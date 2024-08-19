盤點《法證先鋒6》8大性感美女！「無綫波神」首拍劇企C位
1 | 蔡潔（35歲）繼續玩出浴同被虐戲
今年35歲在的蔡潔在《法證先鋒6》中繼續飾演女主角法醫科高級醫生范佩清。蔡潔在《法證先鋒5》已經大尺度赤裸上陣，成為最後一個受害者。今次在《法證先鋒6》又玩出浴又玩被虐戲，繼續行重口味路線。
2 | 趙璧渝（35歲）飾演網紅獲讚夠貼地
現年35歲的趙璧渝在《法證先鋒6》中飾演網紅凌詩蕙，在劇中與蔡潔是無所不談的閨蜜，因而獲封「顏值姊妹花」。近年先後憑《法言人》Co Co及《逆天奇案》系列妹頭角色成功入屋的趙璧渝，這次飾演為點擊不惜一切的YouTuber，獲網民勁讚她在劇中的造型是其從演以來最省鏡，又讚她演技自然，希望她將來能有更多發揮機會。
3 | 阮嘉敏（33歲）戲份過多被批「冷面神」
33歲的阮嘉敏在劇中飾演角色王靜，不過有不少網民都不滿阮嘉敏戲份仲多過主演黃宗澤，嬲爆指：「咖啡店、洗衣店三人團（戴祖儀、林正峰、阮嘉敏）戲份太多了，主角們都沒他們多」、「每集都有她（阮嘉敏），真瘋了」。在第6集入面，阮嘉敏面無表情地盤問疑似受害人的楊慧冰（郭千瑜飾）一幕，更令網民反感，封她為「冷面神」，評價麻麻。
4 | 郭珮文（22歲）收起性感行知性路線
有「無綫波神」之稱的郭珮文首次拍劇，就飾演男主角黃宗澤（Bosco）的下屬胡嘉嘉，經常站在其左右重要位置， 名副其實的企C位。不過今次郭珮文就收起性感，改行知性路線，只以著實驗袍的專業造型示人！
5 | 傅嘉莉 （39歲）挑戰不同程度情緒戲
39歲傅嘉莉（Kelly）自於《香港人在北京》神還原莫文蔚經典角色「火雞姐」後，人氣及好評度持續上升，不過去年入圍「最佳女配角」惜敗給《新聞女王》高海寧，來到《法證先鋒6》，飾演吳書婷的Kelly更連續三集挑戰不同程度的情緒戲，演技再次得到觀眾認同，大讚她值得拎女配！
6 | 蔣祖曼（39歲）飾演國際名模抄韓劇橋
現年39歲的蔣祖曼在劇中飾演國際名模娜娜，每集都著靚衫出場，夠晒有氣質。不過今次蔣祖曼在劇中做搞笑角色，有網民發現蔣祖曼和黃宗澤其中一場戲份似足2013 年大熱韓劇《來自星星的你》，其中一幕全智賢誤以為金秀賢係追星跟蹤狂，其實作為外星人嘅金秀賢唔識呢位女明星，事後才知對方係住戶，場面非常搞笑。
7 | 戴祖儀（29歲）演「昆蟲專家」
現年29歲的「無綫小花」戴祖儀今次飾演黃宗澤的下屬方凱欣，是法證部的科學鑑證主任，也是部門中的「昆蟲專家」，害怕昆蟲的戴祖儀，為了提高真實感，要不停在鏡頭前對住昆蟲講台詞，搞到戴祖儀只能不停望昆蟲，用「以毒攻毒」來克服陰影。
8 | 陳星妤（29歲）演富家女將被凌辱
早前憑《一舞傾城》一劇成功上位的陳星妤，將會在《法證先鋒6》中飾演富家女。據知陳星妤在劇中將會被綁票，並且被綁匪殘忍對待！