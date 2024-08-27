法證先鋒6 結局劇透｜寶英禁錮一年逃亡殘樣曝光 吳業坤露出真面目

由蔡潔、黃宗澤、袁偉豪、蔣祖曼、傅嘉莉等人主演的無綫劇集《法證先鋒6》正在熱播，不少觀眾都非常關注王敏奕所飾演的「寶英」的下落。提早7日開播的優酷網站上，日前一次過公開埋第24集大解決，令寶英的下落曝光，睇到一班內地網民頭都大埋！

