魔音女團｜波波亞博被粉絲追住影相 爆笑走音面試片再翻Hit
廣告
藝人黃婧靈（波波）日前現身亞洲國際博覽館觀看《ComplexCon 香港 2026》盛事，豈料在場被大批粉絲認出並瘋狂要求合照。有網民在社交平台分享影片，片中可見波波被一個又一個粉絲包圍，場面相當熱鬧，連她自己都忍不住在社交平台分享並大笑回應。
亞博現場被粉絲包圍狂自拍
當日波波在亞博觀看有BLACKPINK成員JENNIE演出的盛事時，被眼尖的粉絲發現並立即引起騷動。網民分享的影片顯示，波波被一個又一個的粉絲圍著要求合照，拍完一個又來一個，最後更有數位粉絲在旁排隊等候與她合照。有網民在社交平台留言表示「今日喺博覽，見到個靚女有冇人知邊個？」，馬上有人回覆「波波你都唔認得，Ching」。
波波親自回應影片爆紅
面對影片在網上瘋傳，波波本人也在社交平台幽默回應事件。她表示「笑死，條片係我咁啱同人影緊相，我班friend真係比盡力喺度亂嗌，我真係笑死」，並透露朋友們經常在她面前唱《下一站天后》和叫她跳《Rockstar》，正是她在《魔音女團》海選時表演的兩首歌。波波更開玩笑地說「自從我參加完魔音女團佢哋成日就喺度唱下一站天后，又喺度叫我跳Rockstar」，並調侃朋友們可以組成「誇誇群」，自己要收取佣金。
《魔音女團》走音面試片再翻Hit
波波黃婧靈月初曾參加無綫真人騷節目《魔音女團》的海選面試，當日以皮褸配短褲和長靴的造型出場，內裏穿著泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選擇演唱Twins的《下一站天后》，雖然歌聲被網民形容為「耳朵流產」，更有人留言「唱Twins啲歌都走音」、「表演跳繩please」，但她的討論熱度極高。然而最終波波未能入圍16強名單，未能與莊子璇、宋宛穎等前港姐和其他參賽者一起選女團，節目最終由陳潔靈、陳奐仁擔任班主任，蕭正楠主持。
圖片來源：IG@krysellawong、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期