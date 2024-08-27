法證先鋒6 結局劇透｜寶英禁錮一年逃亡殘樣曝光 吳業坤露出真面目
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由蔡潔、黃宗澤、袁偉豪、蔣祖曼、傅嘉莉等人主演的無綫劇集《法證先鋒6》正在熱播，不少觀眾都非常關注王敏奕所飾演的「寶英」的下落。提早7日開播的優酷網站上，日前一次過公開埋第24集大解決，令寶英的下落曝光，睇到一班內地網民頭都大埋！
王敏奕遭吳業坤禁錮一年
網上流傳一段寶英大結局的片段，片段中可見余Sir（黃宗澤飾演）成功找到寶英（王敏奕飾演）被禁錮的地下室，鏡頭一轉，就有仔劇中飾演民宿老闆的張大煒（吳業坤飾演）開始自白。張大煒表示在與寶英在日本一齊留學時，已經喜歡上對方，但卻因為寶英決定回港而無法表白，到去年兩人再相遇的時候，寶英竟然與余Sir齊齊出現，更宣布要結婚，令張大煒非常妒忌，便設法禁錮寶英，令她留在自己身邊。
王敏奕逃亡殘樣曝光
張大煒將寶英鎖在地下室的鐵籠內，每日都有定時送返給寶英，而寶英就在某日趁機鉸開鐵籠，企圖逃離現場，不過就被張大煒太太的吉岡櫻子（蔣家旻飾演）發現將她一棍打暈帶到山上。因為吉岡櫻子認為寶英一日生存在這世上，張大煒就一直不能忘記寶英，所以立心將她殺死，不過最後卻因為心軟而未能下手，更決定自殺了事。寶英為了阻止吉岡櫻子自殺，而錯腳滾下山。經過余Sir一番搜尋，最後終於在山上找到寶英，抱著對方痛哭。
網民齊齊錯重點：究竟點樣去廁所
大結局一出，惹來大批內地網民留言討論。不少網民都表示看到寶英安全無事，可以安心棄劇：「呢部戲 打開第一集 然後睇埋呢個cut就得」「」「還好我沒花18塊看大結局」。
同有大批網民錯重點，不斷在大結局中找出Bug位，非常爆笑：「我就一個問題 這一年多時間 她怎麼上廁所呢」「我今天也在想。怎麼換衛生棉」「那麼久了還能活？編劇人才」「一年的時間， 還可以那麼胖， 不會營養不良?」「最奇怪的是她滾下山，警察竟然不找人，等他老公自己找？」等。
圖片來源：TVB