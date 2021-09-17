周柏豪、黃翠如被Out？獲曾志偉親自邀請 小生執周柏豪二攤 擔正《法證先鋒V》
文：東方新地｜圖：黃宗澤IG、周柏豪IG、黃翠如IG、蔡潔IG、洪永城IG、袁偉豪IG、梅小青微博、新傳媒圖片庫
《法證先鋒V》男女主角臨陣換將
去年播出的《法證先鋒IV》收視創出佳績，續作《法證先鋒V》原訂於今年9月開拍，原本劇集計劃由周柏豪及黃翠如擔正，近日在臨開拍前卻宣布改由黃宗澤（Bosco）和蔡潔取代二人，在劇中同樣飾演法醫角色。有指換角的原因是該劇將會與內地單位合作，因此考慮到內地近日整頓娛樂圈，十分注重藝人形象，並列舉了多項新政策及限制清單，故TVB為免踩界，率先「自我審查」，重新挑選演員。
周柏豪 傳為湊仔推劇
不過有指周柏豪原本因劇集拍攝檔期預計會拍到明年農曆新年，和「星夢」稍後將為他舉行的演唱會撞期，為了籌備演唱會，加上他想抽更多時間陪伴他剛出生的囝囝，所以才未能參與今次劇集的演出。而黃翠如則是因近日情緒受私事困擾，已久未亮相多部擔演劇集及節目的宣傳活動，似乎未能重新投入工作。
黃宗澤獲曾志偉親自邀請頂上
今次是黃宗澤相隔四年多再度回歸無綫拍劇，他表示是應副總經理曾志偉親自出面邀請拍攝，他自言心情期待又開心，因為已離開TVB好幾年，對上一套已經係《溏心風暴3》，他又指已看了十幾集劇本，已經忍唔住追睇，真係覺得好喜出望外。而提到劇中有潛水戲，他表示自己亦有潛水經驗，只係未考牌，相信拍攝應該冇問題。
重溫星夢一哥周柏豪被指慘變人球
周柏豪在07年加盟華納唱片後歌唱事業一帆風順，更在14年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中首奪「叱咤樂壇男歌手金獎」，風頭一時無兩。17年選擇轉投星夢做「一哥」，銳意進軍內地賺人仔。但周柏豪立場不停改變而飽受抨擊，更被本地粉絲割席、內地網民又不賣帳，連番做錯決定變成兩頭唔到岸！
周柏豪早前被指慘變人球，觸發不少網友幸災樂禍，不過何麗全在接替何哲圖擔任星夢CEO後即開腔護柏豪，聲稱：「我第一個係見柏豪，大家無分彼此。」又表示會將周柏豪、吳若希等歌手推向音樂更高層次，但柏豪在星夢變天後公布的第一Job原來並非出新歌，而係接拍無綫人氣系列作新一輯《法證先鋒V》。
對於接拍無綫《法證先鋒V》，周柏豪今年3月回應時表示已收到公司通知，他表示自己一直都在整理時間表和準備拍攝的事宜，但拍攝詳細內容由TVB公布比較適合。而主力戲劇製作及節目發展的無綫副總經理杜之克就話好開心將會睇到柏豪參與劇集拍攝。星夢CEO何麗全亦承認柏豪所屬的經理人公司有同星夢度期拍劇，據知這部劇集原訂於今年9月開拍。
《法證先鋒V》無金牌監製梅小青
全劇平均收視36.3點、大結局收視更高達39.6點的《法證先鋒IV》，是無綫「金牌監製」梅小青的告別作，原來在拍攝《法證IV》期間，小青姐突然發現左腦血管栓塞了95％，隨時有中風危險，在她接受手術期間，又發現塞了的血管位置在轉彎位，增加手術風險，最終逃出鬼門關的她，答應了兒子退休的請求。
雖然《法證先鋒》系列是由小青姐一手打造，但她表示好享受現在的退休生活，不會再出山拍攝《法證V》，而是改由之前和小青姐合作監製過《宮心計2深宮計》和《法證IV》的方俊華上陣負責監製，小青姐直言很相信方俊華的能力，認為他必定能令《法證》系列很好地延續下去。