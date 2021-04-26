波波行內衣騷爆剛簽約成為無綫藝員 網民：見完153即刻升呢
文：東方新地 ｜圖：陳紫芊IG、《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片
波波日前出席內衣騷，同場還有網紅樂宜、「口罩小姐」肥妹李文潔及陳紫芊，波波站在三女當中身形嬌小，不過上圍卻是最凸出，波波表示這是她首次行內衣騷，平時在社交網分享的日常照都比較健康，這次行內衣騷算是個人最大突破﹗
波波當日由兩名無綫經理人陪同下到場，波波表示4月剛與無綫簽約，正式成為無綫親生女，問到內衣騷是否酬勞可觀？波波表示不知情，全交由公司安排，只知要keep好身材出席活動。
波波除了主持《後生仔》外，近日亦有份參與曾志偉改革下的重頭節目《大綜藝》，同時波波更踩入劇組，近日正在拍攝新劇《青春不要臉》，簽約後機會不斷，上位有望﹗網民亦留意到波波突然工作量增多，並留言「見完153就有得簽約」、「見完志偉就即刻賣身簽做親生女」、「志偉真係波波伯樂」。
波波因身材出眾名命
曾志偉踩入《後生仔》 波波被點名
余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠誠度，上月該集（29日）播出，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗
曾志偉突然踩場《後生仔》。
馮盈盈猛問志偉：「你記唔記得我？」
曾志偉突然現身《後生仔》錄影棚，陸浩明和馮盈盈見到，立即邀請志偉加入，陸浩明提出要自我介紹，志偉揚手話：「唔使啦﹗」馮盈盈唔理繼續自我介紹，仲猛問志偉記唔記得自己，馮盈盈話：「雖然我係過咗氣嘅港姐，都無落選，17年選華姐時你做司儀㗎﹗」志偉一臉茫然，馮盈盈再溫馨提示：「喺雲頂呢﹗你揀咗我做季軍，我嗰時表演魔術，你仲讚我可以擔大旗，其實嗰時我勁失手﹗」志偉即話：「唔係你失手，係我失手讚錯你﹗」陸浩明不時插咀，不過志偉未有太理會他。
林穎彤緊張講錯嘢
陸浩明、馮盈盈及林穎彤分別自我介紹，林穎彤勁緊張更在鏡頭前爆：「我以前喺亞視做童星﹗」陸浩明即話：「呢個都講埋出嚟﹗」志偉反問林穎彤：「點解你話自己都係星夢歌手呢？之前都冇人介紹自己係﹗」林穎彤口窒窒答到亂晒籠：「因為我係最唔出名嗰個﹗」
波波獲志偉點名全場起哄
陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！
曾志偉聽到大家介紹黃凱儀叫波波，跟住笑笑口話：「大家好，我今日第一次上嚟呢個咁受歡迎嘅波波節目﹗」令波波心花怒放
志偉：「係腰斬都係腰斬個節目，唔係主持﹗」
陸浩明叫一班後生仔主持把握機會向志偉發問問題，芷茵立即問有關節目被腰斬的傳聞，因為大家都好關心，志偉話：「係你哋主持關心啫，唔係觀眾﹗」大家驚叫，志偉即話：「就算係腰斬，都只係腰斬個節目，唔係主持，你哋係公司財產，都係安排去做其他更重要嘅工作啫﹗放心，點都播埋呢集㗎﹗哈哈哈，可能呢隻十年後先播呢﹗」其後一班後生仔主持主力問志偉有關主持技巧，志偉立即話：「陸號冇教你哋咩？佢點教你哋？佢咪就係呢個節目嘅獎門人囉﹗」每個後生仔都大讚陸浩明指導的主持技巧，不過志偉卻表現冷淡：「咁都講晒啦﹗」雖然陸浩明不時插咀，不過志偉都冇同佢作太多交流﹗
曾志偉重提蔡康年照稿讀係大忌
對大家最關心的主持及司儀技巧問題後，志偉還是向大家分享自己嘅經驗，他強調要背稿，並重提回歸後首個大型記者會上，當日的司儀（蔡康年）貓紙不離手、照稿讀，志偉話：「我最唔鍾意見到咁，你應該要記入腦，唔好依賴份稿，每次都要重新用自己嘅語氣再寫一次，最緊要有個性，如果照稿讀，就只係講緊撰稿員嘅語氣﹗」
曾志偉爆做直播節目緊張尿頻
曾志偉又自爆任直播節目司儀多年，到現在還是會緊張、尿頻，又指他的司儀其中一個執生技巧是肥姐沈殿霞教落：「肥姐教我由得佢（指幕後），當睇唔到﹗因為佢死無人睇到，我哋錯觀眾睇到﹗」並爆曾在一年華姐選美出錯，當他宣布入圍的佳麗名單，錯卻讀出落選名單，志偉話當時已讀出三名落選佳麗，知道搞錯之後，照讀本來的入圍的佳麗，最後由十位入圍佳麗變成十三位，咁嗰三個本來唔得嘅，到頭來都係唔得㗎啦﹗」志偉話：「呢個就係肥姐教嘅嘢，有乜熄咗機，大家再傾搞番掂，鏡頭前一定唔可以話自己搞錯咁突兀﹗」
曾志偉上場，余詠珊被削權，老公何哲圖敗走，余黨以及星夢歌手都人心惶惶，余詠珊兩公婆在無綫插旗多時，黨羽何止咁少，一班憑《後生仔傾吓偈》彈起的年輕主持，當年由余詠珊在KOL中揀蟀，安排在其管理的big big channel任主持，其後余詠珊在J2台開新節目《後生仔傾吓偈》由愛將陸浩明帶住呢班年輕主持，開拓年輕路線。