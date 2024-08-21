《法證先鋒6》郭珮文被狠批「戲屎只得身材」 網民留言平反 1原因值得力捧
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TVB重頭劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》加入首次拍劇的港姐郭珮文，已經夠晒吸引網民眼球。不過有內地網民在社交平台發文狠批她「戲屎只得身材」，卻有大批網民為其留言平反！
《法證先鋒6》郭珮文被狠批「戲屎只得身材」
郭珮文在劇中飾演余星柏下屬胡嘉嘉，除多以實驗袍同專業造型示人外，還經常站在Bosco左右邊重要位置。內地網民發文討論郭珮文在《法證先鋒6》中的表現，有網民認為郭珮文在劇中出鏡率甚高，不單幾乎每集出鏡，加上經常同男主角黃宗澤站在一起，成功企正C位。
部分留言就批評不明白為什麼TVB要捧郭珮文，認為郭珮文演技麻麻、發音又不準，而且認為TVB偏心郭珮文，當其他女演員都要穿恤衫時，郭珮文就獨自穿小背心曬身材露事業線：「有意無意露半球不太好，你看劇照法證那幾個都穿襯衫打底，就她要露事業線」「她說台詞連一塊的 聽著好難受」「小動作有點多，眼神飄來飄去，還愛著扁嘴」等。
網民留言平反：剛出道演技不好很正常
不過大部分網民都紛紛留言為郭珮文平反，認為郭珮文出道一年，談及其演技未免言之過早，而且認為郭珮文有樣有性格，絕對值得TVB繼續力捧：「雖然長相不是特別漂亮但是有辨識度，小美人一位，演技一般般吧，作為新人來說還可以中規中矩，法證6是她的處女作，雖然每集可能有鏡頭但是不是每集都有台詞，氣質還不錯」
出道一年綜藝拍劇超多撈 1原因值得力捧
郭珮文參選2023年香港小姐競選入行，雖然當時5強止步，但入行以來曝光率極高，比同屆三甲港姐都發展得更加好。綜藝方面，郭珮文在《福祿壽訓練學院》和《獎門人感謝祭終極篇》中都有亮眼表現，從4月開始就開始拍劇，在《愛·回家之開心速遞》客串做「邪花秘書Rose」，大穿性感睡衣成功搶鏡。
網友大讚她有觀眾緣值得力捧：「juliana就是觀眾緣好，對娛圈來說好難得」「才剛出道 演技不好也挺正常的 慢慢學習就會好的啦 郭珮文挺可愛的 反差萌」等。同屆港姐三甲冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈之中，就暫時得莊子璇有入劇組，夥拍視帝郭晉安在新劇《金式森林》中合演父女關係。
圖片來源：TVB、小紅書圖片、IG@julianakpm、TVB畫面截圖