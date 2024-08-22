法證先鋒6｜金像男配馮皓揚處男劇演自閉症患者 患亞氏保加症與角色有共鳴
《法證先鋒6》馮皓揚 助姐夫黃宗澤破案
馮皓揚於2022年憑在電影《媽媽的神奇小子》飾演殘疾運動員蘇樺偉一角勇奪金像獎「最佳男配角」獎，今次他再度挑戰演技，飾演自閉症患者寶樂，劇中寶樂即使在家中也長時間穿着整齊恤衫及西褲，說話時不愛望人，對食物順序及數字有偏執的要求和堅持，還擅長記一大堆資料及數字，同時還是一名電腦專家，在其中一集寶樂便憑藉自身的專業及技巧，協助姐夫余星柏（黃宗澤飾）破解沙井腐屍案。
最擔心一樣嘢嚇親黃宗澤
問到覺得蘇樺偉及霍寶樂哪個角色較難拿捏，馮皓揚笑言不會刻意比較：「每個角色都係獨特嘅，都一定有自己嘅節奏同習慣。而要去摸清楚一個有自閉症嘅角色，我認為最花功夫係要了解佢嘅思維模式，因為睇嘢嘅角度可以同一般人好唔同，以霍寶樂為例，好多時候睇嘢唔會以感性行先，會以呢件事嘅正當性去衡量，係一個有正義感嘅人。」
馮皓揚又坦承由於自己患有輕度亞氏保加症，故對寶樂這個角色易有共鳴：「我唔太擅長社交，霍寶樂同樣、甚至比我更加不擅長，所以一定程度上都會有少少共鳴。」他又笑言由於角色在劇中與黃宗澤溝通有一定限制，故曾很擔心被對方誤以為是「怕醜仔」，相當搞笑。
與顧定軒在《我們家的料理》玩疑似BL劇情
另外馮皓揚在TVB Plus仲有個共10集的煮食兼短劇節目《我們家的料理》近日正在播出，劇中他飾演的亮亮本身有個女朋友Jessice（倪嘉雯飾），但同租客阿治（顧定軒飾）亦有疑似BL劇情。
馮皓揚中學學游水訓練意志力
馮皓揚讀過小童星訓練學院，又曾上過ViuTV拍攝兒童節目。兒時被診斷患有輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症的他，在中學修讀經濟與生物，被問到讀書成績如何，他笑言看個人心態，看看時間會怎樣投放，都有信心自己讀得好。他指自己有游水習慣，游了6、7年，他認為這項運動訓練到其個人意志力比較強。除此之外，他很愛打籃球、跳舞、越野、打武術。他形容自己非常好動，曾被不同教練讚過有運動天份：「我畀自己嘅要求係每樣嘢學嘅時候，都要畀心機、認真去做。」
一度加入藝員訓練班網民質疑：邊個教？
2022年，馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》奪得金像獎最佳男配角後，在翌日便轉身成為TVB藝員訓練班的學員，直言希望藉此糾正自己的懶音，令一眾網民大感譁然，覺得他的做法是自貶身價。不過最後他只上了一日堂便已退學，並表示日後會抱著學習心態參與每一次演出，有指他退學的原因，是認為課程未必太適合拓展他的演藝事業，而TVB的教學模式亦跟他所預期的有落差。
馮皓揚一出道已經備受關注！