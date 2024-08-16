法證先鋒6︱林盛斌阿Bob「取代」Bobby網民勁Buy 親自解話角色設定
其實阿Bob首集一出場已引爆笑點，面對星柏為求化驗不惜工本的處事手法，作為高星柏半級甚或一級的陶總自然眼都凸埋，更懶有型衝進星柏辦公室理論，務求以一輪嘴戰術擊退星柏，可惜最終熱臉貼著冷屁股！來勢洶洶的陶總先企圖以職級拋窒星柏：「我個title係acting總化驗師，高唔過你一級都半級」，豈料星柏只冷淡地回應：「所以個問題係？」眼見勢色不對的陶總續說：「好多人以為我老豆係保安局局長，我先坐到呢個位，覺得我廢（下刪三千字）…想蝦我，你明唔明？」星柏繼續冷淡：「嗯，不如講重點吖」，被逼到走投無路的陶總開宗明義指爆budget不能接受，但還是被星柏用真尿液做化驗大大拋窒，最終以一個「你咁都得」表情結束對話，十分搞笑。
網民提議阿Bob做男主角：好想集集都睇到陶總
對於阿Bob這個超乎想像的高級法證人員設定，網民普遍大為受落，除記牢了「最緊要唔好爆budget」這句台詞外，又大讚阿Bob天生就是笑匠：「都唔明點解TVB唔索性開部笑劇由阿Bob做男主角，佢唔使講嘢已經可以令觀眾笑喇，喜感十分強烈」、「好想睇阿Bob好認真咁講分析」、「唔知點解望見阿Bob樣，無論點都諗唔起認真，好想笑」、「Bosco佢哋忍笑會唔會好辛苦」、「一個滑稽一個冷漠，很搞笑」、「好想集集都睇到陶總」、「喜劇面孔，笑匠身形」、「你天生個樣就係一個笑佛，帶畀人哋正能量同開心」；並笑言阿Bob的出現令人想起《法證》元祖級演員Bobby（歐陽震華），網民：「睇落，好似阿Bobby返咗法證先鋒」、「搵唔到Bobby就搵阿Bob，都係差兩個字」。
阿Bob為角色設定解話
對於角色斬獲不少好評，Bob受訪時坦言多謝佳導：「首先，好多謝鍾澍佳先生搵我拍呢個劇，我曾經都有問過佢，搵我做一個咁專業嘅高級化驗師角色，得唔得㗎？跟住佢都有話畀我知，因為套劇好大部份嘅時間都係死人冧樓，劇情好沉重，想用我呢個比較調皮同有少少搞笑嘅角色，出嚟緩和吓啲氣氛。」
對於有網民笑言阿Bob演高級法證人員驟眼看撞樣麵包超人，阿Bob對此笑言：「麵包超人就由細到大啲人都咁講㗎啦，之後又有人話似一拳超人，又或者好多日本動漫角色，咁我梗係覺得冇乜所謂啦，最緊要大家覺得開心。」