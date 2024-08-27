法證先鋒6 結局4大疑團線上看｜王敏奕生死之謎 服部刑警忽然撤退？
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無綫劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》正在熱播，接近8成時間集中在黃宗澤搵失蹤咗嘅王敏奕。內地優酷網站率先播出第24集大結局，唔少人知道王敏奕冇事，都表示放心，不過整套劇有唔少伏筆位似乎未有答案！
疑團1: 真兇只有一人？先前線索全部作廢？！
寶英失蹤一年，余星柏（黃宗澤飾）每星期飛往日本積極尋妻（王敏奕飾演的寶英），過程中又造訪了寶英同學結子的丈夫Duncan（古天祥飾），除得知結子曾經失蹤，及因殺了人被關進精神病院外，還發現了似是與連串神秘失蹤事件有關連的貓面具。為了追查失蹤案，由第10集開始布下的狸貓面具伏線，到底是否另有故事？
疑團2: 日本警方忽然撤退 余星柏獨自尋人
進入森林前明明有警員同行，但捉走持有鮮血利刀的蔣嘉旻後，警方竟然全員撤退，服部刑警向余柏星提及「要等支援」就由得疑似受刀傷的王敏奕棄置於森林，要主角黃宗澤一人發揮法證神功在森林內尋人。
疑團3: 黃宗澤幻想與妻幸福結局？！
雖然最後一幕黃宗澤與王敏奕一齊幸福觀星，但在這一幕之前有交代另一男主角袁偉豪存在「幸福幻覺」幻想與傅嘉莉母子開心飯聚，令觀眾懷疑今輯最後一幕，網民大膽推測，編劇是否暗示黃宗澤陷入了喪妻後的妄想異世界。
疑團4: 王敏奕獲救但未有離開日本
這個疑團有助引證「黃宗澤妄想論」，事關劇情中王敏奕在日本被綁架禁錮足足一年，獲救後竟然不是返回香港，寧願與停職留薪的黃宗澤逗留在發生事故的大阪，令人懷疑結局的王敏奕不是倖存者，而是用作救贖黃宗澤的靈體！
內地網民評價：有點失望
內地網民指出吳業坤綁架王敏奕只是出於他自私的愛，而跟販毒和人口販賣犯罪組織無關。今輯未有解開犯罪組織究竟有幾強大，加上黃宗澤上輯扮「小丑」之謎仍未解開，似乎故意留下懸念，做第七季開頭。
另外，唔少內地網民睇完結局，都對《法證先鋒6》有點失望，與上5輯相比，查案情節明顯少了；網民更認為「夢幻偵查鐵三角」黃宗澤、蔡潔、袁偉豪同場合作戲份極少，討論案情反而交畀戴祖儀、林正峰、阮嘉敏呢個「三人組」；再者，蔣祖曼飾演嘅國際名模苗娜娜似乎沒有太大作用，「我真的很想問問編劇的，娜娜的出現到底有什麽用？展現李家的狠毒？多湊幾個案件？」
圖片來源：TVB