法證先鋒6︱35歲趙璧渝演網紅Y2K造型夠搶鏡 孖蔡潔做閨密收好評！
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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）昨晚（12日）首播，除了王敏奕突然失蹤是焦點外，引發關注的還有蔡潔飾演的法醫Dr.范，及趙璧渝飾演的網紅凌詩蕙。
獲網民盛讚身材樣貌兼備的二人，在劇中飾演無所不談的閨蜜，因而獲封「顏值姊妹花」。近年先後憑《法言人》Co Co及《逆天奇案》系列的妹頭角色成功入屋的趙璧渝，這次飾演為點擊不惜一切的Youtuber，昨晚一出場即大玩直播，並於直播期間因意外發現死屍而由無名Youtuber躍升為網紅，角色塑造頗為貼地。除了外表獲關注，趙璧渝的角色造型同樣引發熱討，網民讚趙璧渝劇中造型是其從演以來最省鏡，又讚她演技自然，希望趙璧渝將來可在劇集演出方面獲得更多發揮。
對於獲網友大讚造型亮眼，趙璧渝大嗌開心：「劇組嘅設計師花咗好多心機，試咗好多套衫又配搭唔同嘅飾物，去配搭出呢個Y2K style，都係造型師嘅功勞！」趙璧渝透露為演好KOL事前做足功課：「要習慣揸住自拍棍同電話Keep住講嘢，模擬做直播。同埋對白上，有時會夾雜少少英文，語氣上面都會有調整，同以往飾演警察、醫生呢啲專業人士唔同。」講到劇中發現屍體場口異常暗黑，問到趙璧渝拍攝時有否遇到任何驚險事時，她透露拍攝時不慎仆倒：「嗰場戲係講我Kick到屍體跌親，拍嘅時候我都真係因為地下濕所以跣親，擦損同瘀咗膝頭哥，所以成件事好真實。」
趙璧渝為拍廣告 分享飲食絕招
為了在鏡頭前呈現最佳狀態，趙璧渝在拍攝前一天僅攝取流質食物，如藍莓和煮蛋，並在拍攝當天從早到晚只喝咖啡以消除水腫，餓了就吃幾粒藍莓來補充能量。
趙璧渝《逆天奇案2》成為事業里程碑
《逆天奇案2》的成功不僅為趙璧渝帶來了關注，也成為了她演藝生涯中的一個重要里程碑。她表示：「由《逆天1》到《逆天2》，感激有展鵬大佬嘅帶領令我哋A Team嘅默契、眼神、互相嘅信任度、演繹上嘅節奏等等都愈來愈自然合拍，大家會互相提點，而妹頭呢個角色就成為咗我生命中好重要嘅里程碑，因為呢個角色令我得到好多得到好多，我好感恩可以同你哋呢個團隊一齊成長進步，好多謝觀眾支持。」
圖片來源：TVB、趙璧渝IG、IG@osannachiupikyu