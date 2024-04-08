「暗黑林志玲」波多野結衣福利圖勁趕客 身材暴走網民好失望！
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35歲「暗黑林志玲」波多野結衣一直以來都係唔少人心中嘅女神，不過再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日，最近曬出新相身材大跌Watt，網民直呼嚇到縮呀！
波多野結衣野生圖 變車軚人
一組網友拍攝的照片在網上瘋傳，照片中的女神波多野結衣，與她在社交媒體上的形象截然不同。曾經的「暗黑林志玲」，如今身材明顯發福，臉部也顯現出歲月的痕跡。這組無修圖的照片，讓不少粉絲的幻想瞬間破滅。
網民反應兩極：不嬲著衫包住先好睇 vs 仲係好正
對於波多野結衣的近況，網民的反應呈現兩極。有人對她的變化感到惋惜，認為「波老師」的風采不再「好心做吓運動，啲肉勁鬆」「就快要點美極」；也有人表示支持，波老師一向都係咁，而且認為每個人都會有不同階段的生活，應該給予她空間和尊重「佢不嬲著衫包住先好睇」「架妹d腳好鬼短 」「其實佢都三十中 唔排除佢報細數可能都4張野，中年發福 咁上下唔出奇啦 仲邊keep到好似出道個時」「我埋單」「豐滿咗，反而覺得佢正」「仲係好正」
波多野結衣紅極一時到逐漸淡出
波多野結衣於2008年開始出道，在日本A片界初時並未引起太大的關注。然而，隨著她與知名模特兒林志玲的相似度被發現，她在華人地區迅速走紅，被冠以「暗黑林志玲」的稱號，從而開啟了她的星途。
波多野結衣其後也積極參與其他娛樂領域的工作，開始減少在成人影片中的演出，包括電影和電視節目的演出，例如即將開拍的《一路向西2》，波多野結衣亦有份參與。
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圖片來源：ig＠hatachan524資料或影片來源：原文刊於NewMonday