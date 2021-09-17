周柏豪、黃翠如被Out？獲曾志偉親自邀請 小生執周柏豪二攤 擔正《法證先鋒V》

無綫皇牌系列作最新一輯《法證先鋒V》開拍在即，劇集原定由周柏豪擔正做男主角，今年3月他曾話過已收到公司通知、會開始準備拍攝事宜，不過近日他就被指因要忙湊仔，加上檔期未能配合，而未能參與演出，其男一角色將由另一位小生頂上，而女一角色，亦將由原本的黃翠如換上蔡潔擔演。

文：東方新地｜圖：黃宗澤IG、周柏豪IG、黃翠如IG、蔡潔IG、洪永城IG、袁偉豪IG、梅小青微博、新傳媒圖片庫