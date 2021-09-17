蔡潔頂替黃翠如做《法證先鋒V》女主角 孖洪永城談情

去年《法證先鋒IV》收視創佳績，系列續作《法證先鋒V》即將在下月開拍，但無綫臨陣換將，原本的男女主角由周柏豪和黃翠如換成黃宗澤和蔡潔，其中飾演法醫的蔡潔將與新任人夫的洪永城有感情線，此外劇中還有袁偉豪和王敏奕飾演警察，以及由蔡思貝飾演一個關鍵角色。

文：東方新地｜圖：蔡潔IG、洪永城IG、黃宗澤IG、袁偉豪IG、新傳媒圖片庫