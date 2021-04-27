波波黃凱儀著錯衫出鏡 跌膊踩車又釣魚 「後生仔」四小花嘈到拆天

波波黃凱儀主持《後生仔傾吓偈》上晒位，除了她，同樣青春迫人的陳欣茵、黃芷恩(JoJo)及杜穎珊(Sandy)都是新崛起的無綫小花，四人因為合作《後生仔》成為好姊妹，更一齊拍攝網上節目《自絲玩》，已播了兩集的《自絲玩》是去踩單車及釣魚，四女去到邊嘈到邊，不過最大賣點就是波波身上的……

撰文：東方新地 圖片：Big Big College影片截圖、波波IG圖片、陳欣茵IG圖片