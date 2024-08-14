《法證先鋒6》黃宗澤唔識蔣祖曼係「國際名模」橋段似足呢套韓劇？

獲封不老傳說的黃宗澤（Bosco），昨晚在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中又喊又笑兼Mean精上身大晒全方位演技。劇情講述國際名模娜娜（蔣祖曼飾）做了余星柏（黃宗澤飾）鄰居，極度自戀的娜娜，不但與星柏同𨋢時「睥睥貢」，當她在露台看到星柏拿著天文望遠鏡觀星時，又因懷疑對方偷拍自己，再著經理人可樂（孟希璘飾）出面與星柏講數。

