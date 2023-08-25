波多野結衣、大槻響旋風式襲港 搞15周年見面會 同VIP粉絲用餐交流
粉絲見面會以香港為首站
粉絲見面會以香港作為首站，於9月14日舉行【波多野結衣＆大槻響15週年粉絲限定見面會香港站2023 For 15 Years 】，兩人直言要將自己當成最驚喜的禮物，送給香港一直支持自己的熱情粉絲！ 近年有「世界的波多野結衣」稱呼的波多野老師一直以勤力拚搏見稱，自2008年出道至今15年，拍攝超過2000支作品，依然是高銷量的AV女優！上一次波多野公開來港是2018年宣傳有份參與的港產片《棟篤特工》，行年宵花市又大歎港式小食，下月波多野將聯同一樣入行15周年的女優好友大槻響來港慰Fans，舉行【波多野結衣＆大槻響15週年粉絲限定見面會香港站2023 For 15 Years 】！
波多野結衣：有冇掛住我呀？
兩女最近搞作多多，日前公開以女性格鬥為主題的寫真，激戰畫面登上網上新聞熱搜，對於即將來港，她們特別拍片跟粉絲打招呼，表示非常期待此行，波多野說：「香港的朋友好耐冇見！有冇掛住我呀？我好掛住你哋呀！特別感謝呢15年一直支持我嘅你哋，嚟緊我會同好姊妹大槻響送上無限感激！」大槻響則說：「終於可以同大家講，我要去香港啦！九月中我會同姊妹波多野結衣開粉絲見面會，大家快啲嚟同我哋一齊細數呢十五年美好回憶啦！」
與VIP粉絲共進晚餐
此行預計兩人會逗留三天，當中粉絲見面會將以日本及台灣的活動規格舉行，招待逾400名粉絲，是香港難得具規模的AV女優見面活動，可說是開創先河！見面會上，香港站主辦單位巧鬆啲將安排多個遊戲及互動環節，讓粉絲與兩位女神有各式近距離接觸，具體內容將稍後公布。 而活動前一晚(即9月13日晚上)，大會更破天荒安排晚宴活動，波多野及大槻響將與VIP粉絲共進晚餐，品嘗市價近2,000港元的日式佳餚，粉絲可近距離與兩位女優用餐交流，享受男友視角的沉浸式體驗，滿足各粉絲期待已久的願望，實屬難能可貴！
【波多野結衣X大槻響15週年見面會香港站】將於9月14日晚舉行，VIP晚宴則在9月13日晚進行，門票於8月28日(一)中午於KLOOK售票平台啟售，入場名額有限，想跟波多野結衣與大槻響互動的粉絲們絕對不能錯過，票價及各項福利詳情日內公布，各位請密切留意！
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