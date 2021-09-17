蔡潔頂替黃翠如做《法證先鋒V》女主角 孖洪永城談情
文：東方新地｜圖：蔡潔IG、洪永城IG、黃宗澤IG、袁偉豪IG、新傳媒圖片庫
《法證先鋒V》蔡潔期待同洪永城合作
黃翠如近日疑因情緒受私事困擾，已久未亮相多部擔演劇集及節目的宣傳活動，似乎未能重新投入工作，她在無綫新劇《法證先鋒V》的角色有傳是因此被蔡潔頂替。現年32歲的蔡潔在劇中將與洪永城有感情線，她表示早已與洪永城認識，但今次是第一次合作，她大讚洪永城轉數好快，而且覺得兩人今次的角色性格和真實的他們不太相似，令她感覺更加期待。洪永城亦表示和蔡潔是「幾啱傾」的朋友，相信二人合作時應該好快會有化學作用。
洪永城留鬚演流氓醫生
據劇集監製方浤酌（前名方俊華）透露，除了黃宗澤和蔡潔兩位飾演法醫的男女主角外，劇中還有袁偉豪、王敏奕、蔡思貝及洪永城等主要角色，其中袁偉豪和王敏奕均飾演警察，洪永城則飾演一名流氓醫生，而蔡思貝角色較為特別，將是串連多個角色和劇情的關鍵角色。
蔡思貝劇叠劇拍不停
現時蔡思貝正在同時拍攝劇集《廉政狙擊》和《廉政行動2022》，其中袁偉豪都有份拍攝的《廉政行動2022》將會與《法證先鋒V》同時拍攝達一個月，蔡思貝透露其角色與之前經常做的專業人士好唔同，希望有新發揮空間。
袁偉豪 減磅扮失眠警察
而袁偉豪則飾演一名「失眠警察」，與蔡思貝有最多對手戲，為了配合角色，在拍攝前他將要節食減磅，需要食得清淡些，他笑指自己現時已「瘦咗又白咗」，他又指同黃宗澤7、8年前曾合作拍過劇集《好心作怪》，希望今次再合作可以有新火花。
重溫張曦雯曾傳踢走李施嬅擔正《法證V》
小丑幾乎是每輯《法證先鋒》裡出現的人物，去年2月首播的《法證IV》中，小丑更成為暗示再拍第五輯的重要關鍵。曾有知情者透露：「當小青姐得知公司會開《法證V》，已經決定將小丑再加落去，原本佢諗住加Kelly（張曦雯）落去做Big Boss，係真正殺人犯，所以諗住要Kelly化小丑妝，增加神秘感，但後尾改咗結局，原來小青姐另有安排，決定將本來單元中一個角色嘅張曦雯喺《法證V》擔正，頂替已經約滿嘅李施嬅，所以唔可以做殺人犯，一定係忠嘅角色！」
湯洛雯越演越順被指有得留低
《法證先鋒IV》收視創佳績，一班主角都希望能夠在新一輯繼續留低，據悉除了張曦雯外，近年已成小青姐愛將的陳煒、譚俊彥、朱晨麗及黃浩然都會繼續留低，而之前頂替黃心穎演出的湯洛雯，亦得小青姐稱讚有得再拍。據知情者透露：「重拍初期，小青姐都擔心靚湯（湯洛雯）臨時入組會唔會唔適應，都有諗過將戲份加重落去黃浩然同Yumiko（鄭希怡）呢一對度，不過Yumiko度唔到期再拍，靚湯亦愈演愈順，依家出嚟反應又咁好，小青姐都決定畀靚湯再拍《法證V》。」