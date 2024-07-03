波波泳衣照福利惹懷孕疑雲 4字大方回應「係咪有咗」
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「無綫咪神」26歲的黃婧靈（波波）近日在TVB的節目《濠玩夏水禮2024》中再次展示了她的豐滿身材，希望能夠挽回一些人氣，不過就被網友嫌身材發福，惹來懷孕疑雲！
網民對波波泳衣造型冠以花名
波波在節目中穿著一件頭泳衣，試圖展示她的魅力。不過，這件泳衣的造型卻引來了網民的熱烈討論。有網民將她的泳衣比喻為「生命麵包」，認為她的腰肢和大腿顯得較為粗壯。此外，波波的社交媒體上也有不少網民建議她應該減肥，對她的身材變化提出了批評。
波波對批評回應
面對網民的批評，波波在社交平台上發布了一段視頻，她穿著同一件泳衣在泳池戲水，並附文表示：
「做自己鍾意做嘅嘢真係好幸福，唔理係同幕前定幕後，我都好享受同你哋每一位一齊玩嘅時光繼續努力ok？！Btw下次著咩色泳衣好？」這
顯示了波波對於批評的開放態度和積極的心態。
波波身材發福被質疑「有咗」4字霸氣回應
波波的泳衣造型和身材變化，成為了網絡上熱議的話題，引發了廣泛的討論。有網民見她身材發福不禁問：「波波你有咗吖？」波波則4字霸氣回應「我都想生」；亦有人為波波身材平反，大讚渾圓豐滿！
圖片來源：krysellawong、IG@krysellawong