波波黃凱儀著錯衫出鏡 跌膊踩車又釣魚 「後生仔」四小花嘈到拆天
波波黃凱儀主持《後生仔傾吓偈》上晒位，除了她，同樣青春迫人的陳欣茵、黃芷恩(JoJo)及杜穎珊(Sandy)都是新崛起的無綫小花，四人因為合作《後生仔》成為好姊妹，更一齊拍攝網上節目《自絲玩》，已播了兩集的《自絲玩》是去踩單車及釣魚，四女去到邊嘈到邊，不過最大賣點就是波波身上的……
撰文：東方新地 圖片：Big Big College影片截圖、波波IG圖片、陳欣茵IG圖片
波波領軍組成「後生仔」四小花
波波成為《後生仔傾吓偈》的風頭躉後，唔止曝光率與工作量大增，更正式簽約成為無綫親生女，早前她與《後生仔》三位好姊妹陳欣茵、黃芷恩(JoJo)及杜穎珊(Sandy)一齊拍攝網上節目《自絲玩》，這個不是無綫官方的節目，只放在官方的社交網專頁，目的是想拍下「四小花」私底下有幾好感情。
波波靠打扮搶fo
最新播出的一集講四小花出海去漁排鬥釣魚，波波與Sandy不約而同穿上白色一字膊上衣，身材出眾的波波輕易成為焦點！
全程互寸同鬧交
整個釣魚過程都好嘈吵，期間JoJo黃芷恩被魚鰭刺傷，陳欣茵又串謀幕後人員暗中放生釣到的3條魚，令四姊妹互相指摘。
第一集玩踩單車
至於上一集的《自絲玩》，因為Sandy杜穎珊有其他工作而三缺一，不過呢集仲嘈，三女踩住架家庭式單車穿梭大美督，仲極速周圍撞，波波更搞到炒車要換車。
波波堅持跌膊
這日明知是去踩單車，波波都堅持著一字膊上衣，超短褲加涼鞋，一身裝扮完全唔適合做戶外運動。
放風箏加強嘈音
去到尾段放風箏，三女進入忘我境界，負責放風箏的黃芷恩邊奔跑邊狂叫，波波與陳欣茵就興奮扮放線，波波更玩到唔知自己跌晒膊露帶。