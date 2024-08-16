法證先鋒6︱林盛斌阿Bob「取代」Bobby網民勁Buy 親自解話角色設定

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）自熱播後引發不少迴響，不少新加盟角色都好搶鏡！其中一位就係以超搞笑Style、每次亮相均將「爆Bud」掛在嘴邊的法證部高級化驗師陶總（林盛斌飾），陶總與余星柏（黃宗澤飾）一滑稽一嚴肅的化學作用，令不少網民捧腹叫好。

