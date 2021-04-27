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波波黃凱儀著錯衫出鏡 跌膊踩車又釣魚 「後生仔」四小花嘈到拆天

東方新地 - 娛聞

波波黃凱儀主持《後生仔傾吓偈》上晒位，除了她，同樣青春迫人的陳欣茵、黃芷恩(JoJo)及杜穎珊(Sandy)都是新崛起的無綫小花，四人因為合作《後生仔》成為好姊妹，更一齊拍攝網上節目《自絲玩》，已播了兩集的《自絲玩》是去踩單車及釣魚，四女去到邊嘈到邊，不過最大賣點就是波波身上的……

撰文：東方新地 圖片：Big Big College影片截圖、波波IG圖片、陳欣茵IG圖片

 

波波
《後生女》四小花左起陳欣茵、波波黃凱儀、JoJo黃芷欣及Sandy杜穎珊。

波波領軍組成「後生仔」四小花

波波成為《後生仔傾吓偈》的風頭躉後，唔止曝光率與工作量大增，更正式簽約成為無綫親生女，早前她與《後生仔》三位好姊妹陳欣茵、黃芷恩(JoJo)及杜穎珊(Sandy)一齊拍攝網上節目《自絲玩》，這個不是無綫官方的節目，只放在官方的社交網專頁，目的是想拍下「四小花」私底下有幾好感情。

波波
最新一集《自絲玩》，四女一齊去漁排釣魚。
波波
未開始釣魚已經七嘴八舌嘈到爆。

波波靠打扮搶fo

最新播出的一集講四小花出海去漁排鬥釣魚，波波與Sandy不約而同穿上白色一字膊上衣，身材出眾的波波輕易成為焦點！

波波
四個女仔姐手姐腳，完全係無從入手。
波波
波波第一個成功釣到魚。
波波
波波永遠都是最識搶鏡的一個。

全程互寸同鬧交

整個釣魚過程都好嘈吵，期間JoJo黃芷恩被魚鰭刺傷，陳欣茵又串謀幕後人員暗中放生釣到的3條魚，令四姊妹互相指摘。

波波
波波去釣魚竟然著成咁！
波波
陳欣茵突然放生3條魚。
波波
發現唔見晒啲魚，開始互相指摘。
波波
陳欣茵對住鏡頭話其餘三個女仔好蠢，完全冇發覺是她放生3條魚。

第一集玩踩單車

至於上一集的《自絲玩》，因為Sandy杜穎珊有其他工作而三缺一，不過呢集仲嘈，三女踩住架家庭式單車穿梭大美督，仲極速周圍撞，波波更搞到炒車要換車。

波波
三個女仔去踩單車，租了一架家庭式單車。
波波
期間因為波波踩得太快周圍撞搞到炒車要換車。
波波
換了另一款單車，黃芷恩與波波負責踩，陳欣茵坐在前面驚到不斷叫救命。

波波堅持跌膊

這日明知是去踩單車，波波都堅持著一字膊上衣，超短褲加涼鞋，一身裝扮完全唔適合做戶外運動。

波波
波波踩單車都要著一字膊的上衣。
波波
兩位姊妹都穿上T恤，波波的打扮顯得特別格格不入。
波波
波波側側身睇真的非常圓潤。

放風箏加強嘈音

去到尾段放風箏，三女進入忘我境界，負責放風箏的黃芷恩邊奔跑邊狂叫，波波與陳欣茵就興奮扮放線，波波更玩到唔知自己跌晒膊露帶。

波波
波波與陳欣茵一齊大叫大笑……
波波
波波玩到露帶都唔知。
波波
陳欣茵有自知之明，在網上留言溫提大家。
波波
網民覺得呢班女真心好嘈！
波波
有網民覺得陳欣茵把聲拍得住馮盈盈。
波波
波波被質疑著錯衫。
波波
波波為了騷身材，經常著一字膊露出鎖骨及膞頭的上衣，其實佢個衣櫃有幾多件呢啲款嘅衫呢？

「後生仔」四小花嘈爆大美督

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