法證先鋒6｜歐陽震華7字形容觀眾態度 公道為劇集解畫獲讚有大將之風

《法證先鋒6倖存者的救贖》自播出後不斷引起爭議，更被唔少觀眾狠批做得差，仲話就算有黃宗澤都救唔返套劇！而作為法證先鋒經典角色的歐陽震華日前出席活動時，就開腔為劇集計畫，超得體嘅回應更獲大家激讚有大將之風！

