法證先鋒6｜歐陽震華7字形容觀眾態度 公道為劇集解畫獲讚有大將之風
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《法證先鋒6倖存者的救贖》自播出後不斷引起爭議，更被唔少觀眾狠批做得差，仲話就算有黃宗澤都救唔返套劇！而作為法證先鋒經典角色的歐陽震華日前出席活動時，就開腔為劇集計畫，超得體嘅回應更獲大家激讚有大將之風！
歐陽震華Tim Sir經典到入腦
歐陽震華在接受記者訪問時被提及「法證1，2Tim sir嘅時代十分經典」時，佢就搞笑表示對方「畀個氹我踩」，隨後亦開腔為《法證6》最近的負評解畫。
歐陽震華直言因為自己係第1，2輯的班底，因此角色的形象會先入為主咗：「因為永遠都係，你續集又好，連續好多季都好，頭嗰2集呢，就我做咗，咁啲人呢就入晒腦，會先入為主咗。加上每集嘅重心人物都會變，咁好多睇開第1、2集嗰啲呢就一路成長啦，佢再睇返後生嗰啲呢，就覺得唔係嗰樣嘢喎，咁其實人哋係進步緊嘅」更表示「要對其他集數啲演員同編劇都公道啲。」
歐陽震華大讚《法證》越拍越靚仔
歐陽震華隨後仲大讚法證系列越拍越靚仔：「我做第1、2集做Tim sir，第3集黎耀祥，第4集就黃浩然，之後就Bosco（黃宗澤），跟住就袁偉豪。其實愈睇愈靚仔㗎喎，即係愈睇愈青春喎，好多新血注入去。」
歐陽震華亦表示拎返20年前嘅模式去比較今輯唔公平：「你將個20年前嗰個模式擺喺佢哋依家呢套嚟比較呢，咁對佢哋絕對唔公平。咁其實嗰啲布景啊，戲裏面啲道具啊，依家直頭係實景嗰到拍！」亦呼籲各位：「唔使咁側埋一邊嘅，即係放大啲去睇人地嘅優點啦、成功嘅地方啦，唔好喺裏面挑骨頭啦。對之後嗰幾集啲演員又好，劇本又好，導演又好，係唔公平㗎！」
撰文：東方新地圖片來源：facebook@TNN談談網、TVB、youtube@TVB USA Official、youtube@TVB (official)