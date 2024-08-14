《法證先鋒6》黃宗澤唔識蔣祖曼係「國際名模」橋段似足呢套韓劇？
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獲封不老傳說的黃宗澤（Bosco），昨晚在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中又喊又笑兼Mean精上身大晒全方位演技。劇情講述國際名模娜娜（蔣祖曼飾）做了余星柏（黃宗澤飾）鄰居，極度自戀的娜娜，不但與星柏同𨋢時「睥睥貢」，當她在露台看到星柏拿著天文望遠鏡觀星時，又因懷疑對方偷拍自己，再著經理人可樂（孟希璘飾）出面與星柏講數。
蔣祖曼演國際名模 被黃宗澤「睥睥貢」
該兩幕戲，Bosco單靠眼神已表達了「莫名其妙」、「反眼」及「冇你咁好氣」等不同情緒，而且全程喜感十足，當中邊眨眼、邊發問:「我影緊邊位，同埋邊位冇私隱」以及「我哋影緊彗星，唔係巨星」兩句，更是相當抵死。
另外，尋找失蹤妻子寶英（王敏奕飾）接近一年的星柏，與寶英弟弟寶樂（馮皓揚飾）一邊觀星、一邊聽寶樂細述寶英對天台的興趣及知識時，因再度有感自己對寶英認識嚴重不足，雙眼不其然流下自責的淚水，完全徹底感受到星柏的心痛及難過。對於Bosco在短短一集大晒極致好演技，網民留言大讚：「黃宗澤演技返晒嚟。」
橋段似足《來自星星的你》？
不過有網友睇完昨日一集，發現黃宗澤同蔣祖曼嘅電梯橋段似曾相識，網友指出似足2013 年大熱韓劇《來自星星的你》，內容敘述大牌女明星千頌伊（全智賢飾）愛上已經在地球生活400年的外星人都敏俊（金秀賢飾）的故事。其中一幕全智賢誤以為金秀賢係追星跟蹤狂，其實作為外星人嘅金秀賢唔識呢位女明星，事後才知對方係住戶，非常尷尬！網民不禁表示「劇情好似來自星星的你咁」
圖片來源：TVB