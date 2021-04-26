波波行內衣騷爆剛簽約成為無綫藝員 網民：見完153即刻升呢

23歲波波黃凱儀主持的《後生仔傾吓偈》，早前有傳曾志偉上場會腰斬節目，更親自踩場視察考驗各主持的忠誠度，而在眾多《後生仔》主持當中，波波不但坐正曾志偉隔離，更有幸被點名。波波日前被首次出席內衣騷，澎湃身材立即成為全場焦點，波波更透露剛簽約無綫正式成為旗下藝人，被志偉點名後火速升呢﹗

文：東方新地 ｜圖：陳紫芊IG、《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片