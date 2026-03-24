魔音女團｜波波亞博被粉絲追住影相 爆笑走音面試片再翻Hit

藝人黃婧靈（波波）日前現身亞洲國際博覽館觀看《ComplexCon 香港 2026》盛事，豈料在場被大批粉絲認出並瘋狂要求合照。有網民在社交平台分享影片，片中可見波波被一個又一個粉絲包圍，場面相當熱鬧，連她自己都忍不住在社交平台分享並大笑回應。