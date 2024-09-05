法證先鋒6｜陳星妤遭連環淋冰畫面我見猶憐 出道作勁有話題火速上位
陳星妤遭綁匪連環淋冰酷刑
陳星妤在昨晚播出的第十七集中飾演遊戲公司董事局主席林嘉琪，並先後捲入同公司高層交通意外身亡事故、及遭離奇綁架。陳星妤（Yvette）雖現年僅29歲，但飾演起強勢兼自信十足董事局主席時入型入格，不但打扮穿搭高貴又有型，更將意氣高揚、冇你咁好氣、及唔好嘥我時間等神態演繹得相當好。昨晚Yvette主演的單元個案雖然還未正式進入戲肉，但已有吸睛度十足的場面上演。事緣林嘉琪被綁架後，除了遭「棄置」在一個又濕又凍又髒的環境外，更遭綁匪連環瘋狂淋冰施以酷刑。
鏡頭所見，Yvette被淋冰鏡頭拍得相當認真，除了是多角度拍攝外，Yvette更是遭大大盤的冰一再兜頭淋，不但頭髮全濕，就連眉毛也濕透，我見猶憐。而演技愈趨升華的Yvette，昨晚被綁一幕演繹得相當出色，除了遇到綁匪的驚恐樣夠晒入戲，被冰淋完後的痛苦及蒼狼樣亦演得十分逼真！
18集劇透！
蔡潔找精神科醫生黃子恆幫忙，設法幫陳星妤克服恐光症，蔡潔亦抽空去探望她及為她作心理治療。「Z網絡」上市，董敬文在上市酒會上突然昏倒。
出道作《一舞傾城》勁有話題！
21年港姐陳星妤首次拍劇便在無綫重頭劇《一舞傾城》飾演「萬國城最後一個處女」KK，一出場顛倒眾生，個個男人都想出高價買她的初夜。就連戲外嘅李婉華近日都有談論劇集「賣處」一事，來到關鍵一集，陳星妤終於要「失豬」了！
一舞傾城劇情丨陳星妤初夜獻關楚耀
上集講到，與高鈞賢及人夫關楚耀陷入三角戀的「KK」陳星妤，在其中一集婉拒「乖乖仔」高鈞賢求愛後，陳星妤始終情傾關楚耀。一直被封「萬國城最後一個處女」的「KK」陳星妤來到今晚，終於要為愛獻出「第一次」，關楚耀喺劇中係有婦之夫，但陳星妤唔介意，愛情大於一切。關楚耀在床前對陳星妤說想面對自己真實的心意向對方示愛，酒店房內，大床有大量玫瑰花瓣，氣氛非常浪漫！在纏綿過程中，今次最大尺度僅是露出胸圍帶。對比之前的賣肉畫面，今次處理上相對保守！
陳星妤選港姐被視作三甲大熱 曾奪「現場觀眾至Like佳麗」
陳星妤曾參選2021年港姐，當時她以舊名陳聖瑜參賽，期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳星妤竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！
陳聖瑜當年屬面試大熱 被指似吳千語方媛混合體
陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。參選時陳星妤現年26歲，報稱自由媒體人（即是網紅），有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受。