞曖昧，雖然大結局黃宗澤成功尋回王敏奕，一齊幸福生活；袁偉豪亦沒有同傅嘉莉成為一對，但前大半段奇怪嘅CP錯配情節，令網友睇到炆！
3.連串伏線作廢 睇到黑人問號
另一方面，有網友批評，被綁架的日本女人結子，及連串神秘失蹤事件有關連的貓面具，似是布下伏線，但和劇情有什麼關係，最後大結局亦沒有一一解答。
4.吳業坤成全劇最大敗筆位？
有唔少網友睇完最後一集，知道吳業坤係大奸角後，表示毫無驚喜，更直言一早估到，「使唔使咁明顯啊」「我一早就知道有問題啦」另外亦有人質疑其犯案動機同內心戲未到位，不能說服觀眾：「捉寶英的動機我明白，但是為什麼前面要捉其它受害者呢？ 我看不懂法證6 沒有什麼記憶點，只記得洗腸醫生」「唔係碌大隻眼就叫好戲㗎，你睇你啲肢體語言動作幾假」「覺得心懷嫉妒其實也不需要表情這麽誇張，欠缺真實」
5.上一輯最後余sir 變小丑 今輯也沒有交代
上一輯《法證先鋒5》黃宗澤在大結局尾端畫上小丑妝容，疑似被催眠黑化成功，成為下一個「小丑」兇手。伏筆故弄玄虛，但今輯沒有好好利用，零交代點解余sir 變小丑，認真失望！
《法證先鋒6》僅獲4.7分 系列之中最低分
《法證先鋒》第一輯已是18年前的事，由歐陽震華、林文龍和鍾嘉欣主演，豆瓣評分10分滿分獲8.8分，《法證2》2008年播映，新加入鄭嘉穎和佘詩曼，豆瓣獲8.3分。2011年《法證3》大換班，黎耀祥、張可頤、徐子珊和吳卓羲孭飛，豆瓣獲7.7分。2020年《法證4》同2022年《法證先鋒5》同獲5.1分，今輯《法證先鋒6》僅獲4.7分，6輯之中最低分。
續集點拍好？ 網民：黃宗澤扮多次「小丑」
內地網民指出吳業坤綁架王敏奕只是出於他自私的愛，而跟販毒和人口販賣犯罪組織無關。今輯未有解開犯罪組織究竟有幾強大，加上黃宗澤上輯扮「小丑」之謎仍未解開，似乎故意留下懸念，做第七季開頭，更有網民直接建議黃宗澤扮多次「小丑」，嚟一次真正黑化！
另外，唔少內地網民發現幾位主角黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、傅嘉莉等等在社交平台拍片做出7字手勢，似是預告將原班人馬拍第7輯，將第6輯未完嘅故事再續。